《東南亞的當代新秩序》：從冷戰直到後冷戰時代，美國對南海爭議採取的立場始終一致
我們想讓你知道的是
在1998年的一次訪談中，美軍太平洋艦隊司令阿契．克雷明斯（Archie Clemins）說，美國雖然知道南沙群島是一處爭議水域，但美國希望和平解決這個問題。他重申，美國不會支持任何一個聲索國、對付另一聲索國。儘管中國採取的一些行動讓人相信中國有擴張野心，美國並不這麼想。
文：洪清源
從冷戰直到後冷戰時代，美國對南海爭議採取的立場始終一致。在1974年1月西沙群島衝突事件過後，美國國務院表示南海爭議「得由聲索國本身來解決」。美國國防部長哈洛．布朗（Harold Brown）在向國會提出的年度報告中，只在論及蘇聯在金蘭灣（Cam Ranh Bay）與峴港（Danang）的利益，以及「第七艦隊協防日本交通線的任務」將因蘇聯這些利益而更加複雜時，提到南海。美軍「太平洋指揮部」（Pacific Command）司令威廉．克勞（William J. Crowe）在1984年的一次訪談中也有同樣表述。克勞當時說，蘇聯為了攔截南海海上交通線，正不斷強化在金蘭灣的介入，讓他感到憂心。
自1990年以來，美國國防部就美國對東亞政策議題向國會提出四份報告。第一份報告於1990年4月提出，名為「亞太地區戰略架構：展望21世紀」（A Strategic Framework for the Asia Pacific Rim: Looking Towards the 21st Century）。在蘇聯從阿富汗撤軍與東歐共產主義瓦解期間提出的這份報告，特別強調東北亞情勢，因為儘管冷戰已經結束，東北亞仍然動盪不安。報告中僅說維護太平洋交通線暢通是美國對東亞戰時目標之一，除此而外對南海隻字未提。1991年10月，時任美軍太平洋指揮部司令的查爾斯．拉爾森（Charles Larson）在馬來西亞接受訪問時，就南沙群島議題有以下表述：
（a）美國保持不明確表態的立場，因為美國沒有進行干預的利益；
（b）這是地區性議題，美國沒有再在衝突發生時進入南沙的應變計畫；
（c）這項爭議應由相關國家共同努力，並且由區域性組織（例如東協）找出解決之道；
（d）美國希望聲索國能透過政治管道，而不是以軍事手段解決這個議題；
（e） 如果中國與越南在主張主權的過程中敵對，美國可能在聯合國主持下，與東協、蘇聯與其他國家一起工作，以確保侵略的一方遵守公認的國際行為。
而在1992年年中提交美國國會的第二份國防部報告，南沙被簡短提到，報告認為南沙是造成東亞與太平洋區域動盪的九個潛在源頭之一，但是當下並無立即威脅。1992年3月，在一次「全球網會議」（Worldnet）中，美國助理國防部長對來自吉隆坡、馬尼拉、雅加達與東京的對話夥伴說，美國雖說已經從菲律賓撤軍，並且在亞洲仍然擁有強大武力，但華府對南沙沒有特定承諾。
他並且表示，中國於2月25日通過法律，宣示對南沙群島的主權的事不需要擔心，因為中國此舉不過是重申北京多年來的一貫立場而已。他說，東協可以與中國一起工作，解決南沙爭議。美國駐菲律賓大使法蘭．韋斯納（Frank Wisner）重申，美國反對以武力手段解決南沙爭議，而且如果南海爆發戰事，美國可以做的有限。美國國務次卿羅伯特．左里克也表示，華府對南海爭議的立場仍然不變，這個立場就是：美國不會對聲索國的主張做評斷，美國主張維護航行自由，支持和平解決爭議。
這份1992年的國防部報告中至少還有一小段文字提到南沙群島，但接下來在1995年2月提交美國國會的第三份國防部報告，卻幾乎對南沙隻字不提。這第三份國防部報告談到正在進行的、有關官方與非官方南海爭議討論，重申美國對國際公海航行自由的關切。1995年5月10日，美國國務院發表有關南沙群島與南海的聲明，提出四個如今已經耳熟能詳的要點：
（a）美國反對使用武力；
（b）維護這個地區的和平與安定，符合美國的持久利益；
（c）維護自由航行與吻合國際法的一切海上活動，是美國的基本利益；
（d）對相互競爭主權聲索的法律是非，美國不設立場。
美國在1995年沒有幫著菲律賓嚇阻中國、不讓中國佔領美濟礁，不過國務院確實發表聲明，譴責中國威脅菲律賓，譴責中國以武力強索土地。而在1998年11月提交美國國會的第四份國防部報告，則根本不提南海。在1998年的一次訪談中，美軍太平洋艦隊司令阿契．克雷明斯（Archie Clemins）說，美國雖然知道南沙群島是一處爭議水域，但美國希望和平解決這個問題。他重申，美國不會支持任何一個聲索國、對付另一聲索國。儘管中國採取的一些行動讓人相信中國有擴張野心，美國並不這麼想。
美國海軍軍令部長傑．強森（Jay Johnson）告訴記者，美國正「非常小心」地注視南海情勢。他表示希望對立的主張能和平解決。最後，強森重申保持海上交通暢通的重要性，因為全球商務有九成仰賴海運。1999年10月，美國國防部長柯恩重申美國立場，強調主權聲索國應該和平解決彼此間的爭議。
由於美濟礁事件，馬尼拉（在艾斯特拉達政府領導下）發現「加強與美國關係的必要」，兩國於是在1998年簽署《菲美訪問部隊協定》，「朝重建美菲國防關係邁進一大步，從馬尼拉的觀點而言，重朝建區域嚇阻邁進一大步」。
菲律賓參議院於1999年5月批准這項協定。同年7月，一萬九千兩百噸的美國海軍第七艦隊旗艦「藍嶺號」（USS Blue Ridge）訪問馬尼拉。美國參議院也批准提供菲律賓五百萬美元對外軍援。2000年1月，兩國在蘇比克、克拉克機場與馬尼拉灣的前美軍基地舉行聯合軍事演習。這是兩國自1997年以來的首次聯合軍演。
2000年1月，美國主管東亞事務助理國務卿史坦利．羅斯（Stanley Roth）指出，「雖說沒有重大交火事件，但撞船、沉船事故與有增無已的軍事存在，一直讓人有不祥感……」。令他擔心的是，有關各造缺乏任何反制這種走勢的「外交程序」。但他也說，「從好的方面來看」，地區內沒有任何國家有「阻撓航行自由」的跡象。基本上，美國最關心的就是航行自由了。北京也刻意向國際社會—特別是美國—保證，它在南海的領土主張不會影響航行自由與安全。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
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在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
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除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
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看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL