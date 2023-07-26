英國租屋危機：無家者人數創歷史新高、修法禁止房東無故驅逐房客

綜合《衛報》和《BBC》報導，英國政府昨（25）日釋出的無家者統計資料顯示，截至今（2023）年3月底，共有10萬4510個家庭居住在臨時住所，比去年同期多出10％，其中，有13萬1370人是孩童。這項數據，寫下英國自1998年有紀錄以來的歷史新高。

英國住房慈善機構Shelter指出，租客喪失私人租約是造成臨時居住人口數量暴增的主因。

《衛報》分析，短期之內利率升高、房屋貸款上漲造成租屋市場動盪，進一步導致房屋租金漲價，甚至使得房東出售房屋，迫使租客終止合約。過去幾年，無故被驅離而成為無家者的租客人數逐年攀升。相比過去，因無故驅離面臨無家可歸的風險家庭數量，已增加21％。

據統計，截至今年3月底，約有3930個家庭入住民宿或飯店等臨時住所。入住人數光是今年1到3月期間，就增加35％。居住超過法定限制期（六週）的家庭數量，也創下歷史新高，一年內從670戶飆升至1840戶，增加幅度高達175％。

Shelter批評英國政府的政策是與社會脫節的。Shelter執行長波利・尼特（Polly Neate）說，隨著破紀錄的無家者人數，政府的社會住宅增建政策，以及遲遲無法兌現的「終止無故驅逐租客」修法，都只是空話。尼特也強調：「《租屋改革法案》必須隨議員們，在9月回到議會時重新推動，這項草案一定要儘早立法。」

《租屋改革法案》5月已走進下議院

《BBC》報導，今年5月，保守黨議員、英國城鎮升級與房屋社區大臣戈夫（Michael Gove）推動《租屋改革法案》。

新法案的內容，一方面保障房東的權益，像是能夠向危害公共利益的租客，取回其房屋所有權；另一方面，也提出許多保障租屋族的條目，包含房東不可以禁止租客飼養寵物、房東不得拒絕提供房屋給有孩子的家庭或是領有補助者，以及禁止房東無緣無故驅逐房客。

保守黨政府在2019年的大選中，承諾提供租屋族「更好的條件」，其中就涵蓋「無故驅逐房客」（no-fault evictions）的訴求。

在現行租屋法規第21條中，允許房東不交代任何理由將房客驅逐。當租客收到第「第21條」通知後，必須在兩個月內搬離，否則房東有權向法院申請驅離。

《租屋改革法案》若通過，房東僅能在某些特定情況之下驅逐租客，例如房東出售房屋，或是房東的近親將在六個月後搬入該房屋時，房東得以通知租客於期限內搬離。然而，房東可以在驅逐租客後的三個月，再次將房屋重新刊登在租屋市場中。

上漲租金恐成為無故驅逐房客的替代方案？

一些住房社運人士和保守派議員指出，《租房改革法案》草案的內容，可能促使房東離開租屋市場，減少出租房屋的數量。

保守黨上議院議員，同時也是一名房東的克雷格・麥金利（Craig Mackinlay）認為，此法案的修法可能會帶來「意想不到的結果」。他說，房東已受到額外規定和更高的利率所打擊，許多人可能會受到立法影響，選擇出售房屋。

《BBC》指出，許多房東正在離開。

一名住在德文郡（Devon）並出租房屋將近16年的房東道森（Dorothy Dawson）表示，她將要出售房屋。她批評政府計劃禁止無故驅逐房客和提高成本。道森說，她購房出租的抵押貸款價格翻三倍，租賃須繳納的市政稅上漲、水電瓦斯等固定開銷也漲價。她說：「這不值得。」

倫敦租屋者聯盟（London Renters Union）的發言人唐娜琪（Siobhan Donnachie）表示，《租屋改革法案》中沒有任何內容，禁止聯盟會員（租客）遭受巨額且不公平的租金上漲。她說：「租金上漲20％只是換個名字的『無故驅逐』。」

英國政府將地方租屋補貼（Local housing allowance，LHA）的補助額度凍結在2020年的金額，加劇租房問題。在租金飆升的情況下，即時有租屋補貼，巨大的「差額」仍使英國國內大部分地區的家庭難以承擔。

其中一位受到無故驅逐的21歲年輕媽媽沃爾頓（Chantelle Walton），在4個月前無家可歸。她說儘管她的伴侶是一名全職工程師，但她們太過年輕、沒有擔保人，「沒有願意出租房子給我們。」現在，沃爾頓和伴侶、兩個小孩一起住在普利茅斯的一間飯店。

英政府：開放店面轉型居住空間，以解決住房危機

這週一（24日），英國城鎮升級與房屋社區大臣戈夫宣布，未來將制定新的開發規則，像是鋪平道路、將店面改建為住家，致力於改善住房危機。

當局表示，新政策釋出更多開發彈性在擴建房屋和閣樓空間的使用。這項政策將允許家庭因應成員人數增長，擴建居住空間。另外，也將放寬零售空間建制，像是開放外帶店面、賽馬投注站改建為居住空間。戈夫宣稱：「英國必須善用我們已經擁有的建築。」

城鎮升級與房屋社區的影子大臣、工黨議員南迪（Lisa Nandy）則認為，此一政策僅是「滄海一粟」，無法真正解決房屋短缺的問題。她說：「英國需要更大膽的建設。」南迪也提到，如果她所屬的工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）在2024年的選舉中勝出，可以讓位於綠化帶上較少被注意到的地方，更容易獲得建設。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範