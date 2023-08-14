《徒步旅人》：為了享受「獨處」時刻，每次登山我總是殿後
我們想讓你知道的是
對我而言，登山除了欣賞綺麗的風景，也在尋找山林的某種精神內在、某種隱而未現的心靈風景。我嘗想，實體的山和形而上的山不就是「見山是山」和「見山不是山」之間的轉換過程嗎？
文：邱一新
登山者的仰望：那接近神性的時刻
從九九山莊（海拔二六九九公尺）摸黑出發時，已是殘星曉月，上半夜噓聲不已的飛鼠已歇，山羌吠聲卻不絕於耳。一干人魚貫寂行，穿過箭竹草原斜坡，掠過加利山（海拔三一一二公尺）登山口，一個多小時便抵6 K處3050高地。晨曦中已見大小霸和聖稜線輪廓，回首觀霧方向，樂山（鹿場大山）、鵝公髻山、五指山在一片仙氣縹緲中。
續行，朝陽光照，箭竹草坡中伴生的玉山小蘗、玉山薔薇、阿里山龍膽、台灣馬醉木、台灣繡線菊、高山薊、黃苑紛紛現身，如果再晚兩個月來便會百花齊放了。一路上大小霸不時出現在視野，似乎想展現它在不同角度與時間點的容貌。遠處的雪山北峰、北稜角與雪山二號圈谷，亦清晰可見。
我們按計畫一路直奔大霸尖山，匆匆掠過8.8 K伊澤山叉路口、9.6 K中霸山屋，穿過冷杉林，來到10.4 K中霸坪。大小霸近在眼前，彷彿轉個彎繞一下就到，顯然是高海拔透視作用所致，將遠方景物拉近了，可惜雲霧半遮半掩，令人些許擔心抵達時會不會如墜五里霧中？
此刻視野層巒疊嶂，群峰競秀，近在眼前是東霸五連峰、大小霸尖山；往後有武陵四秀，品田山褶皺歷歷在目；再從大霸往西南方向延伸出去便是聖稜線；更遠處是南湖大山、中央尖山南一段。
面對雄奇的「雙耳山」，山友紛紛在此取景。有人取出五百元鈔對照——據云鈔票上大小霸圖像就是從中霸坪望出去的視野；隨手拍了幾張後，我被前方玉山杜鵑和玉山圓柏吸引而去，經「往大霸尖山1.22 KM」告示牌，走入冷杉林和玉山杜鵑叢之中。
出現「小心強風」警告牌——果然，從岩階登上山肩稜脈至霸基落石防護鐵網這一路段簡直是「風口」，寒風砭骨，登山靴踏在岩屑上嘎嘎作響，不經意踢到一塊碎岩嘩啦啦滑落，令裸露感更加強烈。嗯，難得有些挑戰性，但在此裝設鐵欄杆框架這種降低路線難度的登山設施，是否也破壞了地貌及登山本質的冒險精神呢？
既然入山，就必須對自己負責，唯有承擔意外的認知，才能真正了解山、敬畏山。但登山絕不是為了以身涉險獻祭，而是為了活著享受愉悅的恐懼和山林之美。
抵霸基後，路徑猶見雪泥鴻爪，懸壁滲出泉水，滴滴答答，抬頭張嘴接了幾滴，胸臆不禁沸騰激動，又完成了一個心願啊。
大自然常予人驚喜，在霸基竟遇到含苞待放的尼泊爾籟蕭，或許稍晚個把月，還會看到穿著棉襖的玉山薄雪草吧。前者源於喜馬拉雅山區，日治時代稱「兒玉菊」（紀念第四任總督兒玉源太郎），曾被印在「台灣始政紀念」明信片上；後者源於阿爾卑斯山區（電影《真善美》傳唱的〈小白花〉〔Edelweiss〕），這兩種萬里相隔的奇花，竟然在台灣高海拔山區相遇了，應有其地理意義吧。
順帶一提，致力於台灣植物調查研究和標本採集三十餘年的日治植物學家佐佐木舜一，一九三二年七月曾縱走聖稜線，進行植物採集，便是在此採集到玉山薄雪草做為模式樣本。其時，他在壩頂及周遭調查到三十二種植物，包括玉山薄雪草、尼泊爾籟蕭、刺柏、玉山圓柏、奇萊紅蘭、玉山小檗、玉山佛甲草、玉山繡線菊、紅毛杜鵑、玉山杜鵑、台灣龍膽、阿里山龍膽等（刊於一九三三年十一月《台灣山岳》第七號，國史館珍藏）。
續往小霸，過箭竹林，遇聖稜線叉路指標，取小霸方向，行經圓柏、刺柏、冷杉、鐵杉、高山杜鵑，又見警告牌「小霸尖山岩石風化嚴重，請勿登頂」，但眾人不以為意，勇往直前。接著遇大片亂石瘦稜，不知是否凍融作用（freeze and thaw action）形成的礫石堆？
一行人小心翼翼拉繩踏石攀上小霸平台，再鼓起餘勇走一百多公尺衝上巉岩陡崖，登頂（海拔三四一八公尺），可惜霧茫茫一片，寒風如刀割。大小霸距離才七百公尺，竟爬了四十多分鐘。說實在，比起攻頂，我寧可更關注於路面上的細節。
回程快多了，順登伊澤山（海拔三二九七公尺），雲散霧開，再回眸一次大小霸；接著下至加利山，一叢叢玉山杜鵑盤據山頭，隔著雪山溪與雪山北稜角相望，此際雲霧須臾間籠罩，大有山雨欲來之勢。
返山莊沒幾分鐘，驟雨掩至，我為自己煮咖啡慶幸，並檢視今日登頂和昨日從登山口至九九山莊的影像。沒多久，廚房旁鐵杉傳來酒紅朱雀的歌聲，還穿插著褐頭花翼和金翼白眉的合音，原來雨停了。
在這樣溼冷的空氣中，透過影像和咖啡回味登高過程真是美好，尤其想到方才站在霸基，向高山舉目，突然一股莫名的動容和戰慄快感。當時我並不明白動容從何而來，直到日後走向耶路撒冷（錫安山），才領悟那是某種「猶太式仰望」——當猶太人需要神的幫助時，會「向山舉目」，隱喻「我的幫助從何而來」。
就像先知總是上山聆聽寶訓，讓我想起二十多年前攀爬人生的第一座山：摩西取十誡的西奈山（海拔二二八五公尺），也有著同樣接近神性的時刻。
昨日越過馬達拉溪吊橋後，一連串陡上，從海拔一七五〇公尺到九九山莊的二六九九公尺，重裝背負四公里、上升九百多公尺，加上先前走了十七公里林道，苦路無疑，行經第三座木椅休息處，才略有展望，趁機回首馬達拉溪、大鹿林道、樂山。
推進過程緩慢，幸有同行山友聞聲辨鳥，為眾人帶來猜謎之樂。之前聽出竹雞、灰喉山椒、小卷尾、金翼白眉、冠羽畫眉、白耳畫眉、松鴉等；行經2.2 K至2.9 K的陡峭黑森林時，走在扁柏、紅檜、鐵杉之中，鳥聲飄忽，再聽出青背山雀、火冠戴菊、紅胸啄花鳥、栗背林鴝、小啄木等；約3.4 K箭竹草原，又聽出深山鶯、叢樹鶯等。
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html