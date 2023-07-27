英國《衛報》：沙烏地兩年半砸2000億「體育洗白」，重金挖角足球巨星粉飾人權劣跡
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Grant Liberty表示：「此前，體壇明星和品牌曾拒絕與沙烏地阿拉伯合作，因為沙國侵犯人權的行徑證據充分。然而，如今道德立場的轉變令人憂心，儘管沙國侵犯人權的行為仍持續存在且不斷惡化，但利潤豐厚的交易現在已為人所接受。」
（中央社）自從2021年初以來，沙烏地阿拉伯已經豪擲至少63億美元（約新台幣1968億元）達成一系列體育協議。批評者指稱，此舉是為了轉移外界對劣跡斑斑沙國人權紀錄的關注。
根據英國《衛報》（The Guardian）分析，沙國於過去兩年半期間，從其公共投資基金（Public Investment Fund）中動用了數十億美元投注在體育上，規模之大，不僅徹底改變職業高爾夫球界，國際足球轉會市場也為之改觀。
沙烏地阿拉伯希拉爾隊（Al Hilal）24日向法國巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）開出創紀錄的3億歐元（約新台幣104億元）轉會費，希望網羅法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）加盟。
沙國斥資63億美元投入體育產業，幾乎相當於蒙特內哥羅或島國巴貝多（Barbados）的國內生產毛額（GDP）。相形之下，英國人權關注組織Grant Liberty兩年前估計，沙烏地2014年至2021年初投入了15億美元發展體育產業，那只是小巫見大巫。
Grant Liberty、國際特赦組織（Amnesty International）和人權觀察（Human Rights Watch）等組織將這類支出稱為「體育洗白」（Sportswashing），即為知名體育賽事提供資金，以轉移各界對其惡劣人權紀錄的關注。
Grant Liberty表示：「此前，體壇明星和品牌曾拒絕與沙烏地阿拉伯合作，因為沙國侵犯人權的行徑證據充分。然而，如今道德立場的轉變令人憂心，儘管沙國侵犯人權的行為仍持續存在且不斷惡化，但利潤豐厚的交易現在已為人所接受。」
沙國異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年慘遭謀殺後，許多大企業紛紛撤出或暫停在沙烏地阿拉伯的投資。美國總統拜登（Joe Biden）也曾強硬表示，要讓沙國成為「被放逐的國家」（pariah state）。
然而在過去兩年，國際社會對這個國家的看法有所轉變。拜登去年訪問沙烏地阿拉伯，透過與王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）碰拳打招呼之舉，走上修補美沙關係的第一步。
《衛報》彙整分析2021年來沙國當局已簽署的公共投資基金和旅遊當局等其他國家機構投資清單指出，實際投資金額可能遭到低估，總額恐不只63億美元，因為沙烏地阿拉伯公共投資基金的財務狀況是出了名的不透明，部分交易細節也未公開。沙烏地阿拉伯公共投資基金是全球十大主權財富基金之一，資產估達7000億美元。
葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）與沙烏地艾納斯隊（Al Nassr）簽約後，包括法國球星本澤馬（Karim Benzema）和坎特（N'Golo Kante）、巴西球員費爾米諾（Roberto Firmino）以及英格蘭傳奇中場吉拉德（Steven Gerrard）等眾家球星和教練紛紛起而效尤。
沙烏地阿拉伯旅遊局估向阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）支付2500萬美元酬勞，邀請他擔任沙國觀光大使。希拉爾隊據傳也向梅西開出了3.5億英鎊的天價合約，但他最終選擇加入美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊（Inter Miami）。
沙國今年2月宣布將主辦2023年國際足球總會世界球會盃（FIFA Club World Cup）。
沙國公共投資基金也進行了顛覆高爾夫球界的重大投資，使沙烏地阿拉伯成為對這項運動最具影響力的國家。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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