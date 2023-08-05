【小說】伊莎貝阿言德《往智利的難民船》選摘：他自認看遍一切，但他從未看過活跳跳的心臟
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這部橫跨六十年的小說講述了人們在大時代之下的流離與扎根，從西班牙內戰時聶魯達的難民船到智利政變時薩爾瓦多・阿言德總統之死，時代殘酷，她下筆溫厚，巧妙結合史實與動人的故事，曾在受訪時說「小說是謊言，也是另一種形式的真相。」
文：伊莎貝・阿言德（Isabel Allende）
1 一九三八年
請就緒，孩子們，再殺戮一次，再死去一回，披戴鮮血之花。
——聶魯達，《大海與吊鐘》（El mar y las campanas），〈遍染鮮血的人間大地〉（Sangrienta fue toda tierra del hombre）
那個小兵來自童兵團，當再也找不到年輕人或老人上戰場，這麼一支童兵團就成立了。維克多．達爾茂負責照顧這位小兵，還有其他從貨車廂裡抬出來的傷患，但沒特別注意他，因為事出突然，他們像柴薪一般躺在北方車站水泥地的蓆子上，等待其他車輛載他們到東營的醫療中心。他僵直不動，表情寧靜，彷彿見過天使之後已經無所畏懼。沒有人知道他躺了多少天，換過多少擔架，遷過多少營站，直到搭上這輛火車抵達了加泰隆尼亞。
車站裡有好幾位醫生、保健員和護士，他們接下士兵，把傷勢比較嚴重的送到醫院，再依照受傷部位將剩下的士兵分類：第一組是手臂傷患，第二組是腿部傷患，第三組是頭部傷患，在他們脖子掛上組別數字，一一送到正確位置。送達的傷患有數百人；他們得接受診斷，儘管只花短短幾分鐘，還是免不了混亂和騷動。每個人都受到照顧，一個都沒漏掉。需要開刀的送到曼雷沙的聖安德烈醫院的古老大樓，需要治療的送到別的醫療中心，至於其他只能放棄救治的就留在原地，因為真的愛莫能助。義工替他們擦溼嘴唇，陪伴他們輕聲說話，像對待自己的孩子輕輕搖晃，而在他處一定有個女人也這麼抱著他們的兒子或兄弟。
不久，來了人將他們用擔架抬到停屍間。那個小兵的胸膛開著一個窟窿，醫生慎重地檢查過後，找不到他的脈搏，判定任何救治都無效，他不需要嗎啡或任何安慰，因為再也於事無補。他胸前的傷口敷著布，還倒蓋一個銅盤防止摩擦，軀幹則包紮著繃帶，但是這究竟是多久前的急救處理？幾個小時前？幾天前？是在火車上嗎？一切已經無從得知。
維克多．達爾茂在這裡協助醫生；他服從指令，準備把小男孩丟在那兒任他待到隔天，不過他想，這個孩子既然熬過腦震盪、出血，克服了沿途勞頓來到這個月台上，那麼求生意志應該相當強烈，如果他在最後一刻向死神投降也太可惜。他小心翼翼地揭開男孩胸口上的布，驚恐地發現那傷口簡直就像畫上去的，裂口那樣大而乾淨俐落。他無法想像心臟如何在肋骨和部分胸骨都震傷的情況下毫無損傷。
維克多．達爾茂在西班牙內戰實習將近三年，起先在馬德里和特魯埃爾的前線，後來在曼雷沙的疏散醫院，他自認看遍一切，對他人的苦難已經免疫，但他從未看過活跳跳的心臟。他中蠱似的目睹心臟的最後幾次跳動，速度愈來愈緩慢，間隔愈來愈長，直到完全靜止，小兵連一聲嘆息都沒有，直接斷了氣。一時間，達爾茂愣住了，他凝視著那個不再有任何跳動的鮮紅窟窿。這會是他對這場戰爭最難磨滅的記憶，往後將不斷縈繞在他的腦海：這個差不多十五、六歲的孩子還沒冒鬍子，滿身戰爭的髒污和乾涸的血漬，躺在蓆子上，心臟朝空中敞開。
達爾茂始終無法解釋自己為什麼會想要伸出右手的三根手指，探進那個可怕的傷口，摸一圈那個器官，再帶著節奏按壓幾次，他記不得到底持續多久，或許是三十秒，或許是永恆。這一刻，他感覺心臟在他的指間重新活過來，首先是幾乎難以察覺的輕顫，接著突然恢復有力而規律的跳動。
「孩子，如果不是親眼目睹，我一定不會相信這件事。」一位醫生用莊嚴的口吻說，達爾茂根本沒發現他靠了過來。
這位醫生大喊兩聲，叫人抬擔架過來把傷患盡快送走，這是特殊案例。
「您是在哪兒學到這一招的？」他問達爾茂，小兵剛剛被抬走，雖然膚色依然灰白，但脈搏已恢復跳動。
維克多．達爾茂是個不多話的人，他簡短兩句話交代自己曾在巴塞隆納讀過三年醫學，之後上前線當保健員。
「你是在哪兒學到這招的？」醫生再問一次。
「不是學的，我只是想反正死馬當活馬醫……」
「我看您跛腳。」
「左股骨問題。在特魯埃爾發生的意外。還沒復元。」
「好。從現在開始您跟在我身邊工作，在這裡是浪費時間。您叫什麼大名？」
「兄弟，我叫維克多．達爾茂。」
「別跟我稱兄道弟。尊稱我醫生，一定要用敬稱。可以嗎？」
「沒問題，醫生。那麼讓我們平等以待。請叫我達爾茂先生，但是其他弟兄可能不會太開心。」
醫生低聲笑開。隔天，達爾茂開始在這一行業嶄露頭角，命運自此決定。
維克多．達爾茂跟所有聖安德烈醫院以及其他醫院的人都聽說，外科醫生團隊花十六個小時搶救一名死者，最後將他活著推出手術室。許多人說這是個奇蹟。科技的進步和那孩子跟馬一樣健壯的體魄，擊退背離天主和聖人的人。維克多想去探訪他，不論他被移送到哪裡去，但是這段時間太過忙碌，他已經數不清自己遇見又錯過多少人，有哪些人出現，又有哪些人失蹤。有一段時間，他以為他已經遺忘那顆曾握在手裡的心臟，因為他的生活變得複雜，不停忙著接踵而來的其他急事，但是幾年過後，他在世界另一端做噩夢看見他，自此偶爾會夢見他，夢中的他端著一個放著自己心臟的托盤，看起來蒼白而悲傷。
達爾茂不記得他的名字，或其實從不知道他的名字，他給他取個符合他境遇的外號，叫他拉薩羅，不過這位小兵從未忘記自己的救命恩人。等他能自行坐起也能喝水，有人跟他說起北方車站的醫護人員的壯舉，一個叫維克多．達爾茂的男人將他從鬼門關前拉回。大家不斷追問他問題；每個人都想知道天堂與地獄是否真的存在，還是那是主教為了散播恐懼的發明。這個男孩在戰爭結束前康復，兩年過後，他在馬賽刺青，將維克多．達爾茂的名字烙印在那一道疤痕的下面。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號