《Barbie芭比》引發熱議的「女性雙標」宣言，導演葛莉塔潔薇：「這場戲連男人們都在哭泣」

在今（2023）年7月暑期檔於全球盛大上映的《Barbie芭比》引發觀影熱潮，北美首週拿下1.62億美元的票房，也讓導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）成為影史首週末票房最高紀錄的女性導演，締造歷史。

而圍繞在《Barbie芭比》周遭的話題，除了與《奧本海默》共創的「芭本海默」熱潮之外，其中一部份的重點討論，聚焦在「女性主義」、對「父權」的嘲弄等等，而片中的幾場戲，也遭到眾人熱議。

其中就包含演員艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）在車上的女性獨白，葛莉塔潔薇接受《大西洋月刊》（The Atlantic）訪問時也回憶了這場戲，表示，「這場戲讓全劇組落淚，就連男性演員也很激動。」

Photo Credit: GettyImages 葛莉塔潔薇

Photo Credit: GettyImages 艾美莉卡弗瑞娜

《Barbie芭比》導演為曾憑藉《淑女鳥》、《她們》多次入圍奧斯卡的葛莉塔潔薇，葛莉塔潔薇除了執導之外，也與其伴侶名導諾亞波拜克（Noah Baumbach）共同擔任編劇。

葛莉塔潔薇與諾亞波拜克也多次合作，諾亞波拜克執導的《白噪音》、《紐約新鮮人》、《紐約哈哈哈》、《愛上草食男》等片，皆由葛莉塔潔薇擔任演員演出，此次極富才華的兩人，合作編導，也開出兩人合作的最佳票房成績。

《Barbie芭比》的主創團隊，葛莉塔潔薇、諾亞波拜克受到矚目之外，飾演「芭比」與「肯尼」的瑪格羅比（Margot Robbie）、萊恩葛斯林（Ryan Gosling）同樣為此片亮點，除了上述4人，其實，在片中飾演現實生活角色的艾美莉卡弗瑞娜，也同樣是《Barbie芭比》重要的演員之一。

艾美莉卡弗瑞娜在片中扮演在現實生活碰上困難瓶頸的母親，其難過的心情召喚了瑪格羅比，兩人在現實生活中相遇後，共同回到「芭比」世界中，拯救被「父權」統治的粉色世界。

其中，艾美莉卡弗瑞娜接近片尾時，在車上發表的「女性談話」，表達 女性每天面臨雙重標準的困境，同時激勵「芭比」們重新站起來。

這場戲成為許多觀眾記憶深刻的片段，而葛莉塔潔薇回憶：「當艾美莉卡弗瑞娜發表美麗的演講時，我只是在抽泣，然後我環顧四周，發現片場裡的每個人都在哭，男人們也在哭泣。」

至於艾美莉卡弗瑞娜則是在《浮華世界》（Vanity Fair）受訪時表示， 這段獨白花了整整兩天的時間拍攝，「確實，每一次的拍攝都非常不同。有些鏡頭傾向於憤怒。 有些鏡頭讓人發笑。 在拍攝過程中，它確實找到了形狀。 關鍵是要活在當下，看看它們會將其帶向何方。」

最後，葛莉塔潔薇也談到了《Barbie芭比》的結局——肯尼將父權制度引入芭比樂園之後，遭到現實世界的角色以及芭比們的聯合反擊，電影在芭比重新拿回話語權，以及 肯尼表達「做自己」的狀態下結束。

對此，葛莉塔潔薇表示：「 我唯一能給任何人的，就是他們仍然處於混亂之中。也許這對肯尼來說會好一點。 你不想告訴人們如何觀看事物，但在電影的結尾，我們將肯尼的一些迷戀融入了芭比樂園。最後， 我記得，當我們走進片場拍攝結局時，那感覺就像是，『這是有史以​​來最美麗的狀態。』」

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核稿編輯：楊士範