2023/07/26,
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遭《華郵》指控立場親中，新加坡《聯合早報》反駁稱「力求兼容中西方觀點」

遭《華郵》指控立場親中，新加坡《聯合早報》反駁稱「力求兼容中西方觀點」
圖文新加坡報業控股大樓，新加坡報業控股是《聯合早報》母公司。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

《華盛頓郵報》指控新加坡華文媒體《聯合早報》立場親中，包括否認新疆侵犯人權的證據，並聲稱香港與中國的抗議活動是由「外國勢力」所煽動。對此，《聯合早報》回應該報的報導內容兼容中西方的觀點，但保持自身立場的獨特性與獨立性。

根據《華盛頓郵報》在7月24日的報導，現今在東南亞國家隨處可見中國國家電視台的節目、中國國際電台等媒體內容，中國還向東南亞的媒體宣傳其官方通訊社新華社，並簽訂內容共享協議。

澳洲戰略政策研究所國際網絡政策中心分析師Albert Zhang表示，中國對傳統媒體的注重與社群平台上的假訊息相輔相成，其目標是拉攏海外華人社區「作為海外影響力的載體」。

東南亞國家中，以華裔人口為主的新加坡最為明顯，今年6月，歐亞集團基金會（the Eurasia Group Foundation）發布了一項在新加坡、韓國和菲律賓進行的調查，發現新加坡是唯一對中國的好感度高於美國的國家，不到一半的新加坡受訪者對美國有好感，但有56%的受訪者對中國有好感。

即便新加坡政府於2022年通過了一條禁止外國勢力干涉國內政治的法律，但中國發出的訊息已在新加坡根深蒂固，包括在新加坡政府長期支持的華文媒體《聯合早報》（以下簡稱為《早報》）。

華郵指出，《早報》過往的報導經常反映新加坡在中美兩國之間謹慎中立的態度，但現在卻經常參考、引用或發表親中的消息來源，並附和中國當局的論述，包括否認新疆侵犯人權的證據，並聲稱香港與中國的抗議活動是由「外國勢力」所煽動。

此外，《早報》自2016年起便定在「言論版」刊登兩名中共官員的觀點專欄，卻沒有註明他們的黨派背景，僅將他們標註為中國時事評論家。其中一位專欄作家鄧清波是湖南省網信辦網絡宣傳評論處處長；另一位丁松泉是浙江省湖州學院黨委委員，曾在浙江省教育廳擔任多個職務；而另一位專欄家邢雲超有時會在《中國日報》和《早報》上撰寫相同的專欄，模糊了中國官方媒體和新加坡私營報紙之間的界限。

對此《早報》回應：「作為一家新加坡媒體，《聯合早報》兼容中西方的觀點，但保持我們自身立場的獨特性與獨立性。」並指出使用消息來源的標準是根據正確度以及正式數據，政治傾向並非選擇引用消息的標準；而對於論述的立場，《早報》「追求的論述不是西方的論述，也不是北京的論述，而是作為新加坡媒體的論述。」

針對隱藏專欄作家中共黨員身分的指控，《早報》則表示「言論版」旨在呈現多元觀點，並不代表該報立場，並指出《華郵》也發表過許多反映官方立場的學者觀點，同樣也未注明他們的黨籍身份。《早報》表示其盡可能查證所有作者的背景，但同時尊重作者的自我介紹，是當地華文報的傳統。

此外，《早報》也回應再報導中國新聞時，力求客觀與中立並以事實為依據，且不夾帶任何預設立場，因此就特地新聞事件的報導的角度而言，確實未必附和西方媒體，但如果就此就將《早報》劃入親共的陣營，未免過於「草率和武斷」，並批評《華郵》選擇性地忽略部分事實，刻意突出和拼湊一些資訊，形塑《聯合早報》的「負面形象」。

《聯合早報》成立於1983年，由兩家互為競爭對手的華文報紙《星洲日報》、《南洋商報》所合併，而這一合併也受到首任總理李光耀的鼓勵，尤其當時英語逐漸成為該國的主流語言，李光耀對華文報紙的未來感到擔憂，他在2003年慶祝報紙成立週年的演講中表示：「至少要維持一份高質量的華文報紙，即《聯合早報》，這是一個國家項目，我們必須盡力推動。」

政府組屋_新加坡_李光耀
Photo Credit: 人民行動黨
新加坡建國總理李光耀。

《早報》是新加坡三份主要的本土報紙之一，每份報紙都服務於一個主要民族，即華人、馬來人或印度人，但早報的不同之處在於他同時服務於新加坡及中國兩國的受眾。

1980年代，隨著鄧小平的改革開放，《早報》的報導和評論被轉載並在中共高層幹部中流傳。1993年，該報在北京的書店發售，兩年後也成立了新聞網，現今仍是在中國為數不多的能瀏覽的華文外國新聞網站之一。

「我們稱之為『一份報紙，兩個國家』。」《早報》前主編林任君（Lim Jim Koon）說，並補充：「我們知道我們對中國的價值在於我們提供了他們沒有的東西，我們成為了他們的窗口。」

儘管《早報》在中國的影響力不斷擴大，但其在新加坡的讀者群隨著千禧及Z世代的華文水平下降而逐漸減少。據內部數據顯示，《早報》在新加坡的印刷版和數位版發行量從2015年的18萬7900份下降到2020年的14萬4000份。

然而，《早報》在新加坡仍然具有重要影響力，部分原因是它與政府關係密切，而政府長期以來對當地媒體實行嚴格地控制。據路透社研究所稱，該報在讀者信任度方面也獲得了很高的評價。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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