2023/07/27,
中東

英國《衛報》：沙烏地兩年半砸2000億「體育洗白」，重金挖角足球巨星粉飾人權劣跡

英國《衛報》：沙烏地兩年半砸2000億「體育洗白」，重金挖角足球巨星粉飾人權劣跡
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

Grant Liberty表示：「此前，體壇明星和品牌曾拒絕與沙烏地阿拉伯合作，因為沙國侵犯人權的行徑證據充分。然而，如今道德立場的轉變令人憂心，儘管沙國侵犯人權的行為仍持續存在且不斷惡化，但利潤豐厚的交易現在已為人所接受。」

（中央社）自從2021年初以來，沙烏地阿拉伯已經豪擲至少63億美元（約新台幣1968億元）達成一系列體育協議。批評者指稱，此舉是為了轉移外界對劣跡斑斑沙國人權紀錄的關注。

根據英國《衛報》（The Guardian）分析，沙國於過去兩年半期間，從其公共投資基金（Public Investment Fund）中動用了數十億美元投注在體育上，規模之大，不僅徹底改變職業高爾夫球界，國際足球轉會市場也為之改觀。

沙烏地阿拉伯希拉爾隊（Al Hilal）24日向法國巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）開出創紀錄的3億歐元（約新台幣104億元）轉會費，希望網羅法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）加盟。

沙國斥資63億美元投入體育產業，幾乎相當於蒙特內哥羅或島國巴貝多（Barbados）的國內生產毛額（GDP）。相形之下，英國人權關注組織Grant Liberty兩年前估計，沙烏地2014年至2021年初投入了15億美元發展體育產業，那只是小巫見大巫。

Grant Liberty、國際特赦組織（Amnesty International）和人權觀察（Human Rights Watch）等組織將這類支出稱為「體育洗白」（Sportswashing），即為知名體育賽事提供資金，以轉移各界對其惡劣人權紀錄的關注。

Grant Liberty表示：「此前，體壇明星和品牌曾拒絕與沙烏地阿拉伯合作，因為沙國侵犯人權的行徑證據充分。然而，如今道德立場的轉變令人憂心，儘管沙國侵犯人權的行為仍持續存在且不斷惡化，但利潤豐厚的交易現在已為人所接受。」

沙國異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年慘遭謀殺後，許多大企業紛紛撤出或暫停在沙烏地阿拉伯的投資。美國總統拜登（Joe Biden）也曾強硬表示，要讓沙國成為「被放逐的國家」（pariah state）。

然而在過去兩年，國際社會對這個國家的看法有所轉變。拜登去年訪問沙烏地阿拉伯，透過與王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）碰拳打招呼之舉，走上修補美沙關係的第一步。

《衛報》彙整分析2021年來沙國當局已簽署的公共投資基金和旅遊當局等其他國家機構投資清單指出，實際投資金額可能遭到低估，總額恐不只63億美元，因為沙烏地阿拉伯公共投資基金的財務狀況是出了名的不透明，部分交易細節也未公開。沙烏地阿拉伯公共投資基金是全球十大主權財富基金之一，資產估達7000億美元。

葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）與沙烏地艾納斯隊（Al Nassr）簽約後，包括法國球星本澤馬（Karim Benzema）和坎特（N'Golo Kante）、巴西球員費爾米諾（Roberto Firmino）以及英格蘭傳奇中場吉拉德（Steven Gerrard）等眾家球星和教練紛紛起而效尤。

沙烏地阿拉伯旅遊局估向阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）支付2500萬美元酬勞，邀請他擔任沙國觀光大使。希拉爾隊據傳也向梅西開出了3.5億英鎊的天價合約，但他最終選擇加入美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊（Inter Miami）。

沙國今年2月宣布將主辦2023年國際足球總會世界球會盃（FIFA Club World Cup）。

沙國公共投資基金也進行了顛覆高爾夫球界的重大投資，使沙烏地阿拉伯成為對這項運動最具影響力的國家。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。