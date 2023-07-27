聯準會7月升息1碼至22年高點，保留後續調高空間，鮑爾：通膨回歸2％預計2025年才會達標
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決策官員一致決議升息1碼（0.25個百分點），聯邦資金利率目標區間達2001年初以來最高的5.25％至5.5％。聯準會去（2022）年3月開啟緊縮循環後曾連10度升息，今年6月「跳過」一次升息後再次調高利率，早在市場預期中。至於下一步怎麼走，聯準會主席鮑爾在會後記者會守口如瓶，重申一切取決於經濟數據。
聯準會升息1碼至22年高點，保留後續調高空間
（中央社）美國聯準會持續對抗通膨，今（27）日宣布升息1碼，政策利率達到22年高點，且保留後續調高空間。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）重申，通膨回歸目標2％還有「長路要走」，今年預料不會降息。
歷經2天例會，聯邦準備理事會（Fed）決策官員一致決議升息1碼（0.25個百分點），聯邦資金利率目標區間達2001年初以來最高的5.25％至5.5％。聯準會去（2022）年3月開啟緊縮循環後曾連10度升息，今年6月「跳過」一次升息後再次調高利率，早在市場預期中。
至於下一步怎麼走，聯準會主席鮑爾在會後記者會守口如瓶，重申一切取決於經濟數據，9月升息或利率維持不變都有可能，例會前不會預做決定。
鮑爾說，聯準會緊縮政策控制通貨膨脹已有長足進展，但官員認為政策仍需要處在限制性水準「一段時間」。官員如認為合適，準備進一步調高利率。
美股在鮑爾發言期間由黑翻紅，但投資人在他重申今年預料不會降息後熱情消退。即使如此，道瓊工業指數終場仍上漲0.23％，連13個交易日收紅，拉出1987年以來最長漲勢。標準普爾500指數小跌0.02％，以科技股為主的那斯達克綜合指數跌幅為0.12％。
聯準會為恢復物價穩定，16個月前開始調高COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行初期趨近零的超低利率，期間曾連4度升息3碼。今年以來，聯準會放慢升息步調，甚至在6月踩煞車，以觀察貨幣政策緊縮對整體經濟產生的效果，但多數官員當時預期下半年還會升息2碼。
最新官方數據顯示，美國6月消費者物價指數（CPI）年增3％，遠低於去年6月衝上的40年高點9.1％。這份數據低於市場預期，也令許多投資人期待聯準會7月升息1碼後就會收手，結束升息循環。
鮑爾以「令人欣喜」形容6月CPI數據，但強調這只是單月數據，聯準會需要見到更多經濟成長趨緩、供需趨於平衡的數據，才會更加放心。
鮑爾說詞與負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明相呼應。
扣除利率決策改變，最新聲明與6月內容大同小異，以官員「將持續評估更多資訊及其對貨幣政策的意涵」為未來操作預留空間。
隨著利率陡升，美國CPI年增率一年來顯著下滑，但剔除波動較大食品、能源且反映物價基本趨勢的核心通膨顯現僵固性，令官員憂心忡忡。近期美國汽油價格回升，加上俄羅斯退出俄烏戰爭期間有利糧食運輸的黑海穀物協議，都可能使通膨持續降溫化為泡影。
聯準會長期通膨目標為2％，偏好參考計算有別於CPI的個人消費支出（PCE）物價指數。美國5月PCE物價指數年增3.8％，6月數值預定本週稍晚公布。
鮑爾在記者會說，通膨回歸目標2％還有「長路要走」，預計2025年才會達標。
今年美國經濟展現韌性，勞動市場、消費支出雖在高利率壓抑下降溫，但經濟未如部分專家預期陷入衰退。鮑爾罕見證實，聯準會內部經濟學家已不再預期出現衰退，也就是說，聯準會有望實現壓制通膨之餘避免經濟衰退的「軟著陸」。
聯準會決策官員預定8週後再次集會，這段期間將有2個月的就業、通膨數據供官員參考。最新利率期貨市場行情顯示，聯準會9月20日宣布升息1碼的機率約20％，略高於一週前水準。
聯準會升息1碼，美股收盤幾乎持平道指連13紅
（中央社）美國聯邦準備理事會宣布本月升息1碼，美股主要指數今天盤間震盪，收盤幾乎持平，但道瓊工業指數連續13個交易日收紅。
道瓊工業指數小漲82.05點或0.23％，收35520.12點。
標準普爾500指數小跌0.71點或0.02％，收4566.75點。
那斯達克綜合指數下跌17.28點或0.12％，收14127.28點。
費城半導體指數下挫55.89點或1.49％，收3699.37點。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL