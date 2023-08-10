《國家的視角》導讀：為何許多國家的宏圖大業，最終卻成為悲劇性的災難？

文：林開世（台灣大學人類學博物館館長）

【導讀】如何不從「國家的視角」看待世界？

對熟悉詹姆斯・斯科特（James C. Scott）研究的人，應該會對這本一九九八年《國家的視角：改善人類處境的計畫為何失敗」的出現感到訝異，在此之前，斯科特一直是以描繪東南亞農民道德世界的圖像以及社會革命出名，一系列有關越南農民的道德經濟，以及馬來農民如何抗拒國家與資本主義的著作，奠定了他在學術上的地位，更開啟了社會科學界關於霸權與抵抗的理論對話。

他提出的「隱藏的文本」（hidden transcript）、日常生活的抵抗形式（everyday forms of resistance）等概念也已經成為學界人士朗朗上口的詞句。這本書卻是反其道而行，從在地農民視角的另一邊，考察現代國家如何由上而下俯視它所要打造的對象，並透過對外在、巨大的現代性計畫的分析，解釋為何許多國家的宏圖大業卻最終成為悲劇性的災難。然而，有趣的是，這本原本是自己謙遜地稱為「求知路上的岔路」的作品，卻意外地在出版後，立刻受到各方的重視推崇，成為社會科學的當代經典。

這本書處理的議題其實並非原創，對於現代化與國家的批判性作品，早已是汗牛充棟，但很少有人能夠像斯科特掌握如此寬闊的視野，將政治意識形態、農業耕作模式、區域都市計畫、現代主義建築、度量衡標準化、土地測量與產權等等議題全都成功地納入一個理論的框架中，並講述了一個令人動容的政治寓言。

斯科特運用一個核心的分析概念來連貫全書的討論：可辨識性（legibility），指的是國家為了方便其統治，所持續發展的一種能力，要將它所要統治的人口、地理、資源固定下來，並用各種技術、手段將這些東西再現為可以辨識出來的各種標準、數字、圖像。所以可辨識性的運作也會帶來標準化（standardization）與精簡化（simplification），讓控管與記錄愈趨可能。

全書的框架

本書的第一部分，斯科特首先鋪陳國家統治與可辨識性的緊密關係，指出在前現代社會國家對其統治下的人、地、物其實是相當陌生。然而租稅要收、戰爭要打，這時的國家為了生存必須發展各種千奇百怪的招數來估計臆測其統治對象的規模、大小、尺寸，而標準化與可辨識度就是各個政權想要達成這個目的的重要手段。經過長期的經驗與累積，許多國家也透過各種舉措，逐漸能突破地方豪強的控制，避開中間尋租階層的干擾，達到更能蒐集與分配各種訊息、財貨與資源的效果。

這種中央集權化的現象，是一段相對來說比較普遍性的過程，不論在現代或前現代國家都可以觀察到，包括像中國秦漢帝國想要推動的「車同軌、書同文」或者「編戶齊民」等工作，到法國大革命後，法國政府實施的度量衡統一制度，都可以視為是追求進一步可辨識性的過程。

然而，斯科特想要強調的是在全書的第二與第三部分處理的另一種類型的可辨識性計畫，那種擁抱高度現代主義（high-modernism）的國家所發動的各種龐大、雄偉、臃腫的改革規劃，從城市計畫、政黨政策、農業發展、科學林業，到人口遷移，一群打著「理性」、「進步」旗幟的國家代理人，一再推出各類措施，將國民的社會生活與國土的自然環境納入一套套簡單標準的程序、可以清楚的被辨識出來，並進行操弄與控制。

雖然這些可辨識性的措施與傳統國家的打造有高度的連續性，但是斯科特特別強調現代國家的社會工程計畫之所以如此危險，是因為它一旦與其他四個因素結合，就容易導致全面性、大規模的災難後果（見本書導讀一章）。這四個因素分別為：

第一，行政領域的擴張，將自然與社會秩序納入一套簡單化約的程序，具有照顧、保護同時監控與排除的功能。第二，「高度現代主義的意識形態」，一種對理性與科學抱持樂觀自信，視征服自然環境與消滅貧窮落後為進步繁榮必經的手段。第三，威權主義的國家，一個有能力也有意願動用強制力量來執行高度現代主義哪種烏托邦願景的政權。第四，一個沒有能力反抗威權體制的市民社會，特別是在戰爭、革命、自然災難、經濟蕭條時期，以及軍隊與監控鎮壓體制過分膨脹的狀態，都會導致市民社會的弱化。

這裡我們可以看到斯科特在此並不是對所有國家發動的可辨識性計畫都抱持否定的態度。他同意國家能力的增強其實也有正面的功效，讓姓名、度量衡、戶籍、地籍、產權清楚確定，往往是經濟發展、災難救濟、公共衛生得以推動的條件。他反對的是那種沒有節制、沒有制衡的政治體制以及傲慢樂觀的現代主義價值觀。然而，甚麼才是好的可辨識性的計畫？怎樣才會構成好的政治過程？這樣的難題，斯科特留到第四部分結論來提出一些對我來說還是相當鬆散、試探性的看法。

結論部分，斯科特主張一個國家如果要能真的照顧與容納其國民，必須要放棄那種想要全面性理解人民生活世界的欲望，改採取一種中庸的態度，信任它的公民具有解決各種新的複雜、多面問題的能力，並且願意賦權給他們來增強這種可能。這種鬆綁、尊重人們實踐力的做法，才能讓國家更有效地增進繁榮、面對災難，並且減緩階級對立、促進社會平等。

「梅蒂斯」，實踐式的知識

斯科特的這些主張呼應了他在本書中不斷強調的實踐式知識（practical knowledge）的重要，這種在地、無常規可循、又充滿不確定性的知識型式，是任何有效的政治治理不可或缺的部分，它們與國家的巨觀性知識不必然對立，但在高度現代主義的眼光中卻往往被視為是進步的障礙，是需要被克服與收編的對象。然而，也正是國家的僵化意識形態，引導出來的那種想要將複雜、難以確定的實際過程，透過標準化、簡單化來達到全面控制的強烈欲望，造成社會無法正常運作、生產勞動停滯，讓應該受益的人反受其害。