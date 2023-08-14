《徒步旅人》：「殺人埔」「萬人堆」等驚悚地名，可能皆與噍吧哖事件有關
我們想讓你知道的是
數百年來，左鎮一直是平埔族聚集地，經友人引見，認識了西拉雅族裔的茅明旭，知他十多年來致力於西拉雅族文化復興，追尋西拉雅先人遺留的蹤跡，解說西拉雅文化的前世今生，以致途中遇見人、或經過哪一戶，便能指稱姓買姓兵姓卓，又說哪個地區姓哀姓穆為主。
文：邱一新
西拉雅文化復興，惡土之下的豐美資源
數百年來，左鎮一直是平埔族聚集地，經友人引見，認識了西拉雅族裔的茅明旭，知他十多年來致力於西拉雅族文化復興，追尋西拉雅先人遺留的蹤跡，解說西拉雅文化的前世今生，以致途中遇見人、或經過哪一戶，便能指稱姓買姓兵姓卓，又說哪個地區姓哀姓穆為主。我猜想這些罕姓可能來自清國賜姓制，或漢化、或光復後強制原住民改漢姓，也造成今日特殊分布的「一姓村」。
左鎮舊稱「拔馬」，原由眾說紛紜，尚不知西拉雅語是何義，倘用閩南語唸，有「摔下馬」之意，揣想是地貌崎嶇，在地人常以「白崩坪」（碎裂之地）、「白善格土」（泥濘之地）形容，因土質多為泥岩，旱季堅硬無比，下大雨便軟化泥濘，易受雨水沖刷和溪流侵蝕，形成半屏山、深谷、山崖、曲流、雨溝密布等多種地貌，可是先民初闢之樣貌？
看似窮山惡水，在茅兄眼中卻是另一種風土資源，誕生了風味獨特的耐旱農作，例如沿途經過的破布子（樹籽）、香蕉、芒果、龍眼等農園。
但我更感興趣的是他所謂的「林下經濟」，例如上述野生山藥，或農路旁野地中大片生長、有著一條條長穗花序的野莧，取其嫩葉炒煮，微澀，卻爽口回甘；可惜未見刺莧——另一種可遇不可求的野菜，加蒜片清炒極美，上回叨恆春龍水村總鋪師林秋月美意，才有幸吃到。我想對付入侵物種的最好方式就是，吃掉它。
亦見七層塔，得名可能來自總狀花序層層疊疊如塔狀，常與九層塔（羅勒）混淆；前者，在地人常採來煮青草茶；後者，我記得小時家中若有人咽喉腫痛出現感冒症狀，母親總是在後院採其嫩葉剁碎打蛋液香煎，此舉猶如芒果吃多了，會用破布子煎蛋來解毒，皆是所謂「阿嬤的古早味」。
因為以前的人慣習食療，各種野菜皆有其功效訴求，謂是先民嚐百草累積下來的智慧。就像此地到處攀爬的葛藤，有謂「千杯不醉葛藤花」，具有解酒護肝功效，又言葛根粉可調節女性內分泌、滋潤肌膚、降血糖等；但眼饞如我，想到的卻是日式黑糖葛粉。
野地到處是寶，問題是，識或不識，又某些民俗療法以訛傳訛，若誤食可就慘了。
經過一農家，見放山雞到處啄食，想到左鎮有好幾家土雞城，可與放養方式有關？其中，茄苳葉和蒜頭焗烤的土窯雞，滋味甚得我心。但我可不是為了店家強調茄苳葉能顧肺或行氣活血什麼的……
此際傳來大冠鷲「忽～忽～忽忽悠～」的叫聲。每次來左鎮，必然看到大冠鷲利用熱對流原理嘯傲天際，叫聲隨時隨地可聞，有人將之視為生態環境指標物種，代表當地自然生態良好，虵虺蚊蚋狸鼠孳生，確保猛禽擁有充沛的食物來源。
這令我想到《西拉雅追鷹人》紀錄片導演萬俊明，長期在緊鄰左鎮的新化（舊稱大目降〔Tavocan〕，意為「山林之地」）做生態調查攝影，尤其是大冠鷲和草鴞，這是他連結西拉雅文化和自然生態的方式。
沿農路上到稜線，去年來時邊坡已見侵蝕，一年後再臨，遇見邊坡鞏固工程也不訝異了，可見地層極不穩定。右側深谷還有個裸露泥岩圍起來的小斷層湖，顯見白堊泥岩的不透水特性，湖畔刺竹環繞倒映，蔚成另一番風情。
續行，遇怪手拓路，挖出一堆堆堅硬泥塊，茅兄撿起一塊泥岩敲打，隨即龜裂剝落，說昔日在地人會取碎塊回家放進熱水浴盆，便有類似泥漿溫泉浴效果。但我心想，會不會敲出化石來？
農路來到牛港嶺下方，意外看到攔砂式土木階梯，原來是茅兄偕在地志工仿千里步道協會「手作之道」就地取材完成。去年來時仍須攀繩而上，可見手作步道具有某種召喚力量，凝聚眾人齊心打造愚公式夢想。
相形之下，怪手施作的工程道路，缺乏對當地人文、生態、景觀的關照，以致過度擾動、傷害自然生態，下場恐怕也是重蹈前轍——據云菜寮溪床原有一段段石灘路，一九一五年「噍吧哖事件」後，日人為了加強管制左鎮、玉井，闢建台20線前身之新化到玉井段道路時，路基便是取用菜寮溪卵石所鋪，改變了菜寮溪生態，以致滂沱大雨時便成土石泥流。果真如此，玉左公路底下可能埋有許多化石吧。
土梯上去便見夾徑而生的「落地生根」族群，顧名思義繁殖力極強。我曾童心大發摘取數片葉子夾在書中，沒幾天就發芽了，難怪有「打不死」之名。
穿行刺竹林時，茅兄指出林間較瘦直的一支，稱為「刺竹公」（其餘為母株），非常堅韌，多取來製成扁擔；刺竹的用途在一七一七年清代《諸羅縣誌》已有翔實記載：「旁枝橫生，而多莿堅利，人不敢犯，密者可禦盜，草屋取為梁柱，器物資之，其用甚廣。」但正式學名直至一八九九年才由《台灣樹木誌》作者金平亮三發表為台灣特有種。
值得一提的是，該書也觸及植物分類學上的地理分布，金平亮三主張台灣植物與中國大陸有極度相似性，尤其是薔薇科、大戟科、殼斗科、樟科；另以蘭嶼植物種類與菲律賓關係更為密切，主張生物地理線「華萊士線」（Wallace Line，劃分不同生物地理區的一條虛擬線）應向北延伸至蘭嶼與台灣之間。
鹿野忠雄則以蘭嶼的六種球背象鼻蟲具有菲律賓動物相的特徵，且象鼻蟲不具飛行能力、容易形成地理隔離，證實該論點，稱為「鹿野修正線」。我曾前往蘭嶼尋找「鹿野忠雄的生物地理證據：球背象鼻蟲」，開啟一場極深刻的生物地理之旅。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！