TNL+ 2023/07/27,
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【關鍵專訪】2023 X-site《途中》團隊：以日常構成的非日常，替北美館帶來不一樣的感受

【關鍵專訪】2023 X-site《途中》團隊：以日常構成的非日常，替北美館帶來不一樣的感受
《途中》外觀圖｜Photo Credit: 北美館提供，丰宇影像攝影

我們想讓你知道的是

自2014年夏天開始，北美館的戶外廣場呈現出不同的風貌，由館方舉辦的X-site計畫，以建築結構、當代藝術、環境研究和觀眾參與等多重視角出發，透過臨時裝置邀請觀眾一同探索廣場，促進跨領域的對話之餘，進一步激發觀眾對廣場空間的想像。而第10屆X-site計畫由《途中》獲選，團隊成員對於此次的計畫，又有什麼看法？

站在台北市立美術館（以下簡稱北美館）一樓大廳，通透的落地大窗外分明陽光燦爛，戶外卻傳來窸窸窣窣地雨聲，小而漸大地敲啊敲著。視覺與聽覺的錯亂讓人不禁分心，環顧四周片刻，才猛然意識到這是來自於2023年X-site計畫獲選的「途中」的聲響。

以感官為主體的巨型裝置

自2014年夏天開始，北美館的戶外廣場呈現出不同的風貌，由館方舉辦的X-site計畫，以建築結構、當代藝術、環境研究和觀眾參與等多重視角出發，透過臨時裝置邀請觀眾一同探索廣場，促進跨領域的對話之餘，進一步激發觀眾對廣場空間的想像。

第10屆X-site計畫由《途中》獲選，同名團隊由聲音藝術家王仲堃、法國藝術團體hellobastworkshop、空間設計劉佳豪和裝置設計郭仲輔搭檔組成，共同創造出一個以由兩面巨牆和蹺蹺板構成的奇幻裝置。

對於熱愛手作或是以本能直面藝術的團隊成員來說，作品發想和討論階段時值疫情，無法見面、被迫遠距共作的他們，極其渴望創造一個虛擬世界無法替代的實際體驗，更希望觀眾需要親自進入空間，方能感受裝置內尺度和氛圍的變化。

他們從「有什麼類型是之前X-Site計畫沒有人嘗試過，只有我們才可以做到呢」開始，嘩啦啦地丟出各種文字討論，最終達成共識：

「做一個很大、很大，又要動起來的體感裝置。」

聽起來跟做一個能走的鋼彈般樸實無華的夢想。對於裝置和建築師來說，「會動的建築」某種程度上來說和浪漫相連。儘管建築本身奠基在與人的互動，需要人們主動去接觸、生活方能完整，但如果一個建築本身就是會動，興許有機會和人建立對等的關係。

而專精於聲音藝術的王仲堃，在這個基礎上提出聲音涉入裝置的可能，這個涉入並非單純是裝上喇叭，而是以實際介質物理造聲，讓聲音盡情地在空間流竄，當觀眾身處其中，便能夠感受到聲音從某處襲來的聽覺刺激。

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