颱風杜蘇芮接近7縣市27日停班課，另一颱風卡努最快晚間生成

颱風杜蘇芮接近台中以南為警戒區，花東屏東防超大豪雨

（中央社）氣象局今（27）日表示，中颱杜蘇芮過去3小時稍減弱，但台中以南、花東、澎湖及金門仍是陸上警戒區域；東半部仍要留意持續性豪雨，南部地區午後風雨將逐漸增強。

中央氣象局今天持續發布中度颱風杜蘇芮海上陸上颱風警報，今天清晨6時的中心位置在北緯20.4度，東經120.1度，即在鵝鑾鼻的南南西方約190公里海面上，以每小時16轉22公里速度，向北北西行進。

氣象局預報員羅雅尹今天在颱風記者會中表示，杜蘇芮過去3小時強度稍減弱，暴風圈已接觸台灣南端陸地，對台中以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨逐漸增強。

羅雅尹表示，杜蘇芮今天通過台灣海峽南部，是距離台灣最靠近的時候；台東、恆春仍有強風豪雨；宜蘭、花蓮仍是豪雨不斷；北部及馬祖留意強陣風；南部、澎湖下午起風雨漸強，明天起漸減；金門則是需留意強陣風，明天凌晨起會感受到風雨。

羅雅尹提醒今天基隆北海岸、恆春半島及蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，新竹以北、宜蘭、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風；今天下午起南部沿海空曠地區及澎湖將有9至11級強陣風。

氣象局統計，自25日零時起至今天清晨6時，較大累積雨量地區如花蓮縣富里648.5毫米，台東縣利嘉林道609.5毫米，屏東縣大漢山487.5毫米，宜蘭縣翠峰湖400.5毫米。

根據颱風警報單，杜蘇芮今天清晨6時中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；七級風平均暴風半徑280公里（西北側280公里、東北側280公里、西南側280公里、東南側280公里），10級風平均暴風半徑90公里（西北側90公里、東北側90公里、西南側90公里、東南側90公里）。

颱風杜蘇芮警戒區擴大，7縣市27日停班課

（中央社）颱風杜蘇芮影響範圍持續擴大，恆春半島、琉球鄉、台東、花蓮等地昨天晚間停止上班上課。而今天停班課縣市包括台南、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖，金門則是下午停班停課，其餘縣市正常上班上課。

中央氣象局對花蓮縣、台東縣、屏東縣及宜蘭縣等地發布大豪雨警報，花蓮縣、台東縣昨晚6時起停班、停課，縣府針對山區易落石區域進行預防性撤離。

高雄市府降雨預測，山區晚間最高可達300毫米，達停班課標準，考量山區道路通行及撤離準備，宣布桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區等5行政區昨晚6時起停止上班及上課。

今天停班課縣市，根據各地方政府評估，包括高雄市、台南市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣雨勢、風勢皆達到停班停課標準，考量通行及上班上課安全，陸續宣布停班課訊息。

金門縣災害應變中心指出，根據中央氣象局預測颱風路徑、颱風圈將於27日午後觸及金門，27日上午正常上班上課、下午停班停課。

其餘縣市正常上班上課，宜蘭縣各學校機關可視實際情形自行決定停止上班、上課。

颱風影響，中午12時前台鐵停駛花東、南迴列車

（中央社）颱風杜蘇芮來襲，今天中午12時前，台鐵停駛花蓮與台東間及南迴線各級列車，部分區間車及支線列車也停駛，部分列車縮短行駛區間。

台鐵上午發布最新列車行駛動態，中午12時前，花東線（花蓮與台東間）、南迴線（枋寮與台東間）各級列車都停駛；另554潮州往花蓮、653台東往彰化、333新左營往台東、701新左營往台東、304台東往新左營、306花蓮往新左營區間車及平溪/深澳線列車也停駛。

西部幹線部分列車縮短行駛區間，南下101次（台中5時35分發車）以前班次行駛至潮州，371次（台中7時發車）以後班次行駛至新左營；北上118次（潮州9時27分發車）以前班次正常行駛，120次（原潮州9時56分發車）以後班次由新左營發車。

東部幹線花蓮往台北方向，407次（花蓮8時58分發車）以前班次正常行駛，411次（原花蓮9時45分發車）以後班次只行駛宜蘭至台北區間；台北往花蓮方向，410次（台北7時55分發車）以前班次行駛至花蓮，472次（台北8時40分發車）以後班次只行駛至宜蘭。

Photo Credit: 中央社 颱風杜蘇芮來襲，受颱風及外圍環流影響，北部、中 南部須防局部大雨。高雄市三民區26日午後下起雨， 機車騎士穿起雨衣遮擋雨勢，行人也撐傘走避。

吳德榮：颱風卡努最快晚間生成，估朝琉球方向前進

（中央社）氣象專家吳德榮今天表示，中颱杜蘇芮今天路徑平行台灣西南部陸地，威脅最大；另外今年第6號颱風「卡努」最快有機會今晚在菲律賓東方海面形成，大致朝琉球方向前進，需再觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，菲律賓東方另有一熱帶性低氣壓，今晚有機會發展成第6號颱風「卡努」，大致往西北朝琉球方向前進，路徑不確定性範圍，大到包括台灣及附近海域，需持續觀察。

Photo Credit: 中央氣象局 除了中颱杜蘇芮，目前太平洋地區還有 1 個熱帶性低氣壓，今晚有機會發展成第6號颱風「卡努」。

吳德榮指出，中颱杜蘇芮今天平行台灣西南部陸地，也是距離最近的一段時間，威脅最大；未來將通過巴士海峽、台灣海峽南部，明天上午進入福建，登陸點距金門並不遠，仍需注意。

吳德榮表示，杜蘇芮環流與台灣地形的抬升，東半部持續降雨，將累積「致災性」的大量降雨，慎防坍方、落石、土石流；今天屏東、高雄、台南風雨將逐漸增強，應防強風及豪雨侵襲；澎湖、金門無地形屏障，防災切莫輕忽；中部以北平地受地形屏障、影響相對較小，但仍應注意強風及驟雨。