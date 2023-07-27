716公平正義遊行：為什麼柯文哲自帶掌聲，而侯友宜卻飽嘗噓聲？
我們想讓你知道的是
侯友宜在一開始論述時雖然掌聲不多但噓聲也不高，只是當他提到「要全部換我來做」和「公平、正義、侯友宜」時噓聲最高，因為這樣會讓民眾感覺遊行變得像是他個人的造勢大會，而柯文哲論述或許有人也覺得像是在造勢，但正因為當天的群體是偏向柯文哲，對侯友宜來說才必須要更加謹慎。
文：黃凱祥（學生）
7月16日由館長陳之漢與前立委黃國昌在凱道舉辦的居住正義與司法改革集會，吸引許多的媒體關注與民眾到場的支持，除了民進黨副總統賴清德未到場外，其他有意角逐2024總統大選的侯友宜與柯文哲都到場支持並發表演說，而還未明確表態參選的鴻海集團創辦人郭台銘也並未缺席。
集會期間各候選人輪番上台發表對於「司法改革」與「居住正義」的演說，但侯友宜在發表時卻招致許多噓聲而柯文哲則剛好相反有很多掌聲。筆者認為，這可以從到場群眾的政治傾向、談話具性體與口號、缺乏感性與幽默直白、造勢與訴求的不同感受，以及政治利益加以分析。
到場群眾的政治傾向
這場舉辦在凱道的公平正義集會，觀察現場群眾年齡層可以發現大部分是年輕族群，這可能與年輕人對於當今司法腐敗與逐年墊高的房價已無法忍受。
而此族群以過去的民調分析，大部分是傾向支持柯文哲的，所以持平來說，政治傾向傾斜可能導致部分群眾在侯友宜論述時在歡呼上有所缺乏，而柯文哲上台時則自帶掌聲。
不過在黃國昌以及館長的談話之中，他們也一直提到希望這場集會是不分黨派，共同對於「司法改革」與「居住正義」價值的認同，不希望變成是特定政黨的造勢活動，但是比較現實的是，黃國昌以及館長的大部分觀眾與柯文哲的支持者有高度的重疊性，而人總是會在自己喜歡的人上台時歡呼。
具體 vs 口號
這場公平正義的集會，是有具體且明確的訴求的，在司法改革方面就有具體的列出五項主張，而居住正義也明確的列出四項主張。
筆者認為，對比於柯文哲，侯友宜的論述確實較為偏向口號，雖侯友宜對某些主張有較為深入的論述，像是曾經作為警察的他就對黑幫有一些批判，他提出諸如「特偵組」與「黑道幫派認定審議委員會」這是相對於此次集會訴求比較新的概念，提出就必須比較嚴謹的論述，但侯友宜並沒有詳細的說明。
而柯文哲在論述時，則是比較有脈絡的去對這次集會的九大訴求提出批判，不過有些部分也確實比較簡單的帶過，但是整體而言有圍繞著此次集會所希望達成的價值進行論述，這當然可能跟柯文哲有當面請教黃國昌有關，這使得柯文哲對此次集會的述求有較為詳盡的理解，所以在論述時比較能切中述求的要點。
缺乏感性 vs 幽默直白
要帶動群眾的情緒可以用幽默又或者感性的情感來感染群眾，當然這兩者可以交互使用又或者只走一條路線，而侯友宜顯然並非幽默路線，筆者認為其可能想走比較感性的路線。
但是我們來檢視一下他的發言。
當侯友宜提到外役監條例的修法時，他是這樣說的：「我們的警察同仁就白白犧牲了」，這樣的一句話毫無任何的情緒波動，無法喚起群眾的感受，侯友宜其實大可帶入一些他過去與同袍生離死別的感受，講出感性的言語，但是他只是簡單的說了這樣一句話，過去作為警察的侯友宜，顯然無法利用這樣的優勢跟其他候選人作出有意義的區別。
再舉個例子，當侯友宜提到詐騙時說到：「有多少人因為這樣子，一輩子的血汗錢化為烏有、家破人亡」這聽起來或許情緒上會有些效果，但是問題是侯友宜講話的方式並無法將情感放入這樣一段話裡面，聽起來沒有抑揚頓挫，只是念一段稿而已。
而柯文哲走的路線就比較偏向幽默的路線了，而筆者認為確實他有發揮出來。
舉個例子他提到：「人民的憤怒政府聽到了嗎？其實有……如果不是大家站出來他根本就不會理你們」這就是夾雜著他幽默發言的一種方式，會讓民眾想要繼續聽下去，不過也不失對政府的批判。
再舉個例子柯文哲對於居住正義提到：「我也很誠實的跟大家講，我當年說要八年五萬戶，其實最後只能蓋到八年兩萬戶」這是表達他的直白，然後他提到「我只要花敬群很誠實的回答兩個問題」，這是對政府的批判同時也幫人民出了一口氣。
整場聽下來侯友宜在論述時，並沒有辦法透由其演說技巧將民眾不滿的情緒宣洩出來，當然民眾就無法產生共鳴，自然而然的就沒有掌聲，而柯文哲則透由他的幽默與直白的口吻表達出人民對政府的感受，進而獲得台下民眾的熱情掌聲。
造勢與訴求的不同感受
侯友宜在一開始論述時雖然掌聲不多但噓聲也不高，只是當侯友宜提到：「要全部換我來做」或者「公平、正義、侯友宜」這時噓聲是最高的，因為這樣會讓民眾感覺這場遊行變得像是他個人的造勢大會，如果侯友宜可以說出類似：「不管是誰執政，誰最後當選，我都希望這樣的價值可以真正的被喚回與落實」這樣是將高度拉到對價值的認同，也才能體現真正對此議題的重視。
而柯文哲在整場的論述中，是對政府的批判以及闡述其作為總統後可能推行的政策，或許有人會問這不是也在造勢嗎？
筆者認為，侯友宜是有直接提到換我來做，而柯文哲則沒有提到類似的詞語，這對人民就會產生不太一樣的感覺，不過雖然筆者認為如果是柯文哲講類似侯友宜的話，可能噓聲也不會那麼多甚至會有掌聲，但是對侯友宜來說深入不同的支持群體，必須要更加謹慎。
整體來說，因為支持群眾的關係柯文哲本來就會得到比較多的掌聲，但他以幽默且直白的表達方式，以及將目光聚焦於價值與較具體的政策論述，將自身的歡呼與支持推向更高的地方。而侯友宜本來在這群民眾中的支持度就較低，但其也並未發揮他的優勢，而是淪為比較口號且缺乏撼動民眾感動的論述，也犯了將這場集會當成造勢的錯誤。
政治利益
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
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清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
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