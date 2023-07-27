2023/07/27,
歐洲

機場偷墨鏡、議會看A片，歐洲政客斯文掃地丟官下台層出不窮

機場偷墨鏡、議會看A片，歐洲政客斯文掃地丟官下台層出不窮
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

歐洲政壇荒誕醜聞層出不窮，不免讓選民懷疑這些手握權柄的政客們，究竟有多少時間是清醒的？

（中央社）挪威左派政黨領導人日前因在機場免稅店偷走一副墨鏡而辭職，歐媒彙整近年歐洲政客各種斯文掃地下台案，包括在議場看A片、偷三明治、偷面霜、打著反同旗號參加裸男趴、被「仙人跳」等，無奇不有。

在挪威國會擁有8席的左派小黨「紅黨」黨魁馬克斯涅斯（Bjørnar Moxnes）24日辭去黨魁職務，原因是6月間他在奧斯陸的機場免稅店被監視器拍到順手牽羊了一副名牌太陽眼鏡。

42歲的他在臉書（FB）坦言，連他自己也無法理解為何做出此事。

根據歐洲政治新聞網站Politico彙整的資訊，馬克斯涅斯的偷竊行為，在歐洲政壇不乏同好。

5年前馬德里自治區主席希溫特斯（Cristina Cifuentes）因為過往偷了一罐價值40歐元（約新台幣1384元）的抗老面霜，新聞延燒到又被挖出捏造學歷，在連串爭議中辭職下台。

斯洛維尼亞國會議員克拉基西（Darij Krajcic）則是為了偷三明治而辭職。據2018年英國廣播公司（BBC）報導，他辯稱當時因超市員工把他「當空氣」，感到不滿的他於是做了一場「社會實驗」，測試超市的安全系統。

雖然他順利偷走三明治而未被發覺，但後來在與同僚談及此事後，受黨內壓力逼迫辭職。

另一類政客丟臉下台事件與情色相關。最近一例是英國保守黨議員派瑞許（Neil Parish）兩度在國會下議院議場用手機觀看色情影片，後來辭任議員。

2020年巴黎市長選舉，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的執政黨「共和前進！」（La Republique en Marche）候選人葛里沃（Benjamin Griveaux）因為傳給不知名女子情色影片和談性事的訊息，丟掉了參選機會。

不過這一年歐洲政壇還有更誇張的事。匈牙利籍的歐洲議會（European Parliament）議員薩耶（József Szájer）與總理奧班（Viktor Orbán）同屬反對同性戀的執政黨，不料這位反同大將卻在布魯塞爾參加了一場裸男趴。

這場派對因違反疫情期間社交距離規定，而遭警方破門調查，結果發現內有25位裸男，警察逮捕薩耶後還在他的背包搜出迷幻藥。結果他辭去議員並離開所屬政黨。

戴著假面的政客自然不只他一個。另一種像是法國前預算部長卡于薩克（Jerome Cahuzac）表面上大力反對海外避稅天堂，卻被抓到自己20年來在瑞士有個未申報的秘密逃稅帳戶。

2017年時任奧地利副總理的史特拉赫（Heinz-Christian Strache）被踢爆在國會大選前數月，與一位自稱親戚是俄羅斯富豪的女子討論選舉利益交換，該女子宣稱將買下奧地利媒體來為史特拉赫的政黨宣傳，以換取執政後的公共採購合約。

醜聞爆發時，史特拉赫辯稱那只是個「喝醉的夜晚」，他進入了一個「易於誘發親密關係的度假心情」。

歐洲政壇荒誕醜聞層出不窮，不免讓選民懷疑這些手握權柄的政客們，究竟有多少時間是清醒的？

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。