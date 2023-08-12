《聊走他的心》：聊天的底層邏輯，就是運用談話堆疊出你的「人設」
我們想讓你知道的是
大部分的人認為：一個人之所以喜歡另一個人，是因為感覺；另一部分的人認為：一個人之所以喜歡另一個人，是因為條件。但不管是感覺還是條件，其實答案都一樣，就是人設。
文：亞瑟（AWE情感工作室）
為何要打造人設——聊天的底層邏輯
很多人都想透過聊天來讓自己在感情上更受歡迎，所以他們往往會問自己：「現在要講什麼話題？」「要說什麼才能讓對方愛上我？」「每天日子都一樣，哪來這麼多話可以講？」
但同樣的問題不管問多少次，結果都是一樣——許多人還是不知道要聊什麼、還是不知道要怎麼讓關係變好、還是不知道要怎麼吸引對方。這其中的原因在於：多數人都不了解聊天的底層邏輯。
如果你並不擅於聊天，那麼你很可能曾經在夜深人靜的時候，窩在床上看著手機上的聊天對話框，痛苦又煩惱的問神說：「為什麼談戀愛一定要聊天？」「為什麼交朋友一定要聊天？」「和人打好關係為什麼要聊天？」「神啊！我只是想談個戀愛，為什麼這麼難？」
但再怎麼悲憤的質問蒼天，你都得不出答案，最後你只好接受現實：「對，想談戀愛就一定要聊天，沒有為什麼。」然後帶著沮喪與無奈的心情，繼續日復一日的和別人聊著言不及義的話題。你可能一點都不覺得有趣也無法感到開心，但迫於現實，你不得不勉強自己，一切都只是為了談場戀愛。
在這樣的處境下，你自然很難改善聊天技巧，因為你完全不了解聊天是如何運作的，當然也就無法隨機應變。即使你看了一些書，學了一些聊天技巧，也容易陷入無法應用的局面，因為你只知道作者運作出來的結果，卻不明白運作的邏輯。
在解答聊天的底層邏輯之前，我們先想：為什麼要聊天？
「因為我想談戀愛啊！不然誰想一天到晚跟陌生人或不熟的人聊天啊！」這可能是你心裡的OS。那麼「談戀愛」跟「聊天」有什麼直接關係呢？
「我也不知道。我只知道很多人聊天聊一聊，對方就喜歡上他／她，所以他／她就順利脫單了。」
很好，我們之所以想跟別人聊天，目的就在於「想讓對方喜歡上我」。
那麼，該怎麼讓對方喜歡上我呢？一個人在最一開始的時候，為什麼會對另一個人產生好感？是什麼東西讓一個人對另一個人產生了吸引力呢？
答案是：人設。
大部分的人認為：一個人之所以喜歡另一個人，是因為感覺；另一部分的人認為：一個人之所以喜歡另一個人，是因為條件。但不管是感覺還是條件，其實答案都一樣，就是人設。
之前有部很有名的紀錄片，叫作《TINDER大騙徒》，講的是一名男性利用交友軟體認識女性，假裝自己是個多金富豪然後詐騙的故事。
不管那些被騙的女性，是因為感覺而愛上他，還是因為覺得他很有錢，貪圖他的條件，想利用他過上上流生活，被吸引的理由其實都一樣，就是人設——他打造了一個多金、大方、上流、霸氣、男人味的人設，而人們對他所營造的人設產生了反應，認為跟他在一起可以被保護、過著上流社會名媛的日子、被寵愛等等，所以就發生了後續的故事。他用這個精心打造的人設餵養眾多女性的幻想，進而達成自己的目的。
聽到這裡，你可能會很感到很不舒服：「所以你的意思是要我開始騙人嗎？裝成一個不是自己的樣子去吸引人嗎？」
不，你放心，我絕對不會要你這麼做，因為虛假的事物都不長久，只有真實的才有力量。但你必須明白，過去的你之所以在感情上受阻、無法順利脫單，有非常大部分的原因出在你並不明白自己創造了什麼樣的人設。
「人設」並非在有意識的情況下才會被塑造，其實每個人分分秒秒都在打造著自己的人設，但卻不自知。
「人設」在戲劇界裡的概念就是「人物設定」，而在現實生活裡就是「形象」——你如何形塑他人對你的印象。所以所謂的「人設」，其實就是你的一舉一動，經過一段時間的積累，而創造出許許多多的形象標籤，最後組合在一起，就是你的人設。
舉例來說，你怎麼判斷一個人是8+9呢？可能因為他染了很金的頭髮，穿了全身名牌老花的衣服，拿著一個看起來像車手的手拿包，牛仔褲穿很低，繫了一條大logo的名牌皮帶，身上有些刺青，嘴裡嚼著檳榔等等，這些條件綜合在一起，你可能就會覺得對方是8+9。這就是形象標籤所組合而成的人設。
再舉幾個例子：一個常受人家照顧，卻從來不回請或送禮的人，就會創造「不知感恩」或「吝嗇」的人設；一個總是笑臉迎人，對人很有耐性的人，就會創造「好相處」、「人很好」的人設；一個常常開玩笑、很能逗別人開心的人，就會創造「開心果」、「有趣」的人設；一個很愛發表高見，不管別人有沒有想聽，但實際上又沒有拿出什麼具體成果的人，就會創造出「自以為是」的人設；一個愛抱怨、總是心情不好的人，就會創造出「負能量」、「衰人」的人設。
上述的這些人設是不是很常見？你身邊一定隨手一抓就是一大把，但你會說他們很虛偽做作嗎？不會！因為那就是他們日常的樣子，那就是他們的個性，只是他們並不知道這些行為會為自己創造出這樣的人設跟人際結果。
所有人都有人設，只是當事人是否具有這樣的意識。例如有些藝人是媽媽人設，只要談論跟親子育兒有關的話題，或是有媽媽的角色要飾演，就會找上她們；有些藝人則是犀利潑辣人設，凡是腥羶色或是需要節目效果的爭議性話題，找他們準沒錯；有些藝人則是才子人設，天才般的作詞作曲能力為他們贏得了大量的粉絲。
政治人物也有人設，那些在競選海報上出現的標語，什麼「會做事，好負責」、「宜蘭的女兒」、「不分藍綠」、「清廉」、「帥哥／美女」等等，也全都是人設。人們會根據自己對人設的喜好，選擇把票投給誰。
Tags：
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。