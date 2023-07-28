「芭本海默」意外引爆熱潮，但一開始原本只是華納的復仇計畫？

不久前，人們還在擔心串流時代下傳統電影院何去何從，不過上個週末，這個夏天最大檔的兩部電影《奧本海默》與《芭比》同時開出紅盤，根據《Variety》報導，統計首個週末《奧本海默》全球拿下了1.74億美元的票房，而《芭比》更出乎意料的開出了3.37億美元全球票房。

在國際上，這兩部電影的連結還不只是開門紅的票房而已，由於美國兩部電影都在7月21日上映，幾個月前「芭本海默」（Barbenheimer）——將芭比和奧本海默掐頭去尾組合在一起的這個詞——就開始在網路上爆紅，人們或選邊站、或者兩個我都要，甚至延伸出各種各樣的迷因，還有廠商推出周邊商品。

不過，這場「芭本海默」旋風，最初其實就是片商的一個行銷手法，透過全世界網友的力量讓它「失控」，造成了今天這樣的結果。

故意讓上映日對撞的「反向策略」

回顧最初時間線，《奧本海默》的發行商環球（Universal Pictures）早在2021年10月就宣布該片將在2023年7月21日上映，然而2022年4月時，華納突然宣布將在同一天上映《芭比》，之後網友們發現兩部片上映時間的巧合，相關討論也在網路上爆發開來。

有趣的是，業界一直傳出華納故意拿《芭比》與《奧本海默》對撞，是在報復早期導演諾蘭，因為他在疫情期間批評華納將眾多院線新片於HBO MAX串流獨家發布的計畫——而這也是諾蘭本次是透過環球而非長期合作的華納發行《奧本海默》的原因。

不論傳言真假為何，讓兩部風格迴異的作品同時上映撞期，其實是個娛樂圈十分常見用來增加討論熱度的手法：反向策略（counterprogramming）。

例如在2002年，環球就曾在《星際大戰二部曲》上映的當天，推出由尼克宏比（Nick Hornby）小說改編的小品電影《非關男孩》（About A Boy），從結果論來看，《非關男孩》創下了當年英國電影最好的首映票房紀錄，最後也讓電影賺進了1.3億美元。

另外，像是2008年歌舞劇《媽媽咪呀！》和（也是諾蘭導演的）《黑暗騎士》同天上映、2022年《阿凡達2》和《鞋貓劍客2》同一天上映，甚至經典Emo樂團我的另類羅曼史（My Chemical Romance）在迪士尼明星孟漢娜（Hannah Montana，麥莉的前身）發片同一天上市《The Black Parade》實體CD，都是類似的操作模式。

回到上個週末，大家都知道《奧本海默》運用大量黑白畫面，冷冽、嚴肅，拍攝的是一個二次大戰下造成無數生命死亡、徹底改變人類歷史軌跡的三小時電影；《芭比》則是在糖果店般粉色色調的塑膠世界裡，看著帥哥美女演員在真實與玩具世界穿梭，講著全世界最有名的娃娃的故事。

由於反差感實在太大，各種網路二創也不斷出現，有人做海報mash-up，有人剪影片將相關電影的演員和場景融合在一起，推出周邊商品的還發了一筆小財。

就和《鞋貓劍客2》和我的另類羅曼史一樣，這些行銷團隊在讓拉自己的旗下作品撞期之初，通常不會想到能與對手互相抬，但在「芭本海默」的案例裡卻不太一樣，因為上映前網友討論的主軸，竟然變成「先看哪一部好」。

從網友到演員都加入的「芭本海默」戰局

雖然在「芭本海默」風潮之初，大部分迷因只是讓兩個風格相異的作品元素相碰，迸出新滋味，但隨著上映日期越來越接近，兩部都是大作的電影名字綁得越來越緊密，許多觀眾都打定了「我全都要」，而且要一天看兩部，問題只在先看哪部好。

例如網路上就有人分析，先看《芭比》的人一定是瘋了，因為《奧本海默》有三個小時，應該要上午灌了咖啡最有精神的時候看，結束後吃頓早午餐調整心情，然後下午再看《芭比》，之後快樂的吃晚餐、喝酒、跑夜店，愜意十足。

事實上，就連兩部電影的演員也加入了表態。飾演奧本海默的席尼墨菲受訪時就表示自己一定會去看《芭比》：「我愛瑪格羅比、我愛雷恩葛斯林……我的建議是兩部都要看，同一天看，如果兩部都是好電影，那對戲院來說是件好事。」

瑪格羅比則建議，先看《芭比》，再看《奧本海默》，之後再看一次《芭比》。

當然，這些表態並非最終解或是唯一解，但都成為廣大迷因製作者的創意柴火，也都讓人更想要兩部電影都看。事實上，原本對諾蘭比較情有獨鍾的筆者，就是看到網路上一張「穿全黑衣服去看《芭比》、穿粉紅衣服去看《奧本海默》」的圖，想到會不會我們對於觀眾屬性的判斷其實是先入為主，也真正被燃起了看《芭比》的火。

結果來看，不論是穿著全黑或是粉色的人，這個週末極可能把兩部電影都看了（名導昆丁塔倫提諾就是其中一位）。

《芭比》對部分觀眾而言，或許在不了解導演背景與劇情設計之下，很容易會被當成一部鬧劇、甚至是兒童電影，而可能遭到特定群體觀眾的忽略。不過，在整個網路風氣把「兩部電影一起看」當成理所當然的事後，自然進一步的拓展了《芭比》的觀眾基數。

當然，同樣狀況也發生在宣傳至始至終就是主打「諾蘭」電影院招牌的《奧本海默》上，根據全美最大的連鎖電影院AMC指出，超過2萬名AMC的會員，在《芭比》和《奧本海默》上映10天前，就已經購買了兩部片的電影票，準備在上映首日一起觀賞此兩部電影——這在在驗證，許多觀眾都非常樂於一起欣賞這兩部電影。