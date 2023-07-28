秦剛「消失」滿月後遭免職引發廣泛猜測，網路搜索量增加17倍
我們想讓你知道的是
新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎上周對《BBC》表示，關於這位高級官員的傳言在中國網路上被討論，而沒有完全遭到審查，是非常不尋常的。「沒有審查讓人們懷疑關於權力鬥爭、腐敗、濫用職權或戀情的傳言是否屬實。」
曾是中國半世紀以來最年輕的外交部長，並被視為是習近平一手提拔的政治新星的秦剛周二（7月25日）突然被免職，由前外長王毅接任。
中國官媒中央電視台在晚間的《新聞聯播》宣讀了全國人大常委會的這一決定。這是中國近年高層政治中不同尋常的一幕。
一個月前，秦剛最後一次出席外交活動後便消失在公眾視野。官方最初表示他遇到了健康問題，但此後一直拒絕回答任何細節。
儘管在中國政治中，對高級官員的任免本身就缺乏透明度，但秦剛上任僅半年多後就突然去職，他的命運成為很多民眾討論的「大新聞」，在社群媒體引發廣泛猜測。
廣泛討論
中國搜索引擎百度的指數顯示，過去30天「秦剛」的搜索量相比此前一個週期增加了17倍。
許多網友對秦剛突然被免職感到意外。一名網友留言說：「很難過。為什麼會這樣啊。不知道發生了什麼。但被免總有被免的理由吧。」
在微博上，#秦剛外長職務被免去#一度成為熱門話題，而微博有關他的熱門搜索詞中，最上面幾條即是有關他所謂「情婦」和「叛國」的傳言。
此前，社群媒體上廣泛傳播著秦剛與一名女電視主播有染的傳言。這位女主持人平時在社群媒體上相當活躍，但也突然杳無音信。
一些人堅信他的確遭遇了官方所說的健康問題，因某種嚴重疾病而無法履職，還有人猜測他是否捲入了某種政治鬥爭，繼而「失寵」。
「他肯定是有政治問題，只是不好公開。還是讓王當外長比較穩當。」一名微博網友猜測道。
《BBC》無法獨立證實這些傳言，但新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎上周對《BBC》表示，關於這位高級官員的傳言在中國網路上被討論，而沒有完全遭到審查，是非常不尋常的。
「沒有審查讓人們懷疑關於權力鬥爭、腐敗、濫用職權或戀情的傳言是否屬實。」
與之形成鮮明對比的是，2021年，中國前網球明星彭帥在微博上控訴中國前副總理張高麗與她的不倫戀和強迫性關係，該消息迅速遭到全網封殺，許多提及該事件的帳號被禁止發言。
相關新聞被外交部網站刪除
另一個跡象助長了外界對他能否「軟著陸」的猜測。在官方宣佈免去秦剛的外長職務後，中國外交部網站在數個小時內便刪除了所有與秦剛有關的報導，而其他卸任部長的訊息卻得到保留。
當你在外交部網站的檢索欄中輸入「秦剛」，顯示的答覆是：「很抱歉！未能搜到與『秦剛』相關的數據。」
而僅在人大常委會宣佈決定的幾個小時前，該網站上還有數百條關於他的新聞。
美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）高級研究員張彥（Ian Johnson）表示，秦剛事件加劇了習近平在過去12個月中面臨的「一系列非常公開的問題」。
張彥表示，全國人大可能會在明（2024）年三月宣佈新的外交部長人選。他說：「這將使他們有時間更仔細地審查每個人……再讓另一個人掌權。」
「王毅以前曾擔任過（外長）一職，他顯然是一名滅火隊員或看守人，被派來糾正航線，使中國外交政策得以順利繼續。」張彥先生說。
不過，也有人注意到，當局雖然宣佈免去秦剛外交部長一職，但他的國務委員頭銜似乎得到了保留，這引發了分析人士不同的看法。
在中國政治中，國務委員是國務院系統下一個和副總理行政級別相同的頭銜，比部長更高。
美國耶魯大學法學院（Yale Law School）研究員莫裏茨・魯道夫（Moritz Rudolf）在社群媒體推特上說，秦剛保住國務委員的職位似乎表明，他沒有被清洗，而確實有某種健康問題。
澳大利亞國立大學政治學者宋文笛則對《衛報》分析稱，允許秦剛留在國務院意味著他仍得到了一些政治保護：「（這）可能是一個信號，表明秦剛的職業生涯可能已經結束，但他在政治上還沒有死。」
相比之下，五年前同為國務委員的楊晶在政治生涯上的死亡，則有著更加明確的信號。這名國務院時任秘書長被宣佈「嚴重違紀」，給予留黨察看一年、行政撤職處分，降為正部長級的處罰，全國人大常委會會議隨即決定同時撤銷他國務委員、國務院秘書長的職務。
值得注意的是，此次全國人大常委會會議是在前一天突然宣佈的，這亦與通常安排不同。全國人大常委會大約每兩個月開會審議立法和報告，在6月結束上一次會議後，原本預計下一次會議應是在8月份舉行。
過去幾年，習近平領導的反腐運動讓大批高階官員「落馬」，但該運動缺乏透明度一直讓人詬病，許多分析者將其形容為「黑箱政治」，認為這加劇了中國精英政治的神秘性。
另一個例子是，當局本周一（7月24日）宣佈，負責保護中國領導人安全的中共中央辦公廳警衛局前局長王少軍中將已在三個月前去世。對於為何推遲宣佈他的死訊，當局並未做出任何解釋。
升遷和隕落
現年57歲的秦剛在中國外交系統任職30多年，早年曾作為外交部發言人被人熟知。他曾多次言辭犀利地回擊西方對中國的質疑，被一些人稱為「戰狼」。
在擔任外交部禮賓司司長時，他被視為是深得習近平信賴的助手，多次陪同習近平外訪。
最近，曾參與安排習近平2015年對白俄羅斯進行國事訪問的白羅斯外交官帕維爾・斯倫金（Pavel Slunkin）回憶說，在習近平訪白期間，秦剛曾在凌晨2點左右打電話來，要求馬上去習近平將要參觀的一家博物館，以便再次檢查行程的每個細節，甚至包括習近平走上某一級台階時奏響的音樂。
Tags：
告別按摩椅時代！超乎想像AI應用，養身椅用大數據管理健康
我們想讓你知道的是
健康科技的領導品牌OSIM推出OSIM uDream Pro 5感養身椅，完美將智慧科技與現代美學結合，運用大數據AI進行深度學習和分析計算，打造專屬你的私人養身顧問。
AI人工智慧，就像是為機器／電腦注入了人類的靈魂，讓它們不僅能夠模仿，更能夠領悟和執行人類的認知，讓電腦像人一樣，具備學習、理解、推理、解決問題、表達、計劃、語言理解和自主運動等能力。
目前大家最熟悉的AI應用之一，應該是網站上常見的「為你推薦」，因為過去搜尋或觀看過某些主題，讓AI「學習」到了你可能的興趣，因此持續將相關的內容推送到你面前。而今年最具話題性的AI應用，應該非Midjourney和ChatGPT莫屬，兩者都是運用AI深度學習處理大量數據，生產出引人入勝的影像和文字。
透過機器學習，它們能夠精準、快速地預測和提供建議，懂得你的需求，做出完全客製化的互動與服務。如果這種「知道你要的」AI能力導入按摩椅中，不只根據你的個人資訊，為你設計最合適的按摩行程，還能追蹤你的健康狀況、滿足你的五感需求，成為帶來沈浸式放鬆體驗的專屬養身顧問，是不是太完美了？
探索智慧按摩，讓身心完美放鬆的魅力
很多人為了能夠在家也能享受按摩帶來的放鬆紓壓，選擇購入按摩椅。的確，按摩可以說是能夠同時幫助身體和心理放鬆的最佳方法，這是因為按摩的原理，在於改變人體內筋膜的張力。筋膜在人體內，層層連結包覆各種器官、組織，按摩就是由體外施加壓力於筋膜上，讓筋膜纖維張力增加，鬆開肌肉束之間滑動的空間，解除身體的緊繃感。
但是，市面上按摩椅種類眾多，但都只著重於單一按摩功能，真正能夠達到身心完全放鬆的按摩椅，可能少之又少——不是這裡沒按到，就是那裡太大力，按摩完情緒還是一樣緊繃這樣根本沒有達到放鬆的效果!整套行程跑完，你大概只會覺得花了好多時間坐在椅子上滑手機。其實身體會感到緊繃不適不單單只是酸痛造成，現代人生活步調緊湊壓力大睡不好、情緒緊張，這些都是會造成身體酸痛的原因。所以現在不能只是選擇一台按摩椅，而是要有養身功能的養身椅，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺以及觸覺的5感體驗，幫助你調控情緒，由內而外達到真正的紓壓，提升睡眠品質，達到減壓好眠。
如果要問什麼是最好的按摩減壓，那就透過AI當小幫手，雖然市面上很多按摩椅都標榜AI，但卻沒有真實的數據來針對每個人的身體狀況給予更實質的需求，讓你能隨時掌握自己的需求和當下的健康狀況，雙管齊下做到「按摩減壓」與「健康管理」。
30秒測出壓力數值，讓AI成為你的私人養身顧問
如果都不用輸入資料，沒有數據資料分析怎麼做到AI客製化按摩? 健康科技的領導品牌OSIM，推出的OSIM uDream Pro 5感養身椅，是市面上唯一真正利用大數據AI進行深度學習和分析計算，來照顧你身心平衡的「養身椅」。OSIM與美國史丹佛醫學博士Thomas burdon合作，在養身椅的兩側扶手上加載了生物傳感器。當你坐上養身椅，生物傳感器就會利用你的身高、體重、性別、年齡、心率、呼吸頻率、心率變異性等7項數值，透過AI計算，得出專屬於你的三項健康數據——壓力指數、心臟年齡及呼吸頻率。
AI是目前按摩椅的最新技術，但是真正的AI科技應用不該只是語音控制或是使用者的身型偵測而已!OSIM uDream Pro 5感養身椅做到真正融入AI技術，以數據化呈現出當下壓力數值。更重要的是，你不僅可以透過OSIM的 APP，持續監控、追蹤你的身體數據，OSIM uDream Pro 5感養身椅也會進一步運用這些數據，提出專屬於你的最佳按摩方案，做到長期追蹤、深度放鬆!
在大自然中展開國際級的按摩之旅，紓壓讓每一天的按摩都有新鮮感
OSIM導入AI的幫助，就是為了讓你每一次坐上OSIM uDream Pro 5感養身椅的時候，快速計算出你的身體需求，規劃出客製化的「5 感紓壓按摩」。這是另一項OSIM自豪的科技——One Touch養身秘境功能，以業界首創的「引導式心向法」，透過真人語音加實境影像，打造出讓人彷彿置身在自然環境中的按摩體驗，從觸覺、視覺、聽覺、嗅覺、味覺同步釋壓，獨一無二的沉浸式紓壓，獲得一身輕鬆，幫助睡眠。
OSIM共推出三種情境，你可以選擇前往浪漫的落日海灘、靜謐的悠然森林，或者靜躺在無邊無際的星夜極光中，用你喜歡的力道、溫度，伴隨著讓人放鬆的精油香氛，來一場專屬於你的按摩之旅。
訂製的按摩紓壓，V手+4手讓身心更放鬆
說到按摩的力道，真的不得不佩服OSIM在按摩技術上的講究。OSIM uDream Pro 5感養身椅邀請到國際級整脊大師——日本整脊按摩專家佐藤毅，親自設計出媲美真人手感的按摩技術，靈活抓捏的專利V手Pro按摩，以及同時照顧到上半身和下半身的獨家2人4手Pro按摩，不管是僵硬的肩頸、酸痛的腰背或小腿，只要一個指令，OSIM uDream Pro 5感養身椅就能聰明、溫柔又強悍的，撫平你所有的不適。
所有的用心，都為了你放鬆後的笑容
OSIM uDream Pro 5感養身椅外觀設計靈感來自大自然，以蝴蝶從蛹中蛻變新生的形象概念打造而成，圓潤的造型、優雅的配色、高質感的用料，輕鬆成為家中最自在的一片風景。再加上APP的大幅升級，除了能免費下載按摩程式與紓壓音樂，另外也能擴充健康監測指標，讓你的OSIM uDream Pro 5越來越懂你，還能隨著科技進步不斷升級，和現代最重要的環保永續目標不謀而合。
OSIM uDream Pro 5感養身椅優異的設計概念與強大功能，完美將智慧科技與現代美學結合，不只擁有 19 項發明專利，更以卓越的「美型」、「創新」與「功能」榮獲德國紅點設計大獎，更包含了DFA亞洲最具影響力設計獎、AWE艾普蘭獎TWICE Picks Awards，共４項大獎！在這些成績之外，OSIM最希望的得到的肯定，還是在你坐進OSIM uDream Pro 5感養身椅的那一刻，你終於能放下一整天的疲憊，好好的休息。