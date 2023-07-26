拜登父子遭控與中國企業往來、收受500萬美元賄賂，麥卡錫：共和黨擬發起彈劾總統
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拜登遭指控於擔任副總統期間，與其子亨特・拜登，跟中國企業有頻繁往來。此外，拜登父子也遭指控，收受烏克蘭天然氣公司布里斯馬500萬美元的賄賂。共和黨極右翼成員希望對拜登發起彈劾投票，但由於有許多中間派的共和黨人，反對在沒有明確證據下，推動彈劾拜登，因此麥卡錫表示，發動彈劾只是為了釐清案情，且他僅計畫發起「彈劾調查」，並不打算發起「彈劾投票」。
綜合《CNN》、《NPR》報導，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於昨（25）日表示，由於美國拜登（Joe Biden）疑似有貪腐問題，包括在擔任副總統期間，收受外國賄賂。因此共和黨議員極有可能會對拜登發起「彈劾調查」，以釐清案情。
麥卡錫昨日於國會向記者表示：「共和黨永遠不會將彈劾用於政治目的，不過隨著更多醜聞持續揭開，現在已上升到彈劾調查的水平。如何探究真相？國會能做的唯一方法就是進行彈劾調查。」
拜登遭遇了哪些指控？
拜登遭指控於擔任副總統期間，與其子亨特・拜登（Hunter Biden），跟中國企業有頻繁的私下商業往來。此外，拜登父子也遭指控，收受烏克蘭天然氣公司布里斯馬（Burisma）500萬美元的賄賂。
6月，共和黨籍參議員格拉斯利（Chuck Grassley）出面揭露，布里斯馬公司主管，保留了17段與拜登父子的對話錄音作為「保險」，並展示了FBI生成的FD-1023表格作為證據，但並沒有直接展示錄音帶。
針對質疑，拜登表示自己並未參與其中。民主黨人則譴責，這些指控都是共和黨政治鬥爭的工具。白宮發言人薩姆斯（Ian Sams）向《CNN》表示：「在他們（共和黨）所謂的調查中，一切關鍵證據似乎都神秘的消失——線人、錄音帶，以及任何可信的證據。」
麥卡錫則在昨日透過記者回應：「我們的總統告訴美國公眾，他從未與家人談論過賄賂，說家裡沒有人跟中國拿過錢，但他卻沒有提供任何證據，來證實自己的說法。」
川普派希望罷免拜登，但「彈劾」不等於「免職」
《NPR》報導指出，共和黨內的極右翼成員，近期十分積極的嘗試罷免拜登，他們認為由於民主黨兩度發起投票彈劾美國前總統川普（Donald Trump），因此共和黨現在罷免拜登也是合情合理。
6月，共和黨籍眾議員博伯特（Lauren Boebert）試圖以拜登的移民政策為由，發起彈劾拜登的投票，但遭到麥卡錫的反對，眾議員最終也投票表決，讓國會的各委員會審查移民政策，而非直接彈劾拜登。
即便共和黨最終真的發起彈劾投票，拜登遭到免職的機率也不高。根據美國的法律，「彈劾總統」需要由眾議院啟動調查、羅列罪名。經調查後，若眾議院以簡單多數決通過彈劾案，總統就會「被彈劾」。此時總統尚不會被罷免，僅相當於「被起訴」，案件仍須移送參議院審理、裁決。
參議院的程序以「審判」進行，由聯邦最高法院首席大法官主持。眾議院會指派數名眾議員擔任「處理員」，相當於檢察官的職位，總統則會指派辯護律師，至議事廳為其辯護。
100名參議員則擔任「陪審員」，逐條表決眾議院起訴的總統罪名，最終可投下「有罪票」（Guilty）或是「無罪票」（Not Guilty），若有三分之二以上的參議員，認定任何一條罪名成立，則總統會立刻遭罷免，由副總統繼任。
根據《NPR》報導，由於民主黨掌握參議院多數，即便案件最終真的送到參議院，要讓三分之二以上的參議員投下有罪票的機率，也是微乎其微。
在中間派與極右派之間妥協，麥卡錫：彈劾只是為了調查案情
共和黨極右翼成員堅持對拜登發起彈劾投票，但由於有許多中間、溫和派的共和黨成員，反對在沒有直接明確的證據下，推動彈劾拜登。麥卡錫若配合極右翼的策略，可能會引發中間派的共和黨人不滿。
因此麥卡錫最終決定在昨日向媒體表示，發動彈劾只是為了釐清案情，共和黨永遠不會將彈劾用於政治目的，且他僅計畫發起「彈劾調查」，並不打算發起「全面彈劾投票」。
對此，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示：「我不會討論眾議院共和黨人可能會做什麼或不會做什麼。我能說的是總統關注什麼。他關注美國家庭，但他們（共和黨人）只想關注他的家庭。」
新聞來源
- McCarthy again marches to Trump’s tune by invoking Biden impeachment inquiry（CNN）
- Inside McCarthy’s sudden warming to a Biden impeachment inquiry（CNN）
- ‘Maybe they don’t exist’: Republicans question legitimacy of alleged audio recordings of Biden bribery scheme（CNN）
- McCarthy says info about Biden family 'rises to level of an impeachment inquiry'（NPR）
- ArtII.S4.1 Overview of Impeachment Clause
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航