《聊走他的心》：想追同學、同事？先從建立私交開始！

文：亞瑟（AWE情感工作室）

想追同學、同事？先從建立私交開始！

不論做什麼事，「時機點」都很重要，有些人在金融海嘯時進入股市或房市，馬上躋身有錢人的行列；也有人在蛋塔風潮快衰退時加盟蛋塔店，搞得自己最後一屁股債。同一件事，只要沒把握住最好的時機，最後得到的效果也會大打折扣。聊天當然也不例外，你在什麼時間點找對方聊天、聊什麼話題，都會大大的影響你最後所獲得的結果。

在此要討論的時機點並不是所謂的「晚上十一點後要不要跟對方聊天」、「什麼時候密對方比較好」、「聊天回覆速度到底要快還是慢」等這類內容，也不是關係發展的「關係時機點」（如果想進一步了解可參考《從左手到牽手》以及《愛情，不只順其自然》）。這次我要說的「時機點」，叫作「雙方是否真的存在交情」，就是所謂的「私交」。

並不是所有人都是透過交友軟體、相親、聯誼這種目的性明確的管道來認識異性，有時候在職場上認識了不錯的同事、學校裡遇見不錯的同學、其它合作單位有不錯的接洽窗口等等，都是很有可能發生的事。

但有些人在好不容易要到了對方的聯絡方式後，積極的想跟對方有更進一步的了解或發展，卻因為不懂得拿捏分寸，反而導致關係變得非常尷尬。

這其中的分寸，指的其實就是「私交」。

「私交」的意思是「彼此之間有公事以外的私下的交情」。每個人都會對身邊的人做出「他之於我是什麼樣關係」的身份界定，這個定位會幫助我們釐清對待他人的態度，例如我們不會用對待媽媽的口氣跟老闆說話，也不會用對待客戶的態度對待伴侶，這就是一種身份界定。

也就是說，如果你跟同事在工作上合作很愉快，每天上班都會講到話，但從來沒有任何私底下的聯絡，那你們就只是合作愉快的同事而已。如果你誤會了彼此的關係，想說：「我們平常上班都聊得很不錯，應該關係很好吧！」便在未經對方同意的情況下，從他人或是公司群組擅自加了對方的通訊方式，突然開始跟人家聊天，甚至是說些有的沒有，於是最後被通報公司HR職場性騷擾。

這是一種逾舉的行為，很容易造成他人的困擾，但很多人搞不清楚，以為只要平常接觸的時候對方沒有迴避自己，在公司或學校裡也有正常對話，就表示自己可以採取行動。

當然，這並不是說你不能在交友軟體跟婚友社以外的地方認識對象，只是你必須在採取行動前，先有個過水的動作，讓兩人之間不僅僅是公事上的交流，而是對彼此有更多個人資訊上的了解，或是非公事的接觸，在概念上跨越「這是我工作／學校認識的人」的範圍，就能逐漸改變你們關係的性質。所以只要你的對象是同學或同事，首要目標一定要擺在「如何建立私交」上。

平時就要當個好人

在建立私交以前，請別忘了一件非常重要的事：你的基本人設。

喜歡同學或同事，跟其它途徑認識異性最大的不同在於：在其它途徑裡，別人很難打探你的風評。但如果你們是同學同事，你平常的行事作風，別人其實都看在眼裡。

也就是說，如果你平常做人很糟糕，那不管你多努力想在聊天上扳回一城、打造一個全新人設，別人都會認為這是一場騙局，因為你給人的基本印象已經定型了。

這也是為什麼我很常對大家耳提面命：要會做人、要保持良好的人緣，到哪裡都把自己的事做好，不要說人八卦做些傷害人的事。因為這些最終都會回到你自己身上，變成貼在你身上的標籤。

如果你平常都很懶散，工作都不做好，還會推卸責任，那麼你在同事間的風評就是個大雷包，連跟你共事都不想，誰還會想跟你談戀愛？如果你平常就到處跟人曖昧、亂搞男女關係，消息難道不會傳開嗎？誰想冒險挑戰海王海后呢？

反之，如果你平常做事都認真負責，也都樂意幫助同事，甚至常常請大家吃東西、喝飲料，出國玩也會帶伴手禮回來，大家即使跟你不熟，至少也吃過你的餅乾、喝過你的奶茶，對你的基本印象不可能太差，後續當然不會太困難。

千萬不要小看了你平時的一舉一動，一言一行，這些都會形成別人對你的看法，自然會影響到人們對你的好感，以及跟你深交的意願。

建立私交

建立私交有個簡單的方法就是從公事或公事時間，延展到私事上。

讀者們可以直接照做：一開始，在上班時間跟很多人閒聊，其中必須包括你的對象。接著，找機會拉大家一起去吃午餐，讓特定的幾個人的關係變得比較熟絡，不要急於針對個人，而是先建立起「一幫人的私交」。

等這幾個人一起去吃二到三次午餐後（不一定每次所有人都要到齊），便可以開始隨機找其中的成員（不要一開始就找你的對象）去超商，形塑一種「我們這票人關係都很不錯，其中的成員單獨去超商也很正常」的氛圍。此時，基本的私交就成形了。

接下來，有兩種路線可以參考，看你的狀況而定：

路線一：你是個親切健談型，在團體裡有著舉足輕重的地位，或是團體中的核心角色是你麻吉，那麼你可以試著籌辦一個下班後的活動（最常見是唱歌或吃熱炒），邀請大家參加。如果你們還沒有各自交換過彼此的LINE，請在此時交換。等到活動結束，各自解散回家後，你就可以開始傳訊息跟對方聊天。

路線二：你在短短的時間內，已經很常跟對方單獨去超商，而且相談甚歡，那麼此時你可以找個理由，例如：「我家貓超可愛，踏踏的時候有個招牌動作，我下次拍給你看」、「我找一下剛才跟你講的店，再傳給你」、「我傳給你上次尾牙小陳他們女裝跳舞的影片」⋯⋯等等，跟對方交換LINE，切記，一定要是跟公事比較無關的理由，這樣才好接著聊私事，不用再設法切換。