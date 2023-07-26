拜登父子遭控與中國企業往來、收受500萬美元賄賂，麥卡錫：共和黨擬發起彈劾總統

綜合《CNN》、《NPR》報導，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於昨（25）日表示，由於美國拜登（Joe Biden）疑似有貪腐問題，包括在擔任副總統期間，收受外國賄賂。因此共和黨議員極有可能會對拜登發起「彈劾調查」，以釐清案情。

麥卡錫昨日於國會向記者表示：「共和黨永遠不會將彈劾用於政治目的，不過隨著更多醜聞持續揭開，現在已上升到彈劾調查的水平。如何探究真相？國會能做的唯一方法就是進行彈劾調查。」

拜登遭遇了哪些指控？

拜登遭指控於擔任副總統期間，與其子亨特・拜登（Hunter Biden），跟中國企業有頻繁的私下商業往來。此外，拜登父子也遭指控，收受烏克蘭天然氣公司布里斯馬（Burisma）500萬美元的賄賂。

6月，共和黨籍參議員格拉斯利（Chuck Grassley）出面揭露，布里斯馬公司主管，保留了17段與拜登父子的對話錄音作為「保險」，並展示了FBI生成的FD-1023表格作為證據，但並沒有直接展示錄音帶。

針對質疑，拜登表示自己並未參與其中。民主黨人則譴責，這些指控都是共和黨政治鬥爭的工具。白宮發言人薩姆斯（Ian Sams）向《CNN》表示：「在他們（共和黨）所謂的調查中，一切關鍵證據似乎都神秘的消失——線人、錄音帶，以及任何可信的證據。」

麥卡錫則在昨日透過記者回應：「我們的總統告訴美國公眾，他從未與家人談論過賄賂，說家裡沒有人跟中國拿過錢，但他卻沒有提供任何證據，來證實自己的說法。」

川普派希望罷免拜登，但「彈劾」不等於「免職」

《NPR》報導指出，共和黨內的極右翼成員，近期十分積極的嘗試罷免拜登，他們認為由於民主黨兩度發起投票彈劾美國前總統川普（Donald Trump），因此共和黨現在罷免拜登也是合情合理。

6月，共和黨籍眾議員博伯特（Lauren Boebert）試圖以拜登的移民政策為由，發起彈劾拜登的投票，但遭到麥卡錫的反對，眾議員最終也投票表決，讓國會的各委員會審查移民政策，而非直接彈劾拜登。

即便共和黨最終真的發起彈劾投票，拜登遭到免職的機率也不高。根據美國的法律，「彈劾總統」需要由眾議院啟動調查、羅列罪名。經調查後，若眾議院以簡單多數決通過彈劾案，總統就會「被彈劾」。此時總統尚不會被罷免，僅相當於「被起訴」，案件仍須移送參議院審理、裁決。

參議院的程序以「審判」進行，由聯邦最高法院首席大法官主持。眾議院會指派數名眾議員擔任「處理員」，相當於檢察官的職位，總統則會指派辯護律師，至議事廳為其辯護。

100名參議員則擔任「陪審員」，逐條表決眾議院起訴的總統罪名，最終可投下「有罪票」（Guilty）或是「無罪票」（Not Guilty），若有三分之二以上的參議員，認定任何一條罪名成立，則總統會立刻遭罷免，由副總統繼任。

根據《NPR》報導，由於民主黨掌握參議院多數，即便案件最終真的送到參議院，要讓三分之二以上的參議員投下有罪票的機率，也是微乎其微。

在中間派與極右派之間妥協，麥卡錫：彈劾只是為了調查案情

共和黨極右翼成員堅持對拜登發起彈劾投票，但由於有許多中間、溫和派的共和黨成員，反對在沒有直接明確的證據下，推動彈劾拜登。麥卡錫若配合極右翼的策略，可能會引發中間派的共和黨人不滿。

因此麥卡錫最終決定在昨日向媒體表示，發動彈劾只是為了釐清案情，共和黨永遠不會將彈劾用於政治目的，且他僅計畫發起「彈劾調查」，並不打算發起「全面彈劾投票」。

對此，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示：「我不會討論眾議院共和黨人可能會做什麼或不會做什麼。我能說的是總統關注什麼。他關注美國家庭，但他們（共和黨人）只想關注他的家庭。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範