全球暖化恐導致「大西洋經向翻轉環流」系統最快2025年崩潰，加劇極端氣候發生頻率
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AMOC的崩解後果不太可能像2004年上映的美國科幻災難片《明天過後》（The Day After Tomorrow）劇情描述的一樣駭人，該片的背景為北大西洋暖流（North Atlantic Drift）遭冰川消融後流入的淡水瓦解功能，從而導致北半球面臨極端低溫宛如進入冰河時期。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
科學期刊《自然－通訊》（Nature Communications）於2023年7月25日公布的一項研究表明，如果全球溫室氣體持續排放加劇氣候暖化，恐導致涵蓋墨西哥灣流（Gulf stream）在內的「大西洋經向翻轉環流」（以下簡稱AMOC）洋流系統於本世紀中葉崩解，該災難性的影響甚至有可能提早至2025年發生，並且衝擊全人類。
美國全球性日報《今日美國》（USA Today）指出，該研究分析1870年至2020年共150年間格陵蘭島（Greenland）以南的北大西洋海面溫度，結果發現，近年來大西洋北端的海域溫度波動劇烈，恢復穩定流動所需的時間也較過往更長。
該研究第一作者、哥本哈根大學（UCPH）大氣物理學教授彼得・迪特萊夫森（Peter Ditlevsen）對此表示，上述現象為AMOC洋流系統變得極不穩定的「早期預警信號」，如同疊疊樂（Jenga）遊戲中積木馬上要倒塌時劇烈搖晃的情形。
彼得・迪特萊夫森及其研究團隊在經過計算後得出，AMOC最早恐於2025年瓦解，最晚則不會超過2095年崩解，然而整個AMOC洋流系統最有可能崩潰的時間段估計介於2039年至2070年之間。該研究的通訊作者、同為哥本哈根大學教授的蘇珊娜・迪特萊夫森（Susanne Ditlevsen）強調，該研究無法給出精確的AMOC停止流動年份，但團隊對發生時間段的預測準確度仍相當有信心。
「我們的研究結果顯示了加速減少全球溫室氣體排放的重要性，若AMOC系統崩潰將對全人類帶來嚴重的後果，而這個後果將會非常很恐怖，這不是研究人員敢隨意寫進研究期刊的內容。」彼得・迪特萊夫森在接受美國《有線電視新聞網》（CNN）專訪時如此說道。
全球暖化如何導致AMOC崩潰？
據《CNN》闡明，AMOC為全球最大且構成相當複雜的洋流系統之一，其運作原理如同一條巨大的全球海水輸送帶，AMOC會將熱帶地區較溫暖的海水帶至北大西洋，海水抵達北大西洋後水溫便開始下降，同時伴隨著鹽度上升、密度變大的現象而下沉至海洋深處，隨後重新將海水輸送回南邊熱帶地區，如此「翻轉」海水的情形便能確保熱量交替及溫度調節，對於全球氣候系統及天氣模式的作用至關重要。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航