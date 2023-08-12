《聊走他的心》：想追同學、同事？先從建立私交開始！
我們想讓你知道的是
有時候在職場上認識了不錯的同事、學校裡遇見不錯的同學、其它合作單位有不錯的接洽窗口等等，都是很有可能發生的事。但有些人在好不容易要到了對方的聯絡方式後，積極的想跟對方有更進一步的了解或發展，卻因為不懂得拿捏分寸，反而導致關係變得非常尷尬。
文：亞瑟（AWE情感工作室）
想追同學、同事？先從建立私交開始！
不論做什麼事，「時機點」都很重要，有些人在金融海嘯時進入股市或房市，馬上躋身有錢人的行列；也有人在蛋塔風潮快衰退時加盟蛋塔店，搞得自己最後一屁股債。同一件事，只要沒把握住最好的時機，最後得到的效果也會大打折扣。聊天當然也不例外，你在什麼時間點找對方聊天、聊什麼話題，都會大大的影響你最後所獲得的結果。
在此要討論的時機點並不是所謂的「晚上十一點後要不要跟對方聊天」、「什麼時候密對方比較好」、「聊天回覆速度到底要快還是慢」等這類內容，也不是關係發展的「關係時機點」（如果想進一步了解可參考《從左手到牽手》以及《愛情，不只順其自然》）。這次我要說的「時機點」，叫作「雙方是否真的存在交情」，就是所謂的「私交」。
並不是所有人都是透過交友軟體、相親、聯誼這種目的性明確的管道來認識異性，有時候在職場上認識了不錯的同事、學校裡遇見不錯的同學、其它合作單位有不錯的接洽窗口等等，都是很有可能發生的事。
但有些人在好不容易要到了對方的聯絡方式後，積極的想跟對方有更進一步的了解或發展，卻因為不懂得拿捏分寸，反而導致關係變得非常尷尬。
這其中的分寸，指的其實就是「私交」。
「私交」的意思是「彼此之間有公事以外的私下的交情」。每個人都會對身邊的人做出「他之於我是什麼樣關係」的身份界定，這個定位會幫助我們釐清對待他人的態度，例如我們不會用對待媽媽的口氣跟老闆說話，也不會用對待客戶的態度對待伴侶，這就是一種身份界定。
也就是說，如果你跟同事在工作上合作很愉快，每天上班都會講到話，但從來沒有任何私底下的聯絡，那你們就只是合作愉快的同事而已。如果你誤會了彼此的關係，想說：「我們平常上班都聊得很不錯，應該關係很好吧！」便在未經對方同意的情況下，從他人或是公司群組擅自加了對方的通訊方式，突然開始跟人家聊天，甚至是說些有的沒有，於是最後被通報公司HR職場性騷擾。
這是一種逾舉的行為，很容易造成他人的困擾，但很多人搞不清楚，以為只要平常接觸的時候對方沒有迴避自己，在公司或學校裡也有正常對話，就表示自己可以採取行動。
當然，這並不是說你不能在交友軟體跟婚友社以外的地方認識對象，只是你必須在採取行動前，先有個過水的動作，讓兩人之間不僅僅是公事上的交流，而是對彼此有更多個人資訊上的了解，或是非公事的接觸，在概念上跨越「這是我工作／學校認識的人」的範圍，就能逐漸改變你們關係的性質。所以只要你的對象是同學或同事，首要目標一定要擺在「如何建立私交」上。
平時就要當個好人
在建立私交以前，請別忘了一件非常重要的事：你的基本人設。
喜歡同學或同事，跟其它途徑認識異性最大的不同在於：在其它途徑裡，別人很難打探你的風評。但如果你們是同學同事，你平常的行事作風，別人其實都看在眼裡。
也就是說，如果你平常做人很糟糕，那不管你多努力想在聊天上扳回一城、打造一個全新人設，別人都會認為這是一場騙局，因為你給人的基本印象已經定型了。
這也是為什麼我很常對大家耳提面命：要會做人、要保持良好的人緣，到哪裡都把自己的事做好，不要說人八卦做些傷害人的事。因為這些最終都會回到你自己身上，變成貼在你身上的標籤。
如果你平常都很懶散，工作都不做好，還會推卸責任，那麼你在同事間的風評就是個大雷包，連跟你共事都不想，誰還會想跟你談戀愛？如果你平常就到處跟人曖昧、亂搞男女關係，消息難道不會傳開嗎？誰想冒險挑戰海王海后呢？
反之，如果你平常做事都認真負責，也都樂意幫助同事，甚至常常請大家吃東西、喝飲料，出國玩也會帶伴手禮回來，大家即使跟你不熟，至少也吃過你的餅乾、喝過你的奶茶，對你的基本印象不可能太差，後續當然不會太困難。
千萬不要小看了你平時的一舉一動，一言一行，這些都會形成別人對你的看法，自然會影響到人們對你的好感，以及跟你深交的意願。
建立私交
建立私交有個簡單的方法就是從公事或公事時間，延展到私事上。
讀者們可以直接照做：一開始，在上班時間跟很多人閒聊，其中必須包括你的對象。接著，找機會拉大家一起去吃午餐，讓特定的幾個人的關係變得比較熟絡，不要急於針對個人，而是先建立起「一幫人的私交」。
等這幾個人一起去吃二到三次午餐後（不一定每次所有人都要到齊），便可以開始隨機找其中的成員（不要一開始就找你的對象）去超商，形塑一種「我們這票人關係都很不錯，其中的成員單獨去超商也很正常」的氛圍。此時，基本的私交就成形了。
接下來，有兩種路線可以參考，看你的狀況而定：
路線一：你是個親切健談型，在團體裡有著舉足輕重的地位，或是團體中的核心角色是你麻吉，那麼你可以試著籌辦一個下班後的活動（最常見是唱歌或吃熱炒），邀請大家參加。如果你們還沒有各自交換過彼此的LINE，請在此時交換。等到活動結束，各自解散回家後，你就可以開始傳訊息跟對方聊天。
路線二：你在短短的時間內，已經很常跟對方單獨去超商，而且相談甚歡，那麼此時你可以找個理由，例如：「我家貓超可愛，踏踏的時候有個招牌動作，我下次拍給你看」、「我找一下剛才跟你講的店，再傳給你」、「我傳給你上次尾牙小陳他們女裝跳舞的影片」⋯⋯等等，跟對方交換LINE，切記，一定要是跟公事比較無關的理由，這樣才好接著聊私事，不用再設法切換。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。