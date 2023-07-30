《東南亞的當代新秩序》：從冷戰直到後冷戰時代，美國對南海爭議採取的立場始終一致

文：洪清源

從冷戰直到後冷戰時代，美國對南海爭議採取的立場始終一致。在1974年1月西沙群島衝突事件過後，美國國務院表示南海爭議「得由聲索國本身來解決」。美國國防部長哈洛．布朗（Harold Brown）在向國會提出的年度報告中，只在論及蘇聯在金蘭灣（Cam Ranh Bay）與峴港（Danang）的利益，以及「第七艦隊協防日本交通線的任務」將因蘇聯這些利益而更加複雜時，提到南海。美軍「太平洋指揮部」（Pacific Command）司令威廉．克勞（William J. Crowe）在1984年的一次訪談中也有同樣表述。克勞當時說，蘇聯為了攔截南海海上交通線，正不斷強化在金蘭灣的介入，讓他感到憂心。

自1990年以來，美國國防部就美國對東亞政策議題向國會提出四份報告。第一份報告於1990年4月提出，名為「亞太地區戰略架構：展望21世紀」（A Strategic Framework for the Asia Pacific Rim: Looking Towards the 21st Century）。在蘇聯從阿富汗撤軍與東歐共產主義瓦解期間提出的這份報告，特別強調東北亞情勢，因為儘管冷戰已經結束，東北亞仍然動盪不安。報告中僅說維護太平洋交通線暢通是美國對東亞戰時目標之一，除此而外對南海隻字未提。1991年10月，時任美軍太平洋指揮部司令的查爾斯．拉爾森（Charles Larson）在馬來西亞接受訪問時，就南沙群島議題有以下表述：

（a）美國保持不明確表態的立場，因為美國沒有進行干預的利益； （b）這是地區性議題，美國沒有再在衝突發生時進入南沙的應變計畫； （c）這項爭議應由相關國家共同努力，並且由區域性組織（例如東協）找出解決之道； （d）美國希望聲索國能透過政治管道，而不是以軍事手段解決這個議題； （e） 如果中國與越南在主張主權的過程中敵對，美國可能在聯合國主持下，與東協、蘇聯與其他國家一起工作，以確保侵略的一方遵守公認的國際行為。

而在1992年年中提交美國國會的第二份國防部報告，南沙被簡短提到，報告認為南沙是造成東亞與太平洋區域動盪的九個潛在源頭之一，但是當下並無立即威脅。1992年3月，在一次「全球網會議」（Worldnet）中，美國助理國防部長對來自吉隆坡、馬尼拉、雅加達與東京的對話夥伴說，美國雖說已經從菲律賓撤軍，並且在亞洲仍然擁有強大武力，但華府對南沙沒有特定承諾。

他並且表示，中國於2月25日通過法律，宣示對南沙群島的主權的事不需要擔心，因為中國此舉不過是重申北京多年來的一貫立場而已。他說，東協可以與中國一起工作，解決南沙爭議。美國駐菲律賓大使法蘭．韋斯納（Frank Wisner）重申，美國反對以武力手段解決南沙爭議，而且如果南海爆發戰事，美國可以做的有限。美國國務次卿羅伯特．左里克也表示，華府對南海爭議的立場仍然不變，這個立場就是：美國不會對聲索國的主張做評斷，美國主張維護航行自由，支持和平解決爭議。

Photo Credit: GettyImages 圖為2021年3月24日的衛星影像，顯示中國船隻停泊在南沙群島的牛軛礁。

這份1992年的國防部報告中至少還有一小段文字提到南沙群島，但接下來在1995年2月提交美國國會的第三份國防部報告，卻幾乎對南沙隻字不提。這第三份國防部報告談到正在進行的、有關官方與非官方南海爭議討論，重申美國對國際公海航行自由的關切。1995年5月10日，美國國務院發表有關南沙群島與南海的聲明，提出四個如今已經耳熟能詳的要點：

（a）美國反對使用武力； （b）維護這個地區的和平與安定，符合美國的持久利益； （c）維護自由航行與吻合國際法的一切海上活動，是美國的基本利益； （d）對相互競爭主權聲索的法律是非，美國不設立場。

美國在1995年沒有幫著菲律賓嚇阻中國、不讓中國佔領美濟礁，不過國務院確實發表聲明，譴責中國威脅菲律賓，譴責中國以武力強索土地。而在1998年11月提交美國國會的第四份國防部報告，則根本不提南海。在1998年的一次訪談中，美軍太平洋艦隊司令阿契．克雷明斯（Archie Clemins）說，美國雖然知道南沙群島是一處爭議水域，但美國希望和平解決這個問題。他重申，美國不會支持任何一個聲索國、對付另一聲索國。儘管中國採取的一些行動讓人相信中國有擴張野心，美國並不這麼想。

美國海軍軍令部長傑．強森（Jay Johnson）告訴記者，美國正「非常小心」地注視南海情勢。他表示希望對立的主張能和平解決。最後，強森重申保持海上交通暢通的重要性，因為全球商務有九成仰賴海運。1999年10月，美國國防部長柯恩重申美國立場，強調主權聲索國應該和平解決彼此間的爭議。

由於美濟礁事件，馬尼拉（在艾斯特拉達政府領導下）發現「加強與美國關係的必要」，兩國於是在1998年簽署《菲美訪問部隊協定》，「朝重建美菲國防關係邁進一大步，從馬尼拉的觀點而言，重朝建區域嚇阻邁進一大步」。

菲律賓參議院於1999年5月批准這項協定。同年7月，一萬九千兩百噸的美國海軍第七艦隊旗艦「藍嶺號」（USS Blue Ridge）訪問馬尼拉。美國參議院也批准提供菲律賓五百萬美元對外軍援。2000年1月，兩國在蘇比克、克拉克機場與馬尼拉灣的前美軍基地舉行聯合軍事演習。這是兩國自1997年以來的首次聯合軍演。

Photo Credit: GettyImages 2023年5月9日，在菲律賓克拉克空軍基地舉行美菲聯合空軍演習。菲律賓一位資深外交官表示，菲律賓和美國可能會在今年第三季在南海進行聯合巡邏。

2000年1月，美國主管東亞事務助理國務卿史坦利．羅斯（Stanley Roth）指出，「雖說沒有重大交火事件，但撞船、沉船事故與有增無已的軍事存在，一直讓人有不祥感……」。令他擔心的是，有關各造缺乏任何反制這種走勢的「外交程序」。但他也說，「從好的方面來看」，地區內沒有任何國家有「阻撓航行自由」的跡象。基本上，美國最關心的就是航行自由了。北京也刻意向國際社會—特別是美國—保證，它在南海的領土主張不會影響航行自由與安全。

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