中國學者批政府救經濟「不發錢、不發券，就會發文件」，應先滿足民企5大需求
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這篇文章說，「31條」猶如空頭支票，中共領導層面臨嚴重的經濟下滑危險，卻不肯釋出任何有意義的實質性政策，只會一味喊口號，以一貫充滿空話的黨內宣傳動員手段。而其中更有6條在堅持黨對整個私營部門的領導，但對企業家和民眾卻「一如既往的吝嗇」。
（中央社）署名「江楓」的上海政治學者發文指出，中國官方近來雖然發出「救經濟、救私企、促消費」的全面動員，卻被認為「不發錢、不發券，就會發文件」。民企要的是集體平反、網路自由及真正的市場經濟等5大需求。
這篇26日在《美國之音》（VOA）中文網發表、以「面對吝嗇的『31條』，中國企業家們到底需要什麼」為題的文章說，7月最後一週，中國領導層終於發出了「救經濟、救私企、促消費」的全面動員，只是廣大民企和民眾並不看好這些訊息。
文章直指，在中國民企和民眾看來，這些救市措施「不夠誠懇、不堪信任、不值激勵」。一言以蔽之，「太過吝嗇而不足與謀」。
文章提到，在針對民營經濟的「31條」（指中共中央、中國國務院19日發布的「促進民營經濟發展壯大的意見」）推出後的幾天，陸股冷淡以對，民間嘲諷不絕，「不發錢、不發券，就會發文件」的評價傳遍網路，頗能代表當下中國社會的普遍反應和共同心聲。
這篇文章說，「31條」猶如空頭支票，中共領導層面臨嚴重的經濟下滑危險，卻不肯釋出任何有意義的實質性政策，只會一味喊口號，以一貫充滿空話的黨內宣傳動員手段。而其中更有6條在堅持黨對整個私營部門的領導，但對企業家和民眾卻「一如既往的吝嗇」。
文章直指，在文件中，當局既不願意政治上承認自身錯誤，為受到不公正對待的企業家群體平反；也不願意法律上落實對私有財產和權利的保障；更不願意在有關醫療、教育、福利等基本重大民生問題上，採取確實保障措施。
這篇文章提到，人們只看到一個「執著於安全焦慮、對外慷慨、對內吝嗇」的私利集團，對周邊國家肆意挑釁的同時，對經濟問題卻一籌莫展、計無可施，而且不想認真付出，哪怕些微成本，做一點兒讓步。
文章說，在這10年「國進民退」的折騰後，中國民營經濟一片哀鴻，瀕臨經濟大蕭條之際，中國社會精英在3年的「動態清零」中，已經看到了未來「自循環模式」的殘酷圖景：「一種戰時經濟和特權經濟的混合」。
這篇文章提到，當今中國企業家的五大需求，一是要求「集體平反，得到政治承認」。不僅包括對任志強、孫大午、李懷慶、耿瀟男等身陷牢獄的企業家平反，更需要執政黨（中共）以新的歷史決議文件方式，承認企業家群體的歷史貢獻和階級地位，並以此重新啟動改革開放。
二是「要自由」，不奢求放開黨禁、報禁，但盼望放開「網禁」，並改革對企業家任意採取強制措施的經偵體制和檢察制度，且限制警權，保障企業家和所有公民基本的人身權利，包括言論自由和財產權利。
三是「需要真正的市場經濟」，這不意味著取消政府監管，但是需要起碼的司法獨立，一個內在於市場經濟的司法體制，而不是如今天凌駕在市場經濟之上、屬於執政黨工具的審判體制。
四是「資產階級在中國需要起碼的自由主義空間」，無論結構還是言論；反對對符合人類普世主義價值的無端拒絕，例如反對以極端的民族主義意識形態和排外主義，劃分資產階級的政治忠誠。
五是渴望與政府和執政黨進行有關改革政府、減稅放權、調整政企關係的圓桌會議，而不是目前虛假的、只有「一言堂」的、充滿了權力集團高高在上傲慢和企業家誠惶誠恐的協商會議。
文章強調，這5大需求比「31條」只少不多，但對中國的企業家群體、對中國的新興社會階層、對中國民眾和經濟的預期結構來說，可謂缺一不可，這樣才可能重建信心和社會。或許這是當下中國政治社會制度的不可能及人民的奢望，卻是一小部分社會菁英為國家、為發展、為和平所期望的最低要求。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
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飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
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