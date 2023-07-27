全球暖化恐導致「大西洋經向翻轉環流」系統最快2025年崩潰，加劇極端氣候發生頻率

文：張瑞邦（Tucker Chang）

科學期刊《自然－通訊》（Nature Communications）於2023年7月25日公布的一項研究表明，如果全球溫室氣體持續排放加劇氣候暖化，恐導致涵蓋墨西哥灣流（Gulf stream）在內的「大西洋經向翻轉環流」（以下簡稱AMOC）洋流系統於本世紀中葉崩解，該災難性的影響甚至有可能提早至2025年發生，並且衝擊全人類。

美國全球性日報《今日美國》（USA Today）指出，該研究分析1870年至2020年共150年間格陵蘭島（Greenland）以南的北大西洋海面溫度，結果發現，近年來大西洋北端的海域溫度波動劇烈，恢復穩定流動所需的時間也較過往更長。

該研究第一作者、哥本哈根大學（UCPH）大氣物理學教授彼得・迪特萊夫森（Peter Ditlevsen）對此表示，上述現象為AMOC洋流系統變得極不穩定的「早期預警信號」，如同疊疊樂（Jenga）遊戲中積木馬上要倒塌時劇烈搖晃的情形。

彼得・迪特萊夫森及其研究團隊在經過計算後得出，AMOC最早恐於2025年瓦解，最晚則不會超過2095年崩解，然而整個AMOC洋流系統最有可能崩潰的時間段估計介於2039年至2070年之間。該研究的通訊作者、同為哥本哈根大學教授的蘇珊娜・迪特萊夫森（Susanne Ditlevsen）強調，該研究無法給出精確的AMOC停止流動年份，但團隊對發生時間段的預測準確度仍相當有信心。

「我們的研究結果顯示了加速減少全球溫室氣體排放的重要性，若AMOC系統崩潰將對全人類帶來嚴重的後果，而這個後果將會非常很恐怖，這不是研究人員敢隨意寫進研究期刊的內容。」彼得・迪特萊夫森在接受美國《有線電視新聞網》（CNN）專訪時如此說道。

全球暖化如何導致AMOC崩潰？

據《CNN》闡明，AMOC為全球最大且構成相當複雜的洋流系統之一，其運作原理如同一條巨大的全球海水輸送帶，AMOC會將熱帶地區較溫暖的海水帶至北大西洋，海水抵達北大西洋後水溫便開始下降，同時伴隨著鹽度上升、密度變大的現象而下沉至海洋深處，隨後重新將海水輸送回南邊熱帶地區，如此「翻轉」海水的情形便能確保熱量交替及溫度調節，對於全球氣候系統及天氣模式的作用至關重要。