人類自我毁滅威脅從未遠去？關於原子彈的凌亂思考

文：梁啟智

不用擔心，還未看《奧本海默》，以下不會有劇透。雖然這件事情……已有大量的歷史紀錄，也不需要擔心劇透不劇透，對吧？隨電影上影，很多網站都做了關於原子彈歷史的專題，相當有教育意義。我們已活在後冷戰（或二次冷戰？），這一代的年輕人都沒有美蘇對抗的記憶，沒經歷過曾經每天活在全人類滅絕的陰影當中。趁電影上映，重新思考這點，也是好事。

我不是個會隨便講世界大戰的人。我慶賀人性，覺得人的感情很珍貴。就算是車禍死了一個人也值得哀悼，何況百萬人？大規模的滅絕代表極大規模的傷痛，這件事的份量十分之重。只要想一想，也心寒。

我一直對費米悖論很感興趣。簡而言之，費米悖論質疑以宇宙的浩瀚和歷史，沒理由不是到處都有超高智慧的文明，總有一種在附近；但目前為止的觀測，人類是宇宙唯一的智慧生物，地球是孤獨的。費米悖論的解釋有很多種，例如說是外星人刻意不讓我們見到，又或我們的宇宙其實是假的，我們都活在一個虛擬實景當中。還有一種解釋，稱為「大過濾器理論」，即宇宙中的生命有很多，但要進化成可以縱橫宇宙的星際物種之前，有些門檻要先跨過。原子彈的發明，就是一個可能的門檻。

如果有外星人，我們可推想他們的科技發展大概和我們的差不多：既是智慧生物，應該有某種社會分層，然後就會有資源競爭，然後就會有出於資源競爭的科技發展。而在眾多的外星文明當中，總會有一些有足夠的能力和資源發明原子彈。畢竟物理定論在宇宙中任何地方都一樣，可推想外星人無論有幾多個頭幾多隻眼幾多隻手，一樣會經歷學會運用機械能、化學能，然後是核能的進程。

把核能放在「大過濾器理論」去思考，則可懷疑可能所有外星文明發明了原子彈之後，都會首先炸死自己，所以星際文明沒有出現。人類文明到今日都沒有（或還未）把自己炸回到石器時代，只是宇宙中極少數（如果不是唯一）的例外。這點，可能純粹是好彩。畢竟回顧冷戰史，人類距離自我毁滅有太多次的擦身而過。

人是群體動物，我相信在某些面向我們可以說人性本善的。例如我們重視關懷，我們會哀悼死亡。當然，現實上會有其他的力量蓋過這些原有的傾向。但我有一個信念，如果人能自由地取得信息、自由地思考、自由地選擇，善的一方是會被發揚的。回到原子彈，美國比納綷德國先發明原子彈就是一件好事。雖然自由的美國結果也是用了原子彈，但首先一九四五年的美國在制度上比今天有更多缺陷，其次我挺肯定如果納綷德國有原子彈的話會用得更沒節制。

一九四五年的美國在社會制度上真的是挺糟糕的。如果說當時的美國運用原子彈是一件不人道的事情，那當時美國在戰場內外不人道的行為還有很多。只是這問題從來是相對的，對吧？更重要的，是盟軍在二戰中號稱為自由而戰，願景是有力量的，戰後亦要找數，之後全球各種形式的社會變革都可以追回到盟軍的勝利之上。

來到今天，大規模滅絕式的戰爭其實未有真正遠去。如果你和我一樣，也慶賀人性，不想人類文明被「過濾」掉的話，我猜最起碼，站在會對大規模滅絕作出反省，或最少容許社會爭辯戰爭意義的一邊，應該是一個很正常的選擇。

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。標題為編輯所擬，原標題為「關於原子彈的凌亂思考」）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex