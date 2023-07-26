遭《華郵》指控立場親中，新加坡《聯合早報》反駁稱「力求兼容中西方觀點」
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《華盛頓郵報》指控新加坡華文媒體《聯合早報》立場親中，包括否認新疆侵犯人權的證據，並聲稱香港與中國的抗議活動是由「外國勢力」所煽動。對此，《聯合早報》回應該報的報導內容兼容中西方的觀點，但保持自身立場的獨特性與獨立性。
根據《華盛頓郵報》在7月24日的報導，現今在東南亞國家隨處可見中國國家電視台的節目、中國國際電台等媒體內容，中國還向東南亞的媒體宣傳其官方通訊社新華社，並簽訂內容共享協議。
澳洲戰略政策研究所國際網絡政策中心分析師Albert Zhang表示，中國對傳統媒體的注重與社群平台上的假訊息相輔相成，其目標是拉攏海外華人社區「作為海外影響力的載體」。
東南亞國家中，以華裔人口為主的新加坡最為明顯，今年6月，歐亞集團基金會（the Eurasia Group Foundation）發布了一項在新加坡、韓國和菲律賓進行的調查，發現新加坡是唯一對中國的好感度高於美國的國家，不到一半的新加坡受訪者對美國有好感，但有56%的受訪者對中國有好感。
即便新加坡政府於2022年通過了一條禁止外國勢力干涉國內政治的法律，但中國發出的訊息已在新加坡根深蒂固，包括在新加坡政府長期支持的華文媒體《聯合早報》（以下簡稱為《早報》）。
華郵指出，《早報》過往的報導經常反映新加坡在中美兩國之間謹慎中立的態度，但現在卻經常參考、引用或發表親中的消息來源，並附和中國當局的論述，包括否認新疆侵犯人權的證據，並聲稱香港與中國的抗議活動是由「外國勢力」所煽動。
此外，《早報》自2016年起便定在「言論版」刊登兩名中共官員的觀點專欄，卻沒有註明他們的黨派背景，僅將他們標註為中國時事評論家。其中一位專欄作家鄧清波是湖南省網信辦網絡宣傳評論處處長；另一位丁松泉是浙江省湖州學院黨委委員，曾在浙江省教育廳擔任多個職務；而另一位專欄家邢雲超有時會在《中國日報》和《早報》上撰寫相同的專欄，模糊了中國官方媒體和新加坡私營報紙之間的界限。
對此《早報》回應：「作為一家新加坡媒體，《聯合早報》兼容中西方的觀點，但保持我們自身立場的獨特性與獨立性。」並指出使用消息來源的標準是根據正確度以及正式數據，政治傾向並非選擇引用消息的標準；而對於論述的立場，《早報》「追求的論述不是西方的論述，也不是北京的論述，而是作為新加坡媒體的論述。」
針對隱藏專欄作家中共黨員身分的指控，《早報》則表示「言論版」旨在呈現多元觀點，並不代表該報立場，並指出《華郵》也發表過許多反映官方立場的學者觀點，同樣也未注明他們的黨籍身份。《早報》表示其盡可能查證所有作者的背景，但同時尊重作者的自我介紹，是當地華文報的傳統。
此外，《早報》也回應再報導中國新聞時，力求客觀與中立並以事實為依據，且不夾帶任何預設立場，因此就特地新聞事件的報導的角度而言，確實未必附和西方媒體，但如果就此就將《早報》劃入親共的陣營，未免過於「草率和武斷」，並批評《華郵》選擇性地忽略部分事實，刻意突出和拼湊一些資訊，形塑《聯合早報》的「負面形象」。
《聯合早報》成立於1983年，由兩家互為競爭對手的華文報紙《星洲日報》、《南洋商報》所合併，而這一合併也受到首任總理李光耀的鼓勵，尤其當時英語逐漸成為該國的主流語言，李光耀對華文報紙的未來感到擔憂，他在2003年慶祝報紙成立週年的演講中表示：「至少要維持一份高質量的華文報紙，即《聯合早報》，這是一個國家項目，我們必須盡力推動。」
《早報》是新加坡三份主要的本土報紙之一，每份報紙都服務於一個主要民族，即華人、馬來人或印度人，但早報的不同之處在於他同時服務於新加坡及中國兩國的受眾。
1980年代，隨著鄧小平的改革開放，《早報》的報導和評論被轉載並在中共高層幹部中流傳。1993年，該報在北京的書店發售，兩年後也成立了新聞網，現今仍是在中國為數不多的能瀏覽的華文外國新聞網站之一。
「我們稱之為『一份報紙，兩個國家』。」《早報》前主編林任君（Lim Jim Koon）說，並補充：「我們知道我們對中國的價值在於我們提供了他們沒有的東西，我們成為了他們的窗口。」
儘管《早報》在中國的影響力不斷擴大，但其在新加坡的讀者群隨著千禧及Z世代的華文水平下降而逐漸減少。據內部數據顯示，《早報》在新加坡的印刷版和數位版發行量從2015年的18萬7900份下降到2020年的14萬4000份。
然而，《早報》在新加坡仍然具有重要影響力，部分原因是它與政府關係密切，而政府長期以來對當地媒體實行嚴格地控制。據路透社研究所稱，該報在讀者信任度方面也獲得了很高的評價。
新聞來源
- In Singapore, loud echoes of Beijing’s positions generate anxiety（華盛頓郵報）
- 迴應《華盛頓郵報》《聯合早報》兼容東西 力求不偏不倚（聯合早報）
- 專題報道中被指“親中” 《聯合早報》反駁《華郵》陳述不實 以既定思維評論失之偏頗（聯合早報）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL