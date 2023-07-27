印尼峇里島成為俄烏公民避戰地：烏克蘭人在熱帶島嶼思念家鄉，未來茫茫無所依
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漢娜是俄烏戰爭爆發後，選擇搬至峇里島的數千名烏克蘭人之一。據峇里省政府統計，2022年共有7466名烏克蘭人入境峇里島，今年截至5月則有9643名烏克蘭人入境，比去年一整年還多。大部分的烏克蘭人和漢娜一樣使用落地簽證，該簽證允許停留30天後再延長一次，通常烏克蘭人會在簽證到期後，出境至鄰國再返回峇里島。
文：李宗憲（中央社記者）
峇里島在俄烏戰爭爆發後成為俄烏公民的避戰地，從去年至今年5月，已有超過13萬名俄羅斯人、2萬名烏克蘭人入境峇里島，一度引發當地反俄情緒。逃離烽火前線的兩群異鄉人間，隱現難以跨越的無形高牆。
微風徐徐的週末午後，距離烏克蘭約一萬多公里的峇里島烏布小鎮（Ubud）一間咖啡廳聚集一群烏克蘭人，他們的餐桌旁放置「支持烏克蘭」的看板，四處則掛滿象徵烏克蘭國旗的藍黃色絲帶。
這場慶祝烏克蘭「伊凡庫帕拉節」（Ivan Kupala）的聚會有近40名烏克蘭人參加，有人身披國旗，也有人頭戴以花和樹葉編織而成的傳統頭飾，他們一起高唱烏克蘭歌曲並享用家鄉食物。
這群來自遠方的烏克蘭人在亞洲熱帶島嶼彼此取暖，試圖找回家園被俄軍入侵前的美好。但在一片歡樂氣氛下，口中談論的則是遠方戰事，那是一種享受家鄉文化，卻得同時嚴肅面對家鄉正籠罩在戰火下的無奈。
今年5月甫從基輔搬至峇里島的漢娜（Hanna）回憶2個月前的生活仍激動不已。她向《中央社》說：「當空襲警報響起，我們就得逃到地鐵站或地下室躲避，且常發生在半夜時刻，對身心造成極大壓力。每天，都有人因戰爭死亡，這已經成為常態，但根本一點都不正常。」
28歲的漢娜2個月前被公司解僱，在失去手機工程師的工作後身心疲憊，加上基輔因戰況愈來愈不安全，家人朋友都鼓勵她離開烏克蘭，她才下定決心暫別家鄉。
漢娜難過地說：「基輔響起空襲警報的頻率增加，導致大家壓力很大，有些人甚至連躲都不躲了，所以每天都有人死亡。」
這是漢娜首次踏上東南亞土地。她說，比起歐洲，峇里島的生活費相對低廉且能直接在機場辦理落地簽證，十分方便。目前，她只靠積蓄生活，平時在島上會衝浪、看書、參加公益活動及與烏克蘭朋友聚會，最重要的是「每天緊盯家鄉戰況，並和家人朋友通話。」
漢娜是俄烏戰爭爆發後，選擇搬至峇里島的數千名烏克蘭人之一。據峇里省政府統計，2022年共有7466名烏克蘭人入境峇里島，今年截至5月則有9643名烏克蘭人入境，比去年一整年還多。
大部分的烏克蘭人和漢娜一樣使用落地簽證，該簽證允許停留30天後再延長一次，通常烏克蘭人會在簽證到期後，出境至鄰國再返回峇里島。
俄羅斯全面入侵烏克蘭後，漢娜仍住在基輔，離開家鄉並不是容易的決定。她的父親作為軍人在前線作戰，漢娜時時刻刻都擔心父親的安全。在抵達峇里島一個月後，漢娜就因過於想家而回到基輔，約2週後才再回到峇里島。
漢娜的家人和朋友在戰爭爆發後四散至歐洲、美國及澳洲等地，親朋好友被迫遠離家鄉，在不同地方展開新生活。
總是掛著甜美笑容的漢娜，言談間始終摻雜一股低落思緒，她非常思念家人，受訪時眼角數度泛淚。她哽咽地說：「我的家人都希望我留在峇里島不要回去，但我實在不想和家人分開。」
談及未來，漢娜則說「無從計畫」。她透露，以她現在的身心狀態，回到基輔也很難找工作。
許多旅居峇里島的烏克蘭人都對未來感到茫然，主辦烏克蘭聚會的（Dmytro）也是其中一人。這場戰事打亂他的人生計劃。
去年2月戰爭爆發時，德米特羅正在峇里島渡假，但戰後房子遭炸毀，無家可歸的他決定暫時留在島上生活。
德米特羅說：「我的生活因這場戰爭天翻地覆，基本上我失去了所有，包括我的人生、我的房子和我的錢。」
德米特羅原本想在峇里島找尋創業機會，但受戰爭影響，他的資金被凍結，現在只能靠積蓄且戰且走。
作為凝聚烏克蘭社群的主要人物，德米特羅在戰爭爆發後就開始透過募款支持烏克蘭，同時也會與印尼人共組慈善活動幫助峇里島的貧困兒童。他希望，烏克蘭人能更加融入在地社群，而不是只當個外來者。
漢娜也常參與當地的慈善活動，貢獻一己之力，但在幫助他人的同時，她也被迫思考未來要如何生存，因為積蓄總會有見底的一天，而俄烏戰事曠日持久，若不返回烏克蘭，她就勢必得在峇里島找到工作。
漢娜說，儘管家鄉的人都希望她繼續留在峇里島，而她也十分享受島上的輕鬆生活，但「人親、土親」，無論峇里島多麼美好且舒適，她仍希望能早日回到家鄉。她說：「我非常想念我的家人，因此必須回去繼續支撐烏克蘭，這對我非常重要。」
新聞來源
延伸閱讀
- 俄烏戰爭造成了多少烏克蘭難民？他們去了哪裡？各國提供了哪些幫助？
- 台灣記者挺進波蘭：烏克蘭人為何成為「非典型難民」？台灣人該如何反思俄烏戰爭？
- 《野生的東歐》下冊：烏克蘭人（以及其他東歐人）似乎都樂於自怨自艾，實際情況到底如何？
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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