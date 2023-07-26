英國租屋危機：無家者人數創歷史新高、修法禁止房東無故驅逐房客
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近年來，台灣的房價和租金年年攀升，買房成為一大難題，租金也成為不少上班族的經濟負擔。不只台灣遇到高房價，英國也同樣面臨租金上漲、貸款利率提高等困難。英國政府表示，未來政府將放寬房屋擴建和改建的規定，希望藉此增加住屋空間，以解決英國當前的租房危機。
綜合《衛報》和《BBC》報導，英國政府昨（25）日釋出的無家者統計資料顯示，截至今（2023）年3月底，共有10萬4510個家庭居住在臨時住所，比去年同期多出10％，其中，有13萬1370人是孩童。這項數據，寫下英國自1998年有紀錄以來的歷史新高。
英國住房慈善機構Shelter指出，租客喪失私人租約是造成臨時居住人口數量暴增的主因。
《衛報》分析，短期之內利率升高、房屋貸款上漲造成租屋市場動盪，進一步導致房屋租金漲價，甚至使得房東出售房屋，迫使租客終止合約。過去幾年，無故被驅離而成為無家者的租客人數逐年攀升。相比過去，因無故驅離面臨無家可歸的風險家庭數量，已增加21％。
據統計，截至今年3月底，約有3930個家庭入住民宿或飯店等臨時住所。入住人數光是今年1到3月期間，就增加35％。居住超過法定限制期（六週）的家庭數量，也創下歷史新高，一年內從670戶飆升至1840戶，增加幅度高達175％。
Shelter批評英國政府的政策是與社會脫節的。Shelter執行長波利・尼特（Polly Neate）說，隨著破紀錄的無家者人數，政府的社會住宅增建政策，以及遲遲無法兌現的「終止無故驅逐租客」修法，都只是空話。尼特也強調：「《租屋改革法案》必須隨議員們，在9月回到議會時重新推動，這項草案一定要儘早立法。」
《租屋改革法案》5月已走進下議院
《BBC》報導，今年5月，保守黨議員、英國城鎮升級與房屋社區大臣戈夫（Michael Gove）推動《租屋改革法案》。
新法案的內容，一方面保障房東的權益，像是能夠向危害公共利益的租客，取回其房屋所有權；另一方面，也提出許多保障租屋族的條目，包含房東不可以禁止租客飼養寵物、房東不得拒絕提供房屋給有孩子的家庭或是領有補助者，以及禁止房東無緣無故驅逐房客。
保守黨政府在2019年的大選中，承諾提供租屋族「更好的條件」，其中就涵蓋「無故驅逐房客」（no-fault evictions）的訴求。
在現行租屋法規第21條中，允許房東不交代任何理由將房客驅逐。當租客收到第「第21條」通知後，必須在兩個月內搬離，否則房東有權向法院申請驅離。
《租屋改革法案》若通過，房東僅能在某些特定情況之下驅逐租客，例如房東出售房屋，或是房東的近親將在六個月後搬入該房屋時，房東得以通知租客於期限內搬離。然而，房東可以在驅逐租客後的三個月，再次將房屋重新刊登在租屋市場中。
上漲租金恐成為無故驅逐房客的替代方案？
一些住房社運人士和保守派議員指出，《租房改革法案》草案的內容，可能促使房東離開租屋市場，減少出租房屋的數量。
保守黨上議院議員，同時也是一名房東的克雷格・麥金利（Craig Mackinlay）認為，此法案的修法可能會帶來「意想不到的結果」。他說，房東已受到額外規定和更高的利率所打擊，許多人可能會受到立法影響，選擇出售房屋。
《BBC》指出，許多房東正在離開。
一名住在德文郡（Devon）並出租房屋將近16年的房東道森（Dorothy Dawson）表示，她將要出售房屋。她批評政府計劃禁止無故驅逐房客和提高成本。道森說，她購房出租的抵押貸款價格翻三倍，租賃須繳納的市政稅上漲、水電瓦斯等固定開銷也漲價。她說：「這不值得。」
倫敦租屋者聯盟（London Renters Union）的發言人唐娜琪（Siobhan Donnachie）表示，《租屋改革法案》中沒有任何內容，禁止聯盟會員（租客）遭受巨額且不公平的租金上漲。她說：「租金上漲20％只是換個名字的『無故驅逐』。」
英國政府將地方租屋補貼（Local housing allowance，LHA）的補助額度凍結在2020年的金額，加劇租房問題。在租金飆升的情況下，即時有租屋補貼，巨大的「差額」仍使英國國內大部分地區的家庭難以承擔。
其中一位受到無故驅逐的21歲年輕媽媽沃爾頓（Chantelle Walton），在4個月前無家可歸。她說儘管她的伴侶是一名全職工程師，但她們太過年輕、沒有擔保人，「沒有願意出租房子給我們。」現在，沃爾頓和伴侶、兩個小孩一起住在普利茅斯的一間飯店。
英政府：開放店面轉型居住空間，以解決住房危機
這週一（24日），英國城鎮升級與房屋社區大臣戈夫宣布，未來將制定新的開發規則，像是鋪平道路、將店面改建為住家，致力於改善住房危機。
當局表示，新政策釋出更多開發彈性在擴建房屋和閣樓空間的使用。這項政策將允許家庭因應成員人數增長，擴建居住空間。另外，也將放寬零售空間建制，像是開放外帶店面、賽馬投注站改建為居住空間。戈夫宣稱：「英國必須善用我們已經擁有的建築。」
城鎮升級與房屋社區的影子大臣、工黨議員南迪（Lisa Nandy）則認為，此一政策僅是「滄海一粟」，無法真正解決房屋短缺的問題。她說：「英國需要更大膽的建設。」南迪也提到，如果她所屬的工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）在2024年的選舉中勝出，可以讓位於綠化帶上較少被注意到的地方，更容易獲得建設。
新聞來源
- Number of households in temporary accommodation in England at highest level（The Guardian）
- Gove to relax rules in England to allow more shops to be converted into homes（The Guardian）
- Numbers in temporary accommodation in England hit record（BBC）
- No-fault evictions to be banned in reform of rental sector（BBC）
- Statutory homelessness in England: January to March 2023（GOV.UK）
- Renters (Reform) Bill（UK Parliament）
延伸閱讀
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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