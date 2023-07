【展覽】《垃圾桶中的愛─班克斯》：展出這件作品並不容易，台北當代藝術館做了哪些努力？

文:陸姿蓉

英國藝術家班克斯在2018年的作品《垃圾桶中的愛》,即日起至8月13日,在台北當代藝術館MOCA免費展出,採預約方式入場,同時開放現場等候。

若不在北部的朋友,其實剛閱讀過作品標題的您,已經在看展覽了。本次展出的作品,是藝術家在拍賣會場上將一件舊作重新詮釋改名而成,標題的文字極具畫龍點睛之妙。

作為街頭次文化的代表人物,這不是藝術家第一次利用拍賣會的場景來對抗體制,諷刺資本霸權操控的藝術市場。他曾在2006年的作品《蠢蛋》(Morons)當中,描繪佳士得拍賣會場上的景況,拍賣作品的畫布上直白的寫著,「我無法置信,你們這群蠢蛋真的要買這件糟糕的作品」( I Can't Believe You Morons Actually Buy This Shit.)。

即便如此諷刺,競標的投資者仍舊爭相對號入座。 從一開始一張未授權的印刷以500美元私下流通,到2021年拍賣時作品已達到上萬英鎊的市值 [1]。這件批判藝術市場的經典圖,也在2021年被NFT市場拿來使用,在一場公開直播中被燒毀,整段影片的NFT也隨後以38萬美元成交。

影片:焚燒班克斯作品《蠢蛋》直播秀如下。

回過頭來討論這次來台展出的作品《垃圾桶中的愛》,與上述創作的相似之處。