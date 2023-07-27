王金平：沒有立場談勸退郭台銘，黨中央應儘速主導侯友宜選務

（中央社）前立法院長王金平26日表示，鴻海創辦人郭台銘沒說要選總統，他現在沒有立場、條件談勸退，且這是黨中央要做的事。黨中央應儘速主導侯友宜的選務，並與郭（台銘）團隊磋商。

王金平26日下午到新北市土城區順聖宮參加關聖帝君入火安厝39週年慶，參香祈福。隨後在前立法委員盧嘉辰陪同下接受聯訪，記者詢問，與郭台銘都是「關公兄弟」，郭台銘預計27日參香，兩人為何錯開時間。

他說，因27日要前往花蓮參加祭天祭祖大聖會，因此，今天提前到場敬拜。郭台銘若27日到訪，也祝福能「所求滿願」。

記者詢問，國民黨內不少人希望王金平出馬勸退郭台銘，是否已經聯繫上。王金平說，「我現在沒任何立場進行這個工作」。他表示，郭台銘現在沒有說要選（2024總統），也沒有說不選，要用什麼立場、用什麼條件談。他無法去勸退誰或整合誰，這些都是黨中央要去處理的事。

王金平說，既然黨中央把侯友宜（總統參選人）生出來，當然就要好好栽培、養育侯友宜，讓其順利當選才是正道。黨中央應快速主導侯友宜的選務，成立各種輔選團隊、競選總部等，這是黨中央該負起的責任，也是該處理與努力的目標。

王金平說，黨中央介入主導協助侯團隊選務後，也應趕緊與郭（郭台銘）團隊進行各方面的磋商與籌備、推動選務，愈快愈好。如此，必須守住情勢，黨的基層及立委參選人才能有所依循。

記者詢問，侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰加入侯團隊是否加分；王金平說，他不評論此事，但相信金溥聰加入團隊，一定會依照其理念與規劃有所作為。

至於前高雄市長韓國瑜是否該列入不分區立委，以全力衝刺政黨票；王金平說，這需要尊重黨中央的規劃及韓國瑜的意願。不管怎麼搭配人選，各界總是期待政黨輪替，也希望國民黨推的參選人可達到「國家安全安定、兩岸和諧」的目標。

媒體報導，地方人士透露郭台銘前陣子想見王金平，但王金平並沒點頭答應，主因是王金平一定支持國民黨提名的總統參選人。

對此，王金平回應說，「郭董從來沒有打電話給我」，但相信郭台銘理解他的立場，且他說話算話，一定支持黨的提名人選侯友宜，這不單是支持侯個人，而是支持黨的理想、政黨輪替的目標，故無法再與郭台銘見面。後續如何輔選侯友宜要看局勢發展，將先籌組農會系統的後援會。

順聖宮主委盧嘉辰接受聯訪時表示，拜關公就是信守關公仁義禮智信的精神，並身體力行。連續幾天的禮斗法會，他邀請郭台銘與王金平依自己適合時間參香；預計29日出國的郭台銘，將提前於27日上午參拜。

盧嘉辰推崇郭台銘對台灣的付出與貢獻；當時國民黨徵召侯友宜參選，如同前高雄市長韓國瑜當年帶職參選總統一樣，就是錯誤。如侯友宜的民調差民進黨10％，郭台銘若不出來救大家，就會背負歷史的罪名。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航