2023/07/27,
經濟

聯準會7月升息1碼至22年高點，保留後續調高空間，鮑爾：通膨回歸2％預計2025年才會達標

聯準會7月升息1碼至22年高點，保留後續調高空間，鮑爾：通膨回歸2％預計2025年才會達標
美國聯準會主席鮑爾鮑爾（Jerome Powell）。Photo Credit: GettyImages

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決策官員一致決議升息1碼（0.25個百分點），聯邦資金利率目標區間達2001年初以來最高的5.25％至5.5％。聯準會去（2022）年3月開啟緊縮循環後曾連10度升息，今年6月「跳過」一次升息後再次調高利率，早在市場預期中。至於下一步怎麼走，聯準會主席鮑爾在會後記者會守口如瓶，重申一切取決於經濟數據。

聯準會升息1碼至22年高點，保留後續調高空間

（中央社）美國聯準會持續對抗通膨，今（27）日宣布升息1碼，政策利率達到22年高點，且保留後續調高空間。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）重申，通膨回歸目標2％還有「長路要走」，今年預料不會降息。

歷經2天例會，聯邦準備理事會（Fed）決策官員一致決議升息1碼（0.25個百分點），聯邦資金利率目標區間達2001年初以來最高的5.25％至5.5％。聯準會去（2022）年3月開啟緊縮循環後曾連10度升息，今年6月「跳過」一次升息後再次調高利率，早在市場預期中。

至於下一步怎麼走，聯準會主席鮑爾在會後記者會守口如瓶，重申一切取決於經濟數據，9月升息或利率維持不變都有可能，例會前不會預做決定。

鮑爾說，聯準會緊縮政策控制通貨膨脹已有長足進展，但官員認為政策仍需要處在限制性水準「一段時間」。官員如認為合適，準備進一步調高利率。

美股在鮑爾發言期間由黑翻紅，但投資人在他重申今年預料不會降息後熱情消退。即使如此，道瓊工業指數終場仍上漲0.23％，連13個交易日收紅，拉出1987年以來最長漲勢。標準普爾500指數小跌0.02％，以科技股為主的那斯達克綜合指數跌幅為0.12％。

聯準會為恢復物價穩定，16個月前開始調高COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行初期趨近零的超低利率，期間曾連4度升息3碼。今年以來，聯準會放慢升息步調，甚至在6月踩煞車，以觀察貨幣政策緊縮對整體經濟產生的效果，但多數官員當時預期下半年還會升息2碼。

最新官方數據顯示，美國6月消費者物價指數（CPI）年增3％，遠低於去年6月衝上的40年高點9.1％。這份數據低於市場預期，也令許多投資人期待聯準會7月升息1碼後就會收手，結束升息循環。

鮑爾以「令人欣喜」形容6月CPI數據，但強調這只是單月數據，聯準會需要見到更多經濟成長趨緩、供需趨於平衡的數據，才會更加放心。

鮑爾說詞與負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明相呼應。

扣除利率決策改變，最新聲明與6月內容大同小異，以官員「將持續評估更多資訊及其對貨幣政策的意涵」為未來操作預留空間。

隨著利率陡升，美國CPI年增率一年來顯著下滑，但剔除波動較大食品、能源且反映物價基本趨勢的核心通膨顯現僵固性，令官員憂心忡忡。近期美國汽油價格回升，加上俄羅斯退出俄烏戰爭期間有利糧食運輸的黑海穀物協議，都可能使通膨持續降溫化為泡影。

聯準會長期通膨目標為2％，偏好參考計算有別於CPI的個人消費支出（PCE）物價指數。美國5月PCE物價指數年增3.8％，6月數值預定本週稍晚公布。

鮑爾在記者會說，通膨回歸目標2％還有「長路要走」，預計2025年才會達標。

今年美國經濟展現韌性，勞動市場、消費支出雖在高利率壓抑下降溫，但經濟未如部分專家預期陷入衰退。鮑爾罕見證實，聯準會內部經濟學家已不再預期出現衰退，也就是說，聯準會有望實現壓制通膨之餘避免經濟衰退的「軟著陸」。

聯準會決策官員預定8週後再次集會，這段期間將有2個月的就業、通膨數據供官員參考。最新利率期貨市場行情顯示，聯準會9月20日宣布升息1碼的機率約20％，略高於一週前水準。

聯準會升息1碼，美股收盤幾乎持平道指連13紅

（中央社）美國聯邦準備理事會宣布本月升息1碼，美股主要指數今天盤間震盪，收盤幾乎持平，但道瓊工業指數連續13個交易日收紅。

道瓊工業指數小漲82.05點或0.23％，收35520.12點。

標準普爾500指數小跌0.71點或0.02％，收4566.75點。

那斯達克綜合指數下跌17.28點或0.12％，收14127.28點。

費城半導體指數下挫55.89點或1.49％，收3699.37點。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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