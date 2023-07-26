人類自我毁滅威脅從未遠去？關於原子彈的凌亂思考
我們想讓你知道的是
把核能放在「大過濾器理論」去思考，則可懷疑可能所有外星文明發明了原子彈之後，都會首先炸死自己，所以星際文明沒有出現。人類文明到今日都沒有（或還未）把自己炸回到石器時代，只是宇宙中極少數（如果不是唯一）的例外。這點，可能純粹是好彩。畢竟回顧冷戰史，人類距離自我毁滅有太多次的擦身而過。
文：梁啟智
不用擔心，還未看《奧本海默》，以下不會有劇透。雖然這件事情……已有大量的歷史紀錄，也不需要擔心劇透不劇透，對吧？隨電影上影，很多網站都做了關於原子彈歷史的專題，相當有教育意義。我們已活在後冷戰（或二次冷戰？），這一代的年輕人都沒有美蘇對抗的記憶，沒經歷過曾經每天活在全人類滅絕的陰影當中。趁電影上映，重新思考這點，也是好事。
我不是個會隨便講世界大戰的人。我慶賀人性，覺得人的感情很珍貴。就算是車禍死了一個人也值得哀悼，何況百萬人？大規模的滅絕代表極大規模的傷痛，這件事的份量十分之重。只要想一想，也心寒。
我一直對費米悖論很感興趣。簡而言之，費米悖論質疑以宇宙的浩瀚和歷史，沒理由不是到處都有超高智慧的文明，總有一種在附近；但目前為止的觀測，人類是宇宙唯一的智慧生物，地球是孤獨的。費米悖論的解釋有很多種，例如說是外星人刻意不讓我們見到，又或我們的宇宙其實是假的，我們都活在一個虛擬實景當中。還有一種解釋，稱為「大過濾器理論」，即宇宙中的生命有很多，但要進化成可以縱橫宇宙的星際物種之前，有些門檻要先跨過。原子彈的發明，就是一個可能的門檻。
如果有外星人，我們可推想他們的科技發展大概和我們的差不多：既是智慧生物，應該有某種社會分層，然後就會有資源競爭，然後就會有出於資源競爭的科技發展。而在眾多的外星文明當中，總會有一些有足夠的能力和資源發明原子彈。畢竟物理定論在宇宙中任何地方都一樣，可推想外星人無論有幾多個頭幾多隻眼幾多隻手，一樣會經歷學會運用機械能、化學能，然後是核能的進程。
把核能放在「大過濾器理論」去思考，則可懷疑可能所有外星文明發明了原子彈之後，都會首先炸死自己，所以星際文明沒有出現。人類文明到今日都沒有（或還未）把自己炸回到石器時代，只是宇宙中極少數（如果不是唯一）的例外。這點，可能純粹是好彩。畢竟回顧冷戰史，人類距離自我毁滅有太多次的擦身而過。
人是群體動物，我相信在某些面向我們可以說人性本善的。例如我們重視關懷，我們會哀悼死亡。當然，現實上會有其他的力量蓋過這些原有的傾向。但我有一個信念，如果人能自由地取得信息、自由地思考、自由地選擇，善的一方是會被發揚的。回到原子彈，美國比納綷德國先發明原子彈就是一件好事。雖然自由的美國結果也是用了原子彈，但首先一九四五年的美國在制度上比今天有更多缺陷，其次我挺肯定如果納綷德國有原子彈的話會用得更沒節制。
一九四五年的美國在社會制度上真的是挺糟糕的。如果說當時的美國運用原子彈是一件不人道的事情，那當時美國在戰場內外不人道的行為還有很多。只是這問題從來是相對的，對吧？更重要的，是盟軍在二戰中號稱為自由而戰，願景是有力量的，戰後亦要找數，之後全球各種形式的社會變革都可以追回到盟軍的勝利之上。
來到今天，大規模滅絕式的戰爭其實未有真正遠去。如果你和我一樣，也慶賀人性，不想人類文明被「過濾」掉的話，我猜最起碼，站在會對大規模滅絕作出反省，或最少容許社會爭辯戰爭意義的一邊，應該是一個很正常的選擇。
（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。標題為編輯所擬，原標題為「關於原子彈的凌亂思考」）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL