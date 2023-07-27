【關鍵專訪】2023 X-site《途中》團隊：以日常構成的非日常，替北美館帶來不一樣的感受
我們想讓你知道的是
自2014年夏天開始，北美館的戶外廣場呈現出不同的風貌，由館方舉辦的X-site計畫，以建築結構、當代藝術、環境研究和觀眾參與等多重視角出發，透過臨時裝置邀請觀眾一同探索廣場，促進跨領域的對話之餘，進一步激發觀眾對廣場空間的想像。而第10屆X-site計畫由《途中》獲選，團隊成員對於此次的計畫，又有什麼看法？
站在台北市立美術館（以下簡稱北美館）一樓大廳，通透的落地大窗外分明陽光燦爛，戶外卻傳來窸窸窣窣地雨聲，小而漸大地敲啊敲著。視覺與聽覺的錯亂讓人不禁分心，環顧四周片刻，才猛然意識到這是來自於2023年X-site計畫獲選的「途中」的聲響。
以感官為主體的巨型裝置
自2014年夏天開始，北美館的戶外廣場呈現出不同的風貌，由館方舉辦的X-site計畫，以建築結構、當代藝術、環境研究和觀眾參與等多重視角出發，透過臨時裝置邀請觀眾一同探索廣場，促進跨領域的對話之餘，進一步激發觀眾對廣場空間的想像。
第10屆X-site計畫由《途中》獲選，同名團隊由聲音藝術家王仲堃、法國藝術團體hellobastworkshop、空間設計劉佳豪和裝置設計郭仲輔搭檔組成，共同創造出一個以由兩面巨牆和蹺蹺板構成的奇幻裝置。
對於熱愛手作或是以本能直面藝術的團隊成員來說，作品發想和討論階段時值疫情，無法見面、被迫遠距共作的他們，極其渴望創造一個虛擬世界無法替代的實際體驗，更希望觀眾需要親自進入空間，方能感受裝置內尺度和氛圍的變化。
他們從「有什麼類型是之前X-Site計畫沒有人嘗試過，只有我們才可以做到呢」開始，嘩啦啦地丟出各種文字討論，最終達成共識：
「做一個很大、很大，又要動起來的體感裝置。」
聽起來跟做一個能走的鋼彈般樸實無華的夢想。對於裝置和建築師來說，「會動的建築」某種程度上來說和浪漫相連。儘管建築本身奠基在與人的互動，需要人們主動去接觸、生活方能完整，但如果一個建築本身就是會動，興許有機會和人建立對等的關係。
而專精於聲音藝術的王仲堃，在這個基礎上提出聲音涉入裝置的可能，這個涉入並非單純是裝上喇叭，而是以實際介質物理造聲，讓聲音盡情地在空間流竄，當觀眾身處其中，便能夠感受到聲音從某處襲來的聽覺刺激。
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【一圖看懂】最強的生活管家！用LG ThinQ照顧全家人！
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術打破消費者對智慧家電的印象，讓你在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，在遠方也能照顧與關心所愛的人。
智慧家電領導品牌LG持續投入「智慧家電」與「物聯網科技」的領域，以ThinQ智慧家電物聯網技術打造美好智慧居家生活。如今，隨著技術的成熟多元，LG ThinQ早已不只是連動「智慧家電」那麼單純，而是一種藉由便利生活的體驗，拉近人與人之間距離、牽起情感聯繫的生活科技。
LG ThinQ智慧家電物聯網：家電化身獨特智慧分身，關愛家人零距離！
當今市面上智慧家電產品非常多元，雖然為人們帶來更便利的生活，但面對功能預設及AI演算的智慧功能，給人感覺總有些冷淡，缺乏生命力與互動感。而LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術透過整合「APP遠端遙控」及「智慧家電」，徹底顛覆傳統概念，讓冷冰冰的家電產品化身為使用者的代言人，就算不在家，只要遠端遙控就能操控家電照顧家人──「嗶」的一聲，彷彿就是句溫暖窩心的「I Think of You，我想你，我想照顧你」。
市面上許多標榜智慧科技的家電，或要另外購入接收器才能聯網，或網路品質不大穩定，但擁有多年智慧家電經驗的LG深知，「聯網」正是科技打破距離的關鍵。因此，LG不僅將「內建Wi-Fi」視為全系列*產品標配，還整合旗下所有家電，創造聯網便利、網路品質穩定，產品協調性也相當高的「LG ThinQ」。更重要的是，LG ThinQ APP的使用介面設計簡單、操作直覺，無論長輩、小孩都能無痛上手，更擁有市面上最完備的智慧功能。也因為上述種種優勢，LG ThinQ APP在雙平台（iOS、Android）取得超過三十萬則得高分滿意度評價，可說是消費者打造智慧居家環境的首選品牌。
*僅微波爐無Wi-Fi功能
智慧居家好幫手：LG ThinQ串連智慧家電，美好生活從此開始！
LG ThinQ不只提供遠端遙控、能源監控、智慧診斷、智慧推播通知、情境模式、行程下載……等多項功能，還能從不同裝置遠端遙控，例如手機APP、LG Smart TV的Home Dashboard（居家智慧中心）、透過智慧音箱或智慧滑鼠遙控器語音聲控等，可說是應用最全面的智慧家電物聯網技術。以下，我們簡單介紹幾個「LG ThinQ」使用情境與功能，看看LG是如何透過ThinQ打造舒適、溫馨的智慧居家生活。
LG Smart TV，隨裝隨享的居家智慧中心！
當客廳安裝LG Smart TV後，這裡就不只是與家人、朋友相聚的空間，也是LG ThinQ的居家智慧中心（Home Dashboard）。一家人不只可以盡情享受LG Smart TV令人驚艷的畫質，若將電視切換至居家智慧中心頁面，還能遠端控制家中各空間的智慧家電；此外，LG Smart TV還支援語音輸入功能，只要動動口就能下指令，為家人提供無微不至的照顧。
不在家也能照顧家人！遠端操控助你把關家中環境
夏日將至，台灣的潮濕氣候總讓人難以忍受，再加上近年來空氣品質每況愈下，三不五時就發生「紫爆」，父母上班難免擔心家人是否感到過敏或不適。好在，有了LG ThinQ後，只要使用APP就能隨時隨地監控家中空氣品質。如果發現髒空氣來襲，只要簡單操作就能開啟LG空氣清淨機，甚至調整風速大小、擺動模式，為家人把關室內的好空氣；若是突然下起午後雷陣雨，濕度急遽上升，也能即時打開除濕機進行室內除濕，或是設定目標濕度，讓居家環境恢復乾爽，照顧全家人的美麗心情。
免苦苦等待，放心做自己的事！超聰明推播通知，讓你享受愜意的居家時光
你是否曾為緊盯洗衣行程，或是為家電保養紀錄而煩惱的經驗？這些小細節LG ThinQ APP都幫你照顧到了！LG ThinQ APP具有智慧推播通知功能，無論是特定家電行程結束，還是家電需要清潔保養時，都會自動跳出推播通知，提醒你照顧記得家電，再讓它繼續替你照顧家人。例如LG蒸氣洗碗機使用30次後，手機就會出現保養清潔的提醒，甚至當家電遭遇無預警的異常，APP也會主動跳出提醒，讓你放心做自己的事！
雲端客製行程下載，把家電變成專業乾洗店！
精緻衣物、西裝套裝、特殊制服，這類平時少穿的衣服總是不知如何處理嗎？LG ThinQ還提供「雲端客製行程下載」服務，能讓家中的Styler蒸氣電子衣櫥，瞬間升級為居家專業乾洗店。使用者只要打開ThinQ APP，進入Styler蒸氣電子衣櫥選擇下載行程，就能從雲端下載許多原本機器沒有的客製化行程，為精緻衣物或特殊材質衣物，做簡單的清潔護理；除了衣物，甚至連家裡的玩偶、枕頭枕心，都可以放到Styler蒸氣電子衣櫥蒸氣殺菌除臭，呵護保養珍貴的衣物，彷彿把專業乾洗店搬到家裡。
拆電費帳單不再像是拆炸彈！「能源監控」讓你隨時查看居家用電瓦數
炎炎夏日襲來，夏季電價也同時上路，總是擔心一不注意電費爆增嗎？LG ThinQ不光能遠端遙控家電，甚至還能監控LG家電用電量，讓你一目了然。以LG WiFi雙迴轉變頻空調為例，除了能遠端控制風量／模式調整、預約行程，最近天氣愈來愈炎熱，若擔心空調開得時間太久，只要搭配「能源監控」功能，就能查看目前所使用的電瓦數，精打細算幫你省下每一塊錢。
晉升智慧家庭，就是這麼簡單！
「LG ThinQ」能在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，延伸出的應用當然不僅於此，還有更多新「玩法」等你去解鎖。透過「LG ThinQ」體驗愜意美好的智慧生活，就是這麼簡單！
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