2023/07/27,
印太

4-6月訪日旅客消費總額排名：香港人第5高

4-6月訪日旅客消費總額排名：香港人第5高
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日本觀光廳公佈今年4月至6月有關訪日外國人消費的調查。在短短3個月內，整體訪日外籍旅客的旅行消費額為1.2萬億元日圓，是2019年同期的95.1%。

日本觀光廳公佈今年4月至6月有關訪日外國人消費的調查。在短短3個月內，整體訪日外籍旅客的旅行消費額為1.2萬億元（日圓．下同），是2019年同期的95.1%；其中旅行消費額最高是台灣旅客，以1739億元奪冠，香港則排名第五。

調查顯示，旅行消費額最高是台灣旅客，第二及第三位是美國及中國大陸旅客，消費額分別為1733億元及1515億元；南韓人及香港人訪日旅行消費額為1429億元及916億元，排行第四及第五位。

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調查又指出，訪日外籍旅客消費最多是住宿，共花費4218億元；其次為購物及飲食，分別耗費3038億元及2892億元。該報告又提到，今年4月至6月整體訪日外籍旅客的旅行消費額，仍較2019年同期少4.9%。

另外，據日本觀光廳的數據顯示，日本在今年1月至6月的外籍觀光客人數突破1000萬人次。數目最多的是韓國旅客，共有312.85萬人次到訪日本；台灣位居第二，約有177.6萬人次；第三名則是美國，共有97.22萬人次。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網站

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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