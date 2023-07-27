迄今每3個沙巴人就有一名是無國籍人士，東馬無國籍者在城市邊緣夾縫中求生存

東馬有多達百萬無國籍人士，多半屬於蘇祿族或巴瑤族，巴瑤族也包括在海上生活並依賴捕魚為生的海巴瑤族群，自古以來並沒有疆域意識，自由來去沙巴、菲律賓與印尼之間海域，但這群無國籍人士沒有合法身分證，被迫在城市邊緣夾縫中生存，馬來西亞政府數十年來無法提出具體解決方案，他們的茫茫未來仍看不到希望。

（中央社）東馬來西亞沙巴首府亞庇（Kota Kinabalu）街頭，鄰近大樓與建築工地不遠的低矮樹叢空地，映入眼簾的是廢棄木板破屋，小朋友成群在泥濘土地赤腳玩耍，這裡是當地人通稱的「黑區」，生活條件惡劣，衛生堪慮，他們是無國籍人士，沒有身分證，被迫在城市邊緣夾縫中生存，淪為東馬難解的政治習題。

沙巴有多少無國籍人士？連沙巴本地人都不清楚，遑論諸多未曾造訪的西馬人，沙巴太平紳士（Justice of the Peace）胡逸山表示，沙巴總人口逾300萬人，將近100萬人是無國籍人士，比例近整體人口1/3，的確值得聯邦與州政府重視，全世界沒有一個國家容許這種現象。

胡逸山對來訪記者說，這個問題在東馬既複雜又敏感，從地理位置與歷史溯源或能梳理頭緒。沙巴位於婆羅洲西北部，諸如古納（kunak）、仙本那（Semporna）、拿篤（Lahad Datu）、斗湖（Tawau）等東北城市，非常靠近菲律賓南部，這裡也是早期蘇祿王朝統治所轄區域，蘇祿族（Sulu）或巴瑤族（Bajau），以及終年居住在船上以海為家的海巴瑤（Bajau Laut）族群經常跨越蘇祿海遊走，沒有國界藩籬限制，更沒有所謂的國籍意識。

1970年代菲律賓南部動亂頻仍，產生很多流離失所平民，這群天生的海上蛟龍被迫以難民身分逃到沙巴，大馬政府的寬容懷柔態度，也是造成沙巴無國籍人士人口逐年攀升原因之一。

根據聯合國難民署定義，每分鐘就有20人因戰爭、迫害或恐怖行動而流離失所。無國籍者也被歸類為流離失所者，他們沒有國籍，不屬任何國家，沒有公民身分，無法享受醫療、教育或就業等權利。

無國籍狀態普遍來說是人們對特定群體歧視所導致，但東馬的無國籍人士問題顯非如此，其中涉及複雜歷史與人為因素，數十年演變更顯治絲益棼，不僅未理出頭緒，還愈理愈亂。

人為國界藩籬

胡逸山分析，大馬政府從1970年代起的歷任政府，對這群來自菲律賓南部、幾乎都是信奉穆斯林的蘇祿族或巴瑤族群，採取寬容懷柔態度，但始終沒有給公民身分，這些難民迄今很多已是第二代、第三代甚至於第四代子孫，「都沒有任何身分證明文件」。

非政府組織「彩虹希望」（Rainbow of Hope）學校董事主席蔡威雄（Mark Chai）也認同胡逸山觀點認為，沙巴迄今每3個沙巴人中就有一名是無國籍人士，當年的確以難民身分逃到沙巴。時至今日，如有自稱從菲律賓跑到沙巴的「難民」，純粹是尋找更好工作機會的非法移民。

記者在當地人士陪同下，深入在地人鮮少踏入鄰近鄉村發展合作社（KPD）旁的樹叢空地「黑區」，這裡聚集大約100戶共約600名的無國籍人士，30歲的蘇祿族青年賈伊（Jai）獲悉記者來意，分別出示由沙巴州政府首長公署（JKM）核發「確實存在並在這個地方居住」證明文件，以及排行第四的弟弟賈米爾（Jamil）擁有俗稱難民證的IMM 13。

Photo Credit：中央社 東馬沙巴擁有百萬名無國籍人士，這群無國籍人士多半居住城市邊緣的「黑區」村落 。

曾經於2018年被警察逮捕並遣送回菲律賓、2019年再「偷渡」回沙巴的賈伊無奈地說：「這張紙不是出生證明，只是證明有我在這個地球的存在，根本不能合法讓我居留，如果警察看到這份文件還是會抓我的。」

個頭魁梧的賈伊原本在大馬酒吧兼作打手圍事，曾擁有難民證，但被警察抓捕後當場剪卡，目前僅留存這張由沙巴州政府首長公署核發毫無作用的象徵性文件，「我昔日還夢想能申請有永久居民身分的紅卡，利用紅卡考駕照，增加工作機會，但老天連這個機會都不給我」。

Photo Credit：中央社 東馬沙巴擁有百萬名無國籍人士，無法合法工作並享有教育與醫療權利，多數人僅有俗稱難民證的IMM13或其他的身分證明文件，擁有身分證是最大夢想。

移民政策燙手山芋

藍色身分證（MyKad）對大馬人並不足為奇，無國界人士卻夢寐以求，擁有它無異是人生命運轉捩點。多數世代於沙巴的蘇祿族或巴瑤族僅有一張、由沙巴州政府首長公署核發「確實存在並在這個地方居住」證明文件，僅有少數擁有IMM 13，絕少數能成功再拿到紅色的永久居留證，如拿到暫時在大馬居住的青色身分證已難能可貴。

同樣是蘇祿族的43歲婦女魯斯娜（Rosnah）則是其中相當幸運的一名無國籍人士，她住在隔壁的「黑區」村落，今天過來拜訪同為蘇祿族友人，她雖開心地出示青色身分證，但5年更換一次，規費高達馬幣60令吉（約新台幣400元）。

魯斯娜說：「這筆費用對擁有合法身分的大馬人並非難事，只要努力工作即能獲取同等薪酬，但我們沒有身分，只能打『黑工』，報酬遠低於合法薪資，對於老闆盤剝，欲哭無淚。」

魯斯娜的坦率談話引發同桌蘇祿族魯穆英（Muin），以及他的蘇祿族、巴瑤族混血太太梅（Mai）的共鳴。梅說，她沒有先生的幸運拿到難民證，「我每天都要躲著警察，擔心被警察盤查或勒索，生活隨時面對恐懼，希望有一個屬於自己的地方可以安定生活」。

「當天我在工地打工，就在中午休息的時候，mata（警察）突然出現並盤查身分…我啥都沒有…也沒有俗稱難民證的IMM13，最後一再拜託，罰款馬幣500令吉，幸好沒有被關進移民局的扣留營『紅屋」』（rumah merah）遣返」，在建築工地打粗工的巴瑤族青年阿瑪德（Akmad）餘悸猶存地說。

Photo Credit：中央社 東馬沙巴擁有百萬名無國籍人士，僅有少數幸運者能拿到相關身分證明，圖為蘇祿族婦女魯斯娜（Rosnah）出示青色的身分證明，但並非大馬公民的藍色身分證。

即便東馬面對為數多達總人口1/3的無國籍人士殷切期盼，但大馬的移民政策仍牛步化或停滯不前。曾於2022年11月代表人民復興黨（Parti Warisan）參與全國大選、競逐沙巴州國會議員的楊顏殷說，大馬將難民分為持有難民證（IMM 13），以及沒有難民證的翠鳥卡（Kad Burung-burung）與人口普查證（Sijil Banci），這些證件由移民局、沙巴首長公署和國家安全理事會（MKN）頒發。