《聊走他的心》：聊天的底層邏輯，就是運用談話堆疊出你的「人設」

文：亞瑟（AWE情感工作室）

為何要打造人設——聊天的底層邏輯

很多人都想透過聊天來讓自己在感情上更受歡迎，所以他們往往會問自己：「現在要講什麼話題？」「要說什麼才能讓對方愛上我？」「每天日子都一樣，哪來這麼多話可以講？」

但同樣的問題不管問多少次，結果都是一樣——許多人還是不知道要聊什麼、還是不知道要怎麼讓關係變好、還是不知道要怎麼吸引對方。這其中的原因在於：多數人都不了解聊天的底層邏輯。

如果你並不擅於聊天，那麼你很可能曾經在夜深人靜的時候，窩在床上看著手機上的聊天對話框，痛苦又煩惱的問神說：「為什麼談戀愛一定要聊天？」「為什麼交朋友一定要聊天？」「和人打好關係為什麼要聊天？」「神啊！我只是想談個戀愛，為什麼這麼難？」

但再怎麼悲憤的質問蒼天，你都得不出答案，最後你只好接受現實：「對，想談戀愛就一定要聊天，沒有為什麼。」然後帶著沮喪與無奈的心情，繼續日復一日的和別人聊著言不及義的話題。你可能一點都不覺得有趣也無法感到開心，但迫於現實，你不得不勉強自己，一切都只是為了談場戀愛。

在這樣的處境下，你自然很難改善聊天技巧，因為你完全不了解聊天是如何運作的，當然也就無法隨機應變。即使你看了一些書，學了一些聊天技巧，也容易陷入無法應用的局面，因為你只知道作者運作出來的結果，卻不明白運作的邏輯。

在解答聊天的底層邏輯之前，我們先想：為什麼要聊天？

「因為我想談戀愛啊！不然誰想一天到晚跟陌生人或不熟的人聊天啊！」這可能是你心裡的OS。那麼「談戀愛」跟「聊天」有什麼直接關係呢？

「我也不知道。我只知道很多人聊天聊一聊，對方就喜歡上他／她，所以他／她就順利脫單了。」

很好，我們之所以想跟別人聊天，目的就在於「想讓對方喜歡上我」。

那麼，該怎麼讓對方喜歡上我呢？一個人在最一開始的時候，為什麼會對另一個人產生好感？是什麼東西讓一個人對另一個人產生了吸引力呢？

答案是：人設。

大部分的人認為：一個人之所以喜歡另一個人，是因為感覺；另一部分的人認為：一個人之所以喜歡另一個人，是因為條件。但不管是感覺還是條件，其實答案都一樣，就是人設。

之前有部很有名的紀錄片，叫作《TINDER大騙徒》，講的是一名男性利用交友軟體認識女性，假裝自己是個多金富豪然後詐騙的故事。

不管那些被騙的女性，是因為感覺而愛上他，還是因為覺得他很有錢，貪圖他的條件，想利用他過上上流生活，被吸引的理由其實都一樣，就是人設——他打造了一個多金、大方、上流、霸氣、男人味的人設，而人們對他所營造的人設產生了反應，認為跟他在一起可以被保護、過著上流社會名媛的日子、被寵愛等等，所以就發生了後續的故事。他用這個精心打造的人設餵養眾多女性的幻想，進而達成自己的目的。

聽到這裡，你可能會很感到很不舒服：「所以你的意思是要我開始騙人嗎？裝成一個不是自己的樣子去吸引人嗎？」

不，你放心，我絕對不會要你這麼做，因為虛假的事物都不長久，只有真實的才有力量。但你必須明白，過去的你之所以在感情上受阻、無法順利脫單，有非常大部分的原因出在你並不明白自己創造了什麼樣的人設。

「人設」並非在有意識的情況下才會被塑造，其實每個人分分秒秒都在打造著自己的人設，但卻不自知。

「人設」在戲劇界裡的概念就是「人物設定」，而在現實生活裡就是「形象」——你如何形塑他人對你的印象。所以所謂的「人設」，其實就是你的一舉一動，經過一段時間的積累，而創造出許許多多的形象標籤，最後組合在一起，就是你的人設。

舉例來說，你怎麼判斷一個人是8+9呢？可能因為他染了很金的頭髮，穿了全身名牌老花的衣服，拿著一個看起來像車手的手拿包，牛仔褲穿很低，繫了一條大logo的名牌皮帶，身上有些刺青，嘴裡嚼著檳榔等等，這些條件綜合在一起，你可能就會覺得對方是8+9。這就是形象標籤所組合而成的人設。

再舉幾個例子：一個常受人家照顧，卻從來不回請或送禮的人，就會創造「不知感恩」或「吝嗇」的人設；一個總是笑臉迎人，對人很有耐性的人，就會創造「好相處」、「人很好」的人設；一個常常開玩笑、很能逗別人開心的人，就會創造「開心果」、「有趣」的人設；一個很愛發表高見，不管別人有沒有想聽，但實際上又沒有拿出什麼具體成果的人，就會創造出「自以為是」的人設；一個愛抱怨、總是心情不好的人，就會創造出「負能量」、「衰人」的人設。

上述的這些人設是不是很常見？你身邊一定隨手一抓就是一大把，但你會說他們很虛偽做作嗎？不會！因為那就是他們日常的樣子，那就是他們的個性，只是他們並不知道這些行為會為自己創造出這樣的人設跟人際結果。

所有人都有人設，只是當事人是否具有這樣的意識。例如有些藝人是媽媽人設，只要談論跟親子育兒有關的話題，或是有媽媽的角色要飾演，就會找上她們；有些藝人則是犀利潑辣人設，凡是腥羶色或是需要節目效果的爭議性話題，找他們準沒錯；有些藝人則是才子人設，天才般的作詞作曲能力為他們贏得了大量的粉絲。

政治人物也有人設，那些在競選海報上出現的標語，什麼「會做事，好負責」、「宜蘭的女兒」、「不分藍綠」、「清廉」、「帥哥／美女」等等，也全都是人設。人們會根據自己對人設的喜好，選擇把票投給誰。