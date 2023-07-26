2023/07/26,
歐洲

台美貿易協定後再+1：台英正式啟動「深化貿易夥伴關係」、將就三大領域展開協商

台美貿易協定後再+1：台英正式啟動「深化貿易夥伴關係」、將就三大領域展開協商
台灣和英國國旗示意圖。Photo Credit: shutterstock_

我們想讓你知道的是

英國是台灣在歐洲第3大貿易夥伴，台灣是英國自行車整車、零件及電動自行車最大進口來源國，英國自2020年脫歐後，積極拓展對外雙邊經貿關係，迄今已經與印度、泰國等國家展開「深化貿易夥伴關係」諮商工作，台灣是英國第3位諮商的國家。

繼台灣與美國6月簽署「台美21貿易倡議首批協定」後，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中與英國國際貿易部長何德森（Nigel Huddleston）今（26）日也召開視訊會議，台英雙方於會中達成共識，宣布正式啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），並將選擇優先領域進行諮商談判。

經貿辦指出，英國為世界第六大經濟體，自2020年脫歐後，積極拓展對外雙邊經貿關係，除了延續歐盟對外貿易協定網絡，也透過各種途徑與主要貿易往來國家就共同關切的貿易議題，共同調和彼此的貿易政策與規則，以建立長期性貿易夥伴關係。英國迄今已經與印度、泰國等國家展開「深化貿易夥伴關係」（ETP）諮商工作，台灣是英國第3位ETP諮商國家。

經貿辦表示，台英雙方規劃將儘速先就投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商。在投資領域方面，雙方係為共同建立公平競爭的投資環境；在能源領域合作應對氣候變遷與推動去碳化；在數位貿易領域共同提升可信賴的資料流動與保護。

行政院鄧振中政委表示，近年來由於政府致力推動與國際接軌，受到國際社會高度重視，加上我國半導體產業在國際供應鏈的關鍵地位廣受重視，因此整體國際經貿關係已大幅改善。在我國與美國完成台美首批貿易協定後，現又有英國以具體行動與我方進一步深化雙方關係，我方樂見此項進展，並預期將會有十分豐碩的成果。

英國於本月正式加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台灣也希望加入CPTPP，目前正積極爭取CPTPP各成員國的支持。

台英經貿對話會議將於倫敦登場

英國在台辦事處今日也透露，台英雙方今日透過線上會議確認展開「深化貿易夥伴關係」官方層級會談，將以雙邊投資、數位貿易、以及能源與淨零碳排合作備忘錄作為基礎，希望能協助更多英國企業在雙邊共同的利益上對台灣出口和投資。

s300_ETP_960_x_640
Photo Credit: 英國在台辦事處
英國國際貿易部長何德森（中）今日與行政院政務委員/總談判代表鄧振中（左）、經濟部次長陳正祺（右）視訊談話。

英國在台辦事處表示，「深化貿易夥伴關係」將建立在年度經貿對話會議長期合作的基礎上，以解決貿易障礙並推廣英國的專業，同時深化雙邊關係以把握持續增加的商業機會。

英國與台灣自1991年開始進行雙邊部長級的年度經貿對話會議，今年第26屆台英經貿對話會議將於倫敦舉行，將由英國國際貿易部長何德森將與台灣經濟部次長陳正祺共同主持；而去（2022）年底於台灣舉行的經貿對話會議中，英國與台灣討論了在金融科技、食品飲料和藥品等領域的貿易障礙，以期能協助更多英國企業出口和投資台灣。

英國在台辦事處強調，台灣是英國重要的貿易夥伴，台灣市場為英國企業在許多領域提供了可觀的潛力，如離岸風電和氫能，目前有超過40家英國公司已經在台灣設立辦公室。

根據我國經貿辦資料，英國是台灣在歐洲第3大貿易夥伴，2022年台英雙邊貿易總額為66.38億美元，其中我國出口40.51億美元、進口25.87億美元，我國享有順差14.64億美元，主要出口工業產品，包括資通訊產品、電子產品、螺絲螺帽、機械零配件等；台灣是英國自行車整車、零件及電動自行車最大進口來源國，也是英國扣件第3大進口來源國。

我國外交部表示，台英ETP將加強雙方在投資、能源與淨零碳排及數位貿易等領域合作，該合作機制不僅有助強化雙邊經濟安全，也是我國與全球理念相近夥伴合作打造印太地區自由開放及穩定經濟發展環境的重要里程碑。外交部對此表達誠摯歡迎與肯定。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。