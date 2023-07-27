機場偷墨鏡、議會看A片，歐洲政客斯文掃地丟官下台層出不窮

（中央社）挪威左派政黨領導人日前因在機場免稅店偷走一副墨鏡而辭職，歐媒彙整近年歐洲政客各種斯文掃地下台案，包括在議場看A片、偷三明治、偷面霜、打著反同旗號參加裸男趴、被「仙人跳」等，無奇不有。

在挪威國會擁有8席的左派小黨「紅黨」黨魁馬克斯涅斯（Bjørnar Moxnes）24日辭去黨魁職務，原因是6月間他在奧斯陸的機場免稅店被監視器拍到順手牽羊了一副名牌太陽眼鏡。

42歲的他在臉書（FB）坦言，連他自己也無法理解為何做出此事。

根據歐洲政治新聞網站Politico彙整的資訊，馬克斯涅斯的偷竊行為，在歐洲政壇不乏同好。

5年前馬德里自治區主席希溫特斯（Cristina Cifuentes）因為過往偷了一罐價值40歐元（約新台幣1384元）的抗老面霜，新聞延燒到又被挖出捏造學歷，在連串爭議中辭職下台。

斯洛維尼亞國會議員克拉基西（Darij Krajcic）則是為了偷三明治而辭職。據2018年英國廣播公司（BBC）報導，他辯稱當時因超市員工把他「當空氣」，感到不滿的他於是做了一場「社會實驗」，測試超市的安全系統。

雖然他順利偷走三明治而未被發覺，但後來在與同僚談及此事後，受黨內壓力逼迫辭職。

另一類政客丟臉下台事件與情色相關。最近一例是英國保守黨議員派瑞許（Neil Parish）兩度在國會下議院議場用手機觀看色情影片，後來辭任議員。

2020年巴黎市長選舉，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的執政黨「共和前進！」（La Republique en Marche）候選人葛里沃（Benjamin Griveaux）因為傳給不知名女子情色影片和談性事的訊息，丟掉了參選機會。

不過這一年歐洲政壇還有更誇張的事。匈牙利籍的歐洲議會（European Parliament）議員薩耶（József Szájer）與總理奧班（Viktor Orbán）同屬反對同性戀的執政黨，不料這位反同大將卻在布魯塞爾參加了一場裸男趴。

這場派對因違反疫情期間社交距離規定，而遭警方破門調查，結果發現內有25位裸男，警察逮捕薩耶後還在他的背包搜出迷幻藥。結果他辭去議員並離開所屬政黨。

戴著假面的政客自然不只他一個。另一種像是法國前預算部長卡于薩克（Jerome Cahuzac）表面上大力反對海外避稅天堂，卻被抓到自己20年來在瑞士有個未申報的秘密逃稅帳戶。

2017年時任奧地利副總理的史特拉赫（Heinz-Christian Strache）被踢爆在國會大選前數月，與一位自稱親戚是俄羅斯富豪的女子討論選舉利益交換，該女子宣稱將買下奧地利媒體來為史特拉赫的政黨宣傳，以換取執政後的公共採購合約。

醜聞爆發時，史特拉赫辯稱那只是個「喝醉的夜晚」，他進入了一個「易於誘發親密關係的度假心情」。

歐洲政壇荒誕醜聞層出不窮，不免讓選民懷疑這些手握權柄的政客們，究竟有多少時間是清醒的？

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺