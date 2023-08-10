《國家的視角》導讀：為何許多國家的宏圖大業，最終卻成為悲劇性的災難？
我們想讓你知道的是
這本書處理的議題其實並非原創，對於現代化與國家的批判性作品，早已是汗牛充棟，但很少有人能夠像斯科特掌握如此寬闊的視野，將政治意識形態、農業耕作模式、區域都市計畫、現代主義建築、度量衡標準化、土地測量與產權等等議題全都成功地納入一個理論的框架中，並講述了一個令人動容的政治寓言。
文：林開世（台灣大學人類學博物館館長）
【導讀】如何不從「國家的視角」看待世界？
對熟悉詹姆斯・斯科特（James C. Scott）研究的人，應該會對這本一九九八年《國家的視角：改善人類處境的計畫為何失敗」的出現感到訝異，在此之前，斯科特一直是以描繪東南亞農民道德世界的圖像以及社會革命出名，一系列有關越南農民的道德經濟，以及馬來農民如何抗拒國家與資本主義的著作，奠定了他在學術上的地位，更開啟了社會科學界關於霸權與抵抗的理論對話。
他提出的「隱藏的文本」（hidden transcript）、日常生活的抵抗形式（everyday forms of resistance）等概念也已經成為學界人士朗朗上口的詞句。這本書卻是反其道而行，從在地農民視角的另一邊，考察現代國家如何由上而下俯視它所要打造的對象，並透過對外在、巨大的現代性計畫的分析，解釋為何許多國家的宏圖大業卻最終成為悲劇性的災難。然而，有趣的是，這本原本是自己謙遜地稱為「求知路上的岔路」的作品，卻意外地在出版後，立刻受到各方的重視推崇，成為社會科學的當代經典。
這本書處理的議題其實並非原創，對於現代化與國家的批判性作品，早已是汗牛充棟，但很少有人能夠像斯科特掌握如此寬闊的視野，將政治意識形態、農業耕作模式、區域都市計畫、現代主義建築、度量衡標準化、土地測量與產權等等議題全都成功地納入一個理論的框架中，並講述了一個令人動容的政治寓言。
斯科特運用一個核心的分析概念來連貫全書的討論：可辨識性（legibility），指的是國家為了方便其統治，所持續發展的一種能力，要將它所要統治的人口、地理、資源固定下來，並用各種技術、手段將這些東西再現為可以辨識出來的各種標準、數字、圖像。所以可辨識性的運作也會帶來標準化（standardization）與精簡化（simplification），讓控管與記錄愈趨可能。
全書的框架
本書的第一部分，斯科特首先鋪陳國家統治與可辨識性的緊密關係，指出在前現代社會國家對其統治下的人、地、物其實是相當陌生。然而租稅要收、戰爭要打，這時的國家為了生存必須發展各種千奇百怪的招數來估計臆測其統治對象的規模、大小、尺寸，而標準化與可辨識度就是各個政權想要達成這個目的的重要手段。經過長期的經驗與累積，許多國家也透過各種舉措，逐漸能突破地方豪強的控制，避開中間尋租階層的干擾，達到更能蒐集與分配各種訊息、財貨與資源的效果。
這種中央集權化的現象，是一段相對來說比較普遍性的過程，不論在現代或前現代國家都可以觀察到，包括像中國秦漢帝國想要推動的「車同軌、書同文」或者「編戶齊民」等工作，到法國大革命後，法國政府實施的度量衡統一制度，都可以視為是追求進一步可辨識性的過程。
然而，斯科特想要強調的是在全書的第二與第三部分處理的另一種類型的可辨識性計畫，那種擁抱高度現代主義（high-modernism）的國家所發動的各種龐大、雄偉、臃腫的改革規劃，從城市計畫、政黨政策、農業發展、科學林業，到人口遷移，一群打著「理性」、「進步」旗幟的國家代理人，一再推出各類措施，將國民的社會生活與國土的自然環境納入一套套簡單標準的程序、可以清楚的被辨識出來，並進行操弄與控制。
雖然這些可辨識性的措施與傳統國家的打造有高度的連續性，但是斯科特特別強調現代國家的社會工程計畫之所以如此危險，是因為它一旦與其他四個因素結合，就容易導致全面性、大規模的災難後果（見本書導讀一章）。這四個因素分別為：
第一，行政領域的擴張，將自然與社會秩序納入一套簡單化約的程序，具有照顧、保護同時監控與排除的功能。第二，「高度現代主義的意識形態」，一種對理性與科學抱持樂觀自信，視征服自然環境與消滅貧窮落後為進步繁榮必經的手段。第三，威權主義的國家，一個有能力也有意願動用強制力量來執行高度現代主義哪種烏托邦願景的政權。第四，一個沒有能力反抗威權體制的市民社會，特別是在戰爭、革命、自然災難、經濟蕭條時期，以及軍隊與監控鎮壓體制過分膨脹的狀態，都會導致市民社會的弱化。
這裡我們可以看到斯科特在此並不是對所有國家發動的可辨識性計畫都抱持否定的態度。他同意國家能力的增強其實也有正面的功效，讓姓名、度量衡、戶籍、地籍、產權清楚確定，往往是經濟發展、災難救濟、公共衛生得以推動的條件。他反對的是那種沒有節制、沒有制衡的政治體制以及傲慢樂觀的現代主義價值觀。然而，甚麼才是好的可辨識性的計畫？怎樣才會構成好的政治過程？這樣的難題，斯科特留到第四部分結論來提出一些對我來說還是相當鬆散、試探性的看法。
結論部分，斯科特主張一個國家如果要能真的照顧與容納其國民，必須要放棄那種想要全面性理解人民生活世界的欲望，改採取一種中庸的態度，信任它的公民具有解決各種新的複雜、多面問題的能力，並且願意賦權給他們來增強這種可能。這種鬆綁、尊重人們實踐力的做法，才能讓國家更有效地增進繁榮、面對災難，並且減緩階級對立、促進社會平等。
「梅蒂斯」，實踐式的知識
斯科特的這些主張呼應了他在本書中不斷強調的實踐式知識（practical knowledge）的重要，這種在地、無常規可循、又充滿不確定性的知識型式，是任何有效的政治治理不可或缺的部分，它們與國家的巨觀性知識不必然對立，但在高度現代主義的眼光中卻往往被視為是進步的障礙，是需要被克服與收編的對象。然而，也正是國家的僵化意識形態，引導出來的那種想要將複雜、難以確定的實際過程，透過標準化、簡單化來達到全面控制的強烈欲望，造成社會無法正常運作、生產勞動停滯，讓應該受益的人反受其害。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！