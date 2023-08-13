TNL+ 2023/08/13,
政治

「政黨－媒體－網軍」一條龍，側翼如何搞爛我們的國家？

「政黨－媒體－網軍」一條龍，側翼如何搞爛我們的國家？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像（由AI繪製）

我們想讓你知道的是

許多國家的側翼網軍利用政黨、政府的資源，以不公平的手段，和中立客觀的媒體競爭民眾的注意力，使得專業的記者所查證報導瞬間化為泡影，此後再吸納大量社會資源，讓大眾在錯誤的事實上，用上大半心力追逐偏離事實的議題，這就像癌細胞讓新聞從業人員日益疲敝。

「側翼」一詞源自於軍事用語，是作戰時部隊的兩翼，負責掩護主軍向敵軍發動奇襲突擊；而近年來常用於政治場域，被當作外圍的論述部隊，側翼不似黨部主軍有包袱，更像散兵游勇策略靈活、型態多變，因此在政治攻防、政策辯護上深受各大政黨所重用。

側翼的主要任務是護航，讓主軍進擊而獲勝，並不追求真理，本質上無法反思，也代表擔任側翼角色不能產生論述，只能淪為附庸；然而側翼常見的策略是，表面和「主軍淡化界線」，以不同角度打擊政敵，鞏固基本盤、吸引中間選民的注意力，完成政治任務。

側翼的前身：附隨組織

在過去扮演側翼角色的大多是政黨的「附隨組織」。

它們為政策辯護、批評政敵，時常舉辦記者會、發送新聞稿，盼能爭取更多媒體的關注。不可否認的，每個人都有立場，各大電視台、報社也是如此。所以媒體有時僅採納特定組織的資訊，替己方陣營進行辯護，已經見怪不怪。

過去這類新聞資訊的流通壁壘分明。附隨組織和電視台、報社和廣播等媒體多處於「橫向聯繫」；若為黨營媒體則是「垂直整合」。當時組織和宣傳的肌理清楚可見。值得一提的是，價值立場本身沒有錯，但是動機都出於少數權勢集團的利益，則不能被允許。

事實上若以另一觀點看之，側翼在政黨政治的架構下，可視為捍衛理念、替政黨爭取話語權的近衛兵，這是民主無可迴避之惡，意即「側翼儘管對民主有害，但卻是民主的常態」。

我們必須很誠實的說，民主不是萬靈丹，側翼拿著自由當令箭，可以當作一種併發症，因此，公民社會需要不斷向它們提起抗議、糾錯，才能讓民主體制不至於斷氣。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。