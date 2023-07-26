拜登移民管制政策初見成效遭法官推翻，倡議者：難民的重大勝利

綜合《華盛頓郵報》與《NPR》報導，美國加州一名聯邦法官蒂加爾（Jon Tigar）於7月25日，推翻了美國總統拜登（Joe Biden）已經實施10週打擊非法移民，鼓勵合法移民的政策。

然而，蒂加爾故意延後自己的裁決，表示該政策在14天後才會被推翻，以給予拜登更多時間重新上訴。目前，拜登政府已提出上訴，美國白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre），也於昨（25）日的記者會表示：「我們的移民政策仍有效且正在實施中。」

拜登的移民政策為何？

拜登自5月以來實施打擊非法移民、鼓勵合法移民的政策。該政策明定，若移民非法入境美國，或在移民途中經過墨西哥或其他中轉國，卻沒有先在這些國家尋求庇護，則他們將沒有資格申請美國的庇護。

不過拜登的政策也指出，如果移民面臨嚴重的健康狀況，或緊急的安全威脅，他們可以繞過這些限制，先入境美國再申請庇護。

尚皮耶表示：「我們的邊境執法計劃非常有效，計劃實施後，非法入境的數量，已降至過去兩年來的最低水平。」

美國6月份的邊境逮捕人數降至9萬9545人，跟前一個月相比下降了近42%，是拜登上任以來逮捕人數最低的一個月。

蒂加爾是誰？為何推翻法律？

蒂加爾在判決中表示，雖然拜登的政策確實降低了非法移民的數量，也減輕了邊境執法人員的負擔，但此項政策，無論是在法律的本質上還是程序上，都是違法的。

蒂加爾指出：「拜登的限制不僅違反了《行政程序法》，也違反了移民法規。美國聯邦法律規定，若移民是為了逃避迫害，那麼他們如何進入美國，對我們來說並不重要。」

「美國政府也不能強迫移民，前往缺乏健全庇護系統，或不安全的國家尋求保護。例如有著極大暴力風險，包括綁架、勒索和強姦的墨西哥。」

蒂加爾是由美國前總統歐巴馬（Barack Obama）提名上任的法官，早在2018年，他就否決過美國前總統川普（Donald Trump）所訂出的，類似於拜登此次移民管制的政策。蒂加爾這次的裁決，也呼應了當初推翻川普政策的決定。

移民議題倡議者，紛紛為此項判決表示慶祝，稱這是移民的重要勝利。性別與難民研究中心（Center for Gender & Refugee Studies）訴訟主任克勞（Melissa Crow）表示：「法院的判決是正確的，拜登總統的庇護禁令違反了我們的法律，根本是在嘲笑我們的庇護制度。」

拜登面臨「兩面不討好」的處境

在蒂加爾推翻拜登的政策後，拜登現面臨兩面不討好的處境。一方面，移民倡議者不認同移民禁令，認為應該要給予移民更多權利。另一方面，拜登的政策又受到許多共和黨人的質疑，認為拜登給予移民太多自由，應加強邊境管制。

不過拜登仍打算維持原政策，蒂加爾故意留了14天的時間給拜登上訴，扭轉審判結果，拜登也已經提起上訴。目前，拜登的移民政策仍維持不變。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範