2023/07/27,
印太

韓國首爾地鐵新林站隨機攻擊引起模仿效應，警方關注網上陸續出現殺人預告

韓國首爾地鐵新林站隨機攻擊引起模仿效應，警方關注網上陸續出現殺人預告
韓國首爾市地鐵2號線新林站鄰近巷弄發生隨機攻擊 事件後數日，24日仍有不少民眾前往現場悼念逝者。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

首爾新林洞地鐵站4號出口附近巷弄21日發生持刀隨機攻擊事件，共造成1死3傷。33歲嫌犯趙善（音譯）以現行犯遭警方逮捕。但在事發3天後的24日下午，韓國社群網路上出現一則預告26日「將在新林站殺害20名女性」的威脅性文章。昨（26）日上午又另外出現一篇「將在新林站一帶強姦、殺害女性」的預告文章。

（中央社）韓國首爾市地鐵新林站附近上週發生隨機攻擊事件，兇手雖立即落網，但似乎引起模仿效應，近兩天來網路上陸續出現殺人預告，引發警方關注。

首爾新林洞地鐵站4號出口附近巷弄21日發生持刀隨機攻擊事件，共造成1死3傷。33歲嫌犯趙善（音譯）以現行犯遭警方逮捕。

但在事發3天後的24日下午，韓國社群網路上出現一則預告26日「將在新林站殺害20名女性」的威脅性文章，文中還附上網購武器的截圖。警方展開調查後，上傳文章的A某在25日凌晨打給警方自首，遭警方緊急逮捕。

由於A某已將先前上傳文章刪除，警方以可能湮滅證據為由對其申請羈押，並扣押其電腦、手機進行分析調查。

A某向警方供稱，自己是因為看了新林洞事件相關文章感到憤怒，才上傳殺人預告。關於網購武器的部分，A某聲稱下單後馬上就取消訂單，實際上並未購買。

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Photo Credit: 中央社
韓國首爾市地鐵2號線新林站鄰近巷弄21日發生持刀隨機攻擊事件，許多市民到場留下鮮花及留言追悼。

繼A某之後，昨（26）日上午再次出現「將在新林站一帶強姦、殺害女性」的預告文章，但警方獲報後至現場巡邏並未發現可疑跡象。該文章目前已被刪除。

警方另外也掌握到在漫畫、股市相關論壇上出現類似威脅訊息的情報，正就網路IP位置等進行追蹤調查。

首爾警察廳昨天下午就新林案嫌犯召開身分公開委員會，認定此案證據充足，且罪行對社會造成相當不安，為預防類似犯罪發生，最終決定公開兇嫌長相及基本資訊。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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