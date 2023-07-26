Technics真無線藍牙耳機 極上聽感 為知音而聲

來自日本在音樂領域以精準及專業的工藝而負有盛名的音響品牌Technics，以還原最好音質及打造聲音界的精品為目標，用日本匠人精神不斷尋求突破，超過半個世紀以來，連結了全球熱愛音樂的人。在2023年更推出了全新進化的AZ80及AZ60M2、AZ40M2，除了以更高的規格為消費者帶來更完美的聽覺體驗，在外觀上也絲毫不馬虎，AZ80推出髮絲紋高質感銀黑兩色，AZ60M2更推出新色高雅午夜藍；AZ40M2則延續前代推出獨特典雅的玫瑰金色，提供喜愛時尚外型的消費者更多元的選擇。

Technics AZ80大直徑10 mm Free Edge 鋁製單體

EAH-AZ80 搭載大直徑10mm 的Free Edge振膜結構，能提提供增強的低頻響應和低失真，實現低頻與中高頻之間平滑的音訊解析度，並呈現強勁的低音。搭載高聲學剛性的鋁合金振膜擴展了高頻響應並減少了振膜本身不需要的共振，提供完美細節和廣闊不失真的聲場，同時並過濾掉了雜訊，結合震撼的中低音和圓滑的中高音，打造頂級聲音美學。

雙重混合降噪 打造完美沉浸式體驗

Technics AZ80、AZ60M2搭載「雙重混合式降噪技術」，雙重混合式降噪技術將前饋和反饋技術與類比和數位處理相結合，以實現降噪效果。前饋技術能針對各類噪音產生精確的反向波，有效耳機外抑制噪音。反饋技術使用類比控制濾波器，能抑制耳機內部產生噪音。雙重混合式降噪技術可以根據周圍環境調整降噪等級，確保在所有低頻到高頻寬大幅降低噪音。Technics透過不斷精進的音質技術，讓過去、現在喜愛音樂的人們，即使在室外，也能透過耳機享受沉浸式的音樂體驗。

JustMyVoice™ 技術 清晰通話不設限

AZ80與AZ60M搭載的JustMyVoice™ 技術是Technics真無線耳機獨特的聲音處理技術，可偵測您在何時說話，並在您通話時透過波束成形技術區分通話語音，並同時偵測使用者的聲音頻率，降低其他噪音，讓您即使在嘈雜的地區，也能夠清晰地的通話。當您希望能夠聽到外界的聲音，例如走在街上時，也可切換至環境音模式，耳機主體會全面接收外界語音及其他周圍環境音聲，營造出彷彿沒有配戴耳機般、更自然的音訊感受。

時尚美形外觀 舒適升級輕鬆便利

Technics 在外型上延續以往霧面磨砂質感呈現低調日式工藝，充電盒頂部則是以蝕刻手法呈現 Technics 字樣，呈現高雅的科技質感。外型構造上，AZ80能完美貼合外耳，不需施加壓力即可固定在耳朵上，減少配戴時的壓力。除此之外， AZ80、AZ60M2還具備入離耳偵測跟無線充電功能。AZ80、AZ60M2與AZ402並支援3裝置多點連接，讓您在最多3個裝置如電腦、智慧型手機、平板電腦等之間無縫切換，方便使用。

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Technics 官網：https://pmst.panasonic.com.tw/technics/

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