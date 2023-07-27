尼日疑似政變傳總統遭衛隊扣押，總統府稱反叛徒勞無功

尼日總統府突遭封鎖，總統貝佐姆傳遭衛隊扣押

（中央社）西非國家尼日的安全機構人士今天（當地時間26日）表示，總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭他的衛隊扣押在總統府，而總統府自今晨就遭軍用車輛封鎖。據傳軍方已對心懷不滿而起事的衛隊成員發出最後通牒。

《法新社》報導，消息人士透露，扣押貝佐姆的總統府衛隊成員在談判破裂後「拒絕釋放」他，而「軍方已對他們發出最後通牒」。

《路透社》報導，據總統府和安全機構人士表示，總統府的人員無法進到辦公室，而總統府旁的部會也遭到封鎖。

據《路透社》記者觀察，尼日首都尼阿美（Niamey）的其他地方看似平靜，早晨的交通運行如常，網路也保持通暢。

《路透社》指出，尼日的這些動態與鄰國馬利和布吉納法索自2020年來發生4次軍方接管政府事件時的情況類似。

布吉納法索和馬利先前幾次發生兵變，部分原因是軍方不滿當局未能遏止伊斯蘭主義分子的動亂。薩赫爾沙漠（Sahel）地區各國都受到這些動亂衝擊，包括尼日。

貝佐姆2021年當選總統，在當年3月即將宣誓就職前幾天，也曾有軍方單位意圖掌控總統府，但這場政變陰謀被遏阻。

尼日是內陸國家，自1960年脫離法國獨立以來曾經歷4次政變，是世界最不穩定的國家之一。

尼日總統傳遭衛隊扣押，總統府稱反叛徒勞無功

西非國家尼日安全機構消息人士今天表示，總統貝佐姆遭他的衛隊扣押在總統府內，但總統府表示，衛兵發起的「反共和」運動「徒勞無功」，貝佐姆也平安無恙。

《路透社》報導，總統府透過聲明表示，如果這些衛隊士兵不恢復理智，該國軍隊已準備好發動攻擊。

稍早有報導稱，總統的衛兵切斷進入總統府的通道，並將貝佐姆封鎖在裡面，引發外界擔憂，自2020年以來西非地區的第6次政變即將爆發。

總統府在社群媒體專頁上發文表示，「共和國總統和他的家人都平安無恙」，但未說明更多細節。

上述聲明後來遭到刪除。尼日國家電視台今天下午還在播放音樂節目和肥皂劇。

據《路透社》記者觀察，尼日首都尼阿美的其他地區看似平靜，道路交通一切如常，網路也保持通暢。

過去10年來，西方國家一直在協助薩赫爾沙漠地區國家打擊從馬利開始蔓延的聖戰行動。一旦尼日政府遭軍方接管，可能導致相關努力進一步受挫。

尼日已成為尋求協助對抗叛亂活動的西方大國的關鍵盟友，同時也是歐洲聯盟打擊撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）非正常移民的重要盟友。

2021年3月，尼日也曾發生一場未遂政變。當時一支部隊試圖在甫當選的貝佐姆宣誓就職前幾天佔領總統府。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航