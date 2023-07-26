台美貿易協定後再+1：台英正式啟動「深化貿易夥伴關係」、將就三大領域展開協商

繼台灣與美國6月簽署「台美21貿易倡議首批協定」後，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中與英國國際貿易部長何德森（Nigel Huddleston）今（26）日也召開視訊會議，台英雙方於會中達成共識，宣布正式啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），並將選擇優先領域進行諮商談判。

經貿辦指出，英國為世界第六大經濟體，自2020年脫歐後，積極拓展對外雙邊經貿關係，除了延續歐盟對外貿易協定網絡，也透過各種途徑與主要貿易往來國家就共同關切的貿易議題，共同調和彼此的貿易政策與規則，以建立長期性貿易夥伴關係。英國迄今已經與印度、泰國等國家展開「深化貿易夥伴關係」（ETP）諮商工作，台灣是英國第3位ETP諮商國家。

經貿辦表示，台英雙方規劃將儘速先就投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商。在投資領域方面，雙方係為共同建立公平競爭的投資環境；在能源領域合作應對氣候變遷與推動去碳化；在數位貿易領域共同提升可信賴的資料流動與保護。

行政院鄧振中政委表示，近年來由於政府致力推動與國際接軌，受到國際社會高度重視，加上我國半導體產業在國際供應鏈的關鍵地位廣受重視，因此整體國際經貿關係已大幅改善。在我國與美國完成台美首批貿易協定後，現又有英國以具體行動與我方進一步深化雙方關係，我方樂見此項進展，並預期將會有十分豐碩的成果。

英國於本月正式加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台灣也希望加入CPTPP，目前正積極爭取CPTPP各成員國的支持。

台英經貿對話會議將於倫敦登場

英國在台辦事處今日也透露，台英雙方今日透過線上會議確認展開「深化貿易夥伴關係」官方層級會談，將以雙邊投資、數位貿易、以及能源與淨零碳排合作備忘錄作為基礎，希望能協助更多英國企業在雙邊共同的利益上對台灣出口和投資。

Photo Credit: 英國在台辦事處 英國國際貿易部長何德森（中）今日與行政院政務委員/總談判代表鄧振中（左）、經濟部次長陳正祺（右）視訊談話。

英國在台辦事處表示，「深化貿易夥伴關係」將建立在年度經貿對話會議長期合作的基礎上，以解決貿易障礙並推廣英國的專業，同時深化雙邊關係以把握持續增加的商業機會。

英國與台灣自1991年開始進行雙邊部長級的年度經貿對話會議，今年第26屆台英經貿對話會議將於倫敦舉行，將由英國國際貿易部長何德森將與台灣經濟部次長陳正祺共同主持；而去（2022）年底於台灣舉行的經貿對話會議中，英國與台灣討論了在金融科技、食品飲料和藥品等領域的貿易障礙，以期能協助更多英國企業出口和投資台灣。

英國在台辦事處強調，台灣是英國重要的貿易夥伴，台灣市場為英國企業在許多領域提供了可觀的潛力，如離岸風電和氫能，目前有超過40家英國公司已經在台灣設立辦公室。

根據我國經貿辦資料，英國是台灣在歐洲第3大貿易夥伴，2022年台英雙邊貿易總額為66.38億美元，其中我國出口40.51億美元、進口25.87億美元，我國享有順差14.64億美元，主要出口工業產品，包括資通訊產品、電子產品、螺絲螺帽、機械零配件等；台灣是英國自行車整車、零件及電動自行車最大進口來源國，也是英國扣件第3大進口來源國。

我國外交部表示，台英ETP將加強雙方在投資、能源與淨零碳排及數位貿易等領域合作，該合作機制不僅有助強化雙邊經濟安全，也是我國與全球理念相近夥伴合作打造印太地區自由開放及穩定經濟發展環境的重要里程碑。外交部對此表達誠摯歡迎與肯定。

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核稿編輯：楊士範