確診者不可投票，監委：未符比例原則，中選會、衛福部應速擬配套
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2022年九合一選舉時，台灣還處在COVID-19疫情高峰，隔離和口罩政策都尚未解封，確診者也無法前去投票。如今8個月過去，選戰依舊火熱，各政黨候選人脫下口罩，為2024年的總統大選奔波。監委呼籲中選會和衛福部，從去年投票流程中檢討，儘速研擬確診者投票配套措施。
（中央社）監委紀惠容今（26）日說，去（2022）年九合一大選時，非重症確診者不得外出投票，計有投票權的確診者約6萬人，但中選會、衛福部決策方式未符合最小侵害手段及比例原則，監院促儘速研擬配套措施。
中選會透過媒體群組表示，在選舉期間推動的選務防疫措施，都依法律、國家防疫政策與相關規定辦理，針對監察院調查疫情期間確診者投票權的意見，中選會予以尊重。
2022年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票在11月26日舉行，中央選舉委員會公布「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決因應嚴重特殊傳染性肺炎選務防疫計畫」，針對尚未解除隔離的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診者，應依傳染病防治法等規定，不得進入投票所投票。
監委紀惠容、葉大華今天舉行記者會。紀惠容指出，去年3月韓國修法讓確診者可以投票、5到6月時教育部也開放確診的輕症、無症狀學生可外出應考；但依中選會的防疫計劃，11月26日時確診的居家照護者，仍無法外出投票。
紀惠容說，因從2022年11月14日起，採居家照護的非重症確診者隔離天數為5天，如果以2022年11月21日到25日的COVID-19確定病例計算，2022年11月26日投票時還在隔離期間人數共7萬9516例，其中有投票權者為6萬508人。
紀惠容表示，中選會曾在去年3月18日研提「開放居家隔離與居家檢疫者投票方案」，並提出四種方案，包括延長投票時間，下午4時到6時給居家隔離者投票；另外還有特設投票所、移動式投票、通訊投票等。當時中選會認為延長投票時間具最可行性，但最終仍未採行。
紀惠容指出，參酌聯合國「應對2019 COVID-19指南」，限制人權措施須符合最小侵害手段及比例原則，且不得是歧視性措施，但指揮中心與中選會或許因當時疫情變化大，及選務人力、量能不足，對於想出門投票的確診公民，未能進行細緻地比例原則及平等原則操作，作成合乎國際人權規範的行政裁量。
紀惠容說，衛福部與中選會應與有關機關及早因應及規劃，對於未來罹患傳染病而須隔離的公民，如何確保其投票權；今年1月的立委缺額補選時，未解除隔離的確診者，還是不得外出投票，中選會錯失小規模選舉進行實驗的機會，滿可惜的。
葉大華表示，中選會、指揮中心共同決定確診者不能投票，的確是差別對待「確診公民」與「快篩陽性但尚未經醫師判定的公民」，這樣的措施恐讓快篩陽性的公民隱匿病情，是否真的達到公平原則。
葉大華說，指揮中心連在記者會中，對於政府裁罰的法條都援引錯誤，在緊急措施時應善盡社會溝通；至於沒有提出糾正，是因當時疫情狀況屬於需要滾動修正防疫措施的情形，政府在可行的配套措施上，比較力有未逮。
中選會指出，COVID-19是全球性傳染病，且選舉、公民投票是全國最大規模的人流移動與群聚活動，都依相關法律規定與防疫措施辦理選務防疫工作，也參照中央流行疫情指揮中心相關政策、指引，訂定嚴密的選務防疫措施，並在投票日執行辦理，以維護民眾及投開票所工作人員權益。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL