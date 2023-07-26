2023/07/26,
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廣達市值飆破兆成台股第4大，林百里成台灣新首富：未來十年科技進步，將超越過往一百年

廣達市值飆破兆成台股第4大，林百里成台灣新首富：未來十年科技進步，將超越過往一百年
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廣達（Quanta）創辦人暨董事林百里認為，AI所帶來革命性的人機互動模式，將徹底改變人類的學習方式、解放知識體系的建立與產出形態，從而釋放人類社會的生產力。未來十年的科技進步，將超越過往的一百年。

廣達電腦（Quanta）2015年發動轉型，由傳統筆電製造轉為「雲端伺服器」，此後開始幫圖形處理器（GPU）巨擘——輝達（Nvidia）代工生產，如今受惠於生成式人工智慧（Generative AI）風潮，創辦人暨董事長林百里成為台灣首富，他曾說：「未來十年的科技進步，將超越過往的一百年。」

林百里成台灣首富

近期受惠於人工智慧（AI）產業火燙，廣達成為市場追買的標的，市值逼近破兆，而林百里身價突破百億美元，來到114億美元（約新台幣3572億元），打敗鞋業集團宏福實業創辦人張聰淵、鴻海創辦人郭台銘，成為台灣首富。

廣達電腦成立於1988年，是全球筆記型電腦專業研發設計製造的領導廠商之一。除了在筆記型電腦的領域中占有舉足輕重的地位。近年更將業務觸角延伸到雲端運算及企業網路系統解決方案、行動通訊技術、智慧家庭產品、汽車電子、智慧醫療、物聯網及人工智慧應用等市場。

廣達生產及服務據點橫跨亞洲、北美、拉丁美洲、歐洲及東南亞等地區，產品線橫跨資訊、通訊、消費性電子及雲端運算等領域。

廣達指出，以「台灣設計、智慧製造、全球運籌及銷售」為全球布局的主軸，已在台灣、中國上海、重慶、泰國以及墨西哥等地區建置高效率的生產基地。廣達於25日透過重訊代越南子公司宣布，公司旗下越南「QMH F1」廠房的興建。

廣達表示，第一階段廠區初估達22.5公頃，預計最快明（2024）年下半年完工，明年底投產；此外，公司已攜手當地政府簽署「電腦生產計畫協議」，將可支應蘋果旗下MacBook的組裝訂單。

林百里：未來十年的科技進步，將超越過往的一百年

金融培訓協會理事長林昌興說明，2015年左右，廣達由傳統筆電製造業，轉型為雲端伺服器，所以2016年廣達已經開始幫輝達（Nvidia）代工伺服器、主機板，而伺服器的毛利率也和筆電不同。

廣達表示，2022年全球筆電市場規模較前年大幅萎縮，廣達筆電出貨量也受到衝擊而下滑，不過平均出貨單價提升，以及雲端相關的伺服器、智慧汽車等產品需求持續熱絡，去年合併營收淨額創下1.28兆元的新高，較前一年度的1.13兆元，年增13.47%。

廣達於年報上說明，以「運算設計」為核心推動企業轉型，成功繼筆電後開創雲端運算的事業高峰，將迎接實力以迎接5G與AI結合的新時代，尤其大型語言模型（LLM）與生成式人工智慧技術的應用在市場掀起旋風，以人為中心的AI解決方案已近在眼前。

林百里認為，AI所帶來革命性的人機互動模式，將徹底改變人類的學習方式、解放知識體系的建立與產出形態，從而釋放人類社會的生產力。未來十年的科技進步，將超越過往的一百年。

未來廣達的策略是，面對襲捲而來的AI浪潮，定位為「最適智慧工具的提供者」，在AI三大應用領域「Smart Manufacturing, Smart Mobility, Smart Medicine」（智慧製造、智慧移動、智慧醫療）。林百里還說，「前路寬廣卻崎嶇，勇者不懼更奮進」，面對瞬息萬變的市場，我們要優化智慧製造，聚焦成本增益，並善用智慧工具改善管理效能，以強化競爭力。

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核稿編輯：翁世航


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