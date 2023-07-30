聯合國《全球教育監測報告》：線上教學，並無法取代老師面對面的教學
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「當然，一個極端的例子是如今阿富汗女孩的困境，她們在國內不被允許上學，其中一些人在秘密學校繼續學習，當中一小部分是線上學校，」報告作者馬諾・安東尼尼斯說。「除去這個特例不談，我們需要問一個問題，緊急情況下的教育解決方案如何適應更廣泛的背景，而不是滿足提供解決方案的機構利益。」
一個聯合國機構呼籲對科技進行適當的監管，以使之永遠不會取代由教師主導的面對面教學。
聯合國教科文組織（UNESCO）亦重申其對全民提供優質教育的呼籲。該組織於周三（7月26日）發布了2023年的《全球教育監測報告》（Global Education Monitoring）。
該報告稱：「一些科技在某些情境下為某些學習帶來幫助，但當它被過度使用時，就不能幫助學習，而且在離開教師的情況下也永遠不會奏效。」
「將學習者的需求放在第一位並支持教師，」聯合國教科文組織總幹事奧德蕾・阿祖萊（Audrey Azoulay）說，「線上連接不能替代人際互動。」
權宜之計
聯合國教科文組織的報告承認，在新冠病毒（COVID-19）全球大流行期間，科技應用在避免「教育崩盤」方面確實有效，但同時表示，許多人因此而被拋在了後面。
全球範圍內至少有五億名學生在新冠疫情期間未能進行線上學習，當中受影響的多數是貧困和居住在農村地區的人口。
而對許多學生來說，數位紅利尚未成為現實。報告指出，全球每四所小學就有一所沒有電力。
「移動學習只不過是在能獲得所有教育機會和資源之前所採取的臨時措施，」報告作者馬諾・安東尼尼斯（Manos Antoninis）。
在與BBC通過電子郵件進行的後續訪談中，安東尼尼斯承認，像手機等數位設備可以為弱勢群體，特別是難民，提供一線生機。
但他將此視為一種應急措施，而非傳統學習形式的替代品。
「當然，一個極端的例子是如今阿富汗女孩的困境，她們在國內不被允許上學，其中一些人在秘密學校繼續學習，當中一小部分是線上學校，」他說。
「除去這個特例不談，我們需要問一個問題，緊急情況下的教育解決方案如何適應更廣泛的背景，而不是滿足提供解決方案的機構利益。」
此外還有其他挑戰。安東尼尼斯表示，很多線上的教材沒有遵循國家教學大綱。
「絕大多數資源只有英文版本，因此對那些以母語接受教育的人來說是遙不可及的，」他說。
「在這些應用程式當中，哪些是切實有用並且高質的，這方面的指引非常少。」
學生和教師在創建這些應用程式方面缺乏參與和反饋的空間，也是一個限制因素。
該報告發現，如果被過度使用或者沒有教師的指導，科技的益處就會減小。
例如，報告稱，給學生提供電腦並不會改善學習成績。
報告還指出，科技的快速變化使得清晰評估其有用性變得困難。
而且，報告指，很多關於學習效果的研究往往就來自銷售這些產品的公司。
缺乏監管
另一個令人擔憂的方面是缺乏監管。目前只有六分之一的國家有保護隱私數據的法律。
教科文組織表示，它並沒有敦促各國抵制目前正在發生的變化，但是它們不應將所有的變化都看作是進步。
「教授科技並不等於我們需要通過科技來進行教學。該報告對於科技如何應用在教育上，提出了合理的問題。大多數數位技術並不是為教育而設計的，」安東尼尼斯先生說。
然後他很快補充一句：「該報告完全沒有建議各國應該甚至可以遠離技術轉型。」
但是他要求政府引入一些注意事項。
「報告敦促政策制定者認真思考他們是否有證據表明科技的確能改善學習。不幸的是，證據很弱，而且有時候是偏頗的。」
「我們的觀點是，僅僅因為一件事可以做，並不意味著它應該這樣做。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL