TNL+ 2023/07/27,
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【展覽】《垃圾桶中的愛─班克斯》：展出這件作品並不容易，台北當代藝術館做了哪些努力？

【展覽】《垃圾桶中的愛─班克斯》：展出這件作品並不容易，台北當代藝術館做了哪些努力？
《垃圾桶中的愛》展場照｜Photo Credit: 台北當代藝術館提供

我們想讓你知道的是

從班克斯的《垃圾桶中的愛》當中，我們可以思考的是，為什麼差點進到垃圾桶中的碎紙條，其中的價值是什麼？至於台灣是今年亞洲公開巡迴的第一站，台北當代藝術館其實也延續了藝術家的精神，但自拍的人潮， 依舊難以擺脫將作品視為戰利品（trophy）的意象。

文：陸姿蓉

英國藝術家班克斯在2018年的作品《垃圾桶中的愛》，即日起至8月13日，在台北當代藝術館MOCA免費展出，採預約方式入場，同時開放現場等候。

若不在北部的朋友，其實剛閱讀過作品標題的您，已經在看展覽了。本次展出的作品，是藝術家在拍賣會場上將一件舊作重新詮釋改名而成，標題的文字極具畫龍點睛之妙。

作為街頭次文化的代表人物，這不是藝術家第一次利用拍賣會的場景來對抗體制，諷刺資本霸權操控的藝術市場。他曾在2006年的作品《蠢蛋》（Morons當中，描繪佳士得拍賣會場上的景況，拍賣作品的畫布上直白的寫著，「我無法置信，你們這群蠢蛋真的要買這件糟糕的作品」（ I Can't Believe You Morons Actually Buy This Shit.）。

即便如此諷刺，競標的投資者仍舊爭相對號入座。 從一開始一張未授權的印刷以500美元私下流通，到2021年拍賣時作品已達到上萬英鎊的市值 [1]。這件批判藝術市場的經典圖，也在2021年被NFT市場拿來使用，在一場公開直播中被燒毀，整段影片的NFT也隨後以38萬美元成交。

影片：焚燒班克斯作品《蠢蛋》直播秀如下。

回過頭來討論這次來台展出的作品《垃圾桶中的愛》，與上述創作的相似之處。

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