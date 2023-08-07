你的溝通方式是「數位」還是「類比」？從黑膠和Spotify的對比談如何與老闆「對頻」
我們想讓你知道的是
類比訊號的優點是保留大量「細節」，臨場感高。缺點是資料量大、不易儲存也不易傳輸；數位訊號的優點是資料量小、容易儲存。缺點是只保留了「關鍵」訊號，容易失真。如果你的「受眾」是日理萬機的大老闆，又或者「場合」是拉力賽車的副駕駛座，只有短短幾秒鐘決定你今年的考績能否「步步高升」，你會怎麼說？
文：陳蔚銘（創新拿鐵）
什麼是「類比訊號」和「數位訊號」？
在現實世界中，人類接收到的所有感官刺激都是「類比訊號」。為了保留美好回憶，人們發明了底片相機記錄生活片刻、發明了錄音機錄下優美旋律，這些訊號被存在照片和唱片裡留待日後回味。
隨著科技發展，人們又發展出「數位訊號」的技術，把體積龐大的照片和唱片壓縮成數位資料儲存在手機裡，隨時都能打開欣賞，也能輕易複製並分享給親友。
那麼「類比」與「數位」訊號有什麼不同呢？讓我們以「音樂」來解釋它們的特點：
「類比訊號」好比交響樂團的現場演奏，想完美紀錄各種樂器的高、中、低音，就得如上圖綠色的連續曲線一樣，盡可能在一段時間內塞進所有音符，才能完美還原聽眾當下的感動。
但實際上，人類的感官沒那麼靈敏，就算把類比訊號偷偷「丟掉」一部分，只要留下來的資料夠多，如上圖藍色的不連續曲線表示的「數位訊號」還是能帶來近乎現場演奏的聆聽感受。
因此，類比訊號的優點是保留大量「細節」，臨場感高。缺點是資料量大、不易儲存也不易傳輸；相對而言，數位訊號的優點是資料量小、容易儲存。缺點是只保留了「關鍵」訊號，容易失真。家庭劇院中，類比訊號是主流；而頻寬、空間有限的手機上，數位訊號比較吃香。
理解「類比」與「數位」訊號的特點之後，我們又該如何運用在我們的生活，讓各種溝通成為動聽的「樂章」，而不是惱人的「噪音」呢？
創新點：從「類比」到「數位」的通訊創新，學會如何「見人說人話、見鬼說鬼話」。
四個實例，搞懂如何「見人說人話、見鬼說鬼話」
職場的溝通方式，也有「類比」與「數位」之分。我們可用以下四個實例來練習切分「類比」和「數位」，或是放送見人說人話、見鬼說鬼話的「混合訊號」：
A. 你接到客戶需求，但不確定團隊能否應付時，你會——
類比：「我們帶回去研究一下，盡快給你回覆。」
數位：「2023年7月14日之前，會告訴你我們的結論。」
B. 走廊上遇到主管正快步走向廁所，順口問你會議結論如何，你會——
類比：「原先大家的結論是採用A，但因為對方有預算考量改採B，又因為時程趕不上最終只能用C。」
數位：「考量到預算和時程，我們最後決定用C。」
C. 你想和主管多要點預算，放上更吸睛的商品照片時，你會——
類比：「這張照片拍好一點，應該可以吸引更多客戶。」
數位：「多花1000元預算請人修圖，預計可以提高3%的點閱率。」
D. 準備和廠商敲定產品詳細規格、交貨日期時，你會：
類比：透過口頭承諾、電話溝通。
數位：透過白紙黑字、email溝通。
整體來說：「類比溝通」是鉅細靡遺、起承轉合。而「數位溝通」是言簡意賅、只說重點。至於何時該「類比」，何時該「數位」？這就要考量到「受眾」和「場合」。
溝通的兩大象限：「受眾」與「場景」
除了要考慮「類比」vs「數位」，另一個要思考到曾面是「受眾」vs「場景」。溝通的成敗關鍵在於你和受眾有沒有「對頻」，該發射什麼樣的訊號才能讓聽眾確實接收到你想傳達的訊息是門大學問。讓我們用下面這張圖來說明有效溝通的兩大關鍵因素：
如果你的「受眾」是日理萬機的大老闆，又或者「場合」是拉力賽車的副駕駛座；你可能只有短短幾秒鐘決定你今年的考績能否「步步高升」？下個轉彎能不能「彎道超車」？
這時，要把握三個重點：
A. 結果先行，例如：「專案目前順利，準時結案後預計每年能幫公司省10萬美金。」
B. 關鍵重點，例如：「500公尺後髮夾右彎，出彎後退檔補油接3公里大直線。」
C. 具體需求，例如：「因為疫情影響，廠商延遲交貨，我需要多加2個人手才能趕上進度。」
換個場景，如果「受眾」是初次見面的岳父岳母，又或是「場合」是和愛人坐在慢慢轉的摩天輪上；你有整個下午可以「享受」，這時重點變成：
A. 背景鋪陳，例如：「我在長榮上班，家庭健全，不菸不酒，健檢全綠。」
B. 故事脈絡，例如：「我大學時和朋友一起創業，一開始還算順利，後來遇到金融海嘯，公司現金花光，有陣子只能吃泡麵苦撐。即便如此，我們沒放棄，一邊打工累積經驗和本錢，後來景氣回升，終於把公司救了起來。」
C. 執行細節，例如：「我們計畫半年內結婚，一年後買房子，兩年後讓你們抱孫子。」
總結來說，只要有任何需要溝通的機會，先判斷「受眾」、「場合」落在哪個象限，再善用「類比」、「數位」溝通的特性，應該都能無往不利！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html