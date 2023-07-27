美國加碼軍援烏克蘭首見黑黃蜂無人機，盟國承諾支援人道掃雷；俄非峰會27日登場將討論糧食問題
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美國這次軍援還包括愛國者防空系統與「國家先進防空系統」（NASAMS）的彈藥、刺針（Stinger）防空飛彈系統、更多高機動性多管火箭系統（HIMARS）彈藥、史崔克裝甲運兵車（Stryker Armored Personnel Carrier）以及各式各樣的飛彈與火箭。這將是美國對烏克蘭的第43次軍援案，總值已超過430億美元。
美國加碼4億美元軍援烏克蘭，首見黑黃蜂無人機
（中央社）烏軍持續對俄軍展開大反攻之際，美國國防部25日宣布加碼對烏克蘭提供價值4億美元的安全援助，包括防空飛彈、裝甲車及小型無人機，其中首見「黑色大黃蜂」監視無人機。
《路透社》率先報導這項美國最新的軍援計畫，將包括美國特勵達菲力爾（Teledyne FLIR LLC）製造的「黑色大黃蜂」（Black Hornet）微型監視無人機。
特勵達菲力爾公司表示，由英國與挪威政府捐贈的挪威製黑色大黃蜂無人機已在烏克蘭投入使用。特勵達菲力爾無人機系統今年4月取得一份價值約9300萬美元的合約，向美國陸軍供應小型偵察無人機。
此外，這次軍援還包括愛國者防空系統與「國家先進防空系統」（NASAMS）的彈藥、刺針（Stinger）防空飛彈系統、更多高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）彈藥、史崔克裝甲運兵車（Stryker Armored Personnel Carrier）以及各式各樣的飛彈與火箭。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）回應美國軍援公告時表示，俄國自上週退出「黑海穀物協議」以來，俄軍多次對烏克蘭港口及基礎設施發動攻擊。
布林肯在聲明中表示：「俄羅斯隨時都能從烏克蘭撤軍並停止對烏克蘭城市及人民的殘酷攻擊，從而結束這場戰爭。在此之前，美國和我們的盟國及夥伴將與烏克蘭團結一致，無論多久。」
自俄羅斯2022年2月揮軍入侵烏克蘭以來，這將是美國對烏克蘭的第43次軍援案，總值已超過430億美元。
助烏克蘭人道掃雷，盟國承諾支援2.44億美元
烏克蘭第一副總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）25日表示，除了特殊設備外，烏克蘭的盟國承諾撥款2.44億美元，以援助烏克蘭人道主義掃雷需求。
《路透社》報導，兼任經濟部長的思維里登科在政府網站發表聲明說：「我們的工作不僅是在每寸國土上掃雷以拯救人民生命，也要加速這個過程。」
俄羅斯去年上半年暫停對烏克蘭的全面入侵，並把部隊轉往烏東後，在大片土地上留下大量地雷。
美國國務院去年12月初估計，烏克蘭約有16萬平方公里土地需要檢查是否有爆裂物風險，幾乎是德國面積的一半。
根據聯合國的說法，人道主義掃雷是指「清理土地，好讓平民能在沒有爆炸危險的威脅下返回家園和日常生活。」
思維里登科表示，烏克蘭將在今年年底前收到克羅埃西亞DOK-ING工程公司提供的10台掃雷機器，以及瑞士Global Clearance Solutions公司提供的另外10台掃雷機器。
俄非峰會27日登場，普亭將討論烏克蘭議題
俄羅斯新聞機構25日引述克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）所言報導，稱總統普亭（Vladimir Putin）將於28日在聖彼得堡進行峰會期間的工作晚宴上與非洲領袖討論烏克蘭問題。
這些新聞機構稱，鄂夏柯夫告訴俄羅斯媒體，17位非洲國家元首將於27日、28日進行的俄非峰會上發表談話。
鄂夏柯夫還表示，「在推動非洲的倡議上扮演關鍵角色」的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），將於多邊峰會結束後的29日與普亭進行雙邊會談。
拉瑪佛沙上個月在聖彼得堡與塞內加爾、尚比亞、埃及、烏干達、剛果、葛摩聯邦領袖一起拜會普亭，並針對烏克蘭提出和平計畫。
但普亭給了那些非洲領導人一長串的理由，說明他們的許多提案都遭到誤導，讓這個基本上已經遭烏克蘭否決的計畫再被潑了一桶冷水。
此後，非洲方面對於戰爭的恐懼變得更為迫切。俄羅斯上週退出一項協議，該協議允許世界最大糧食出口國之一的烏克蘭，得以在戰爭期間安全將榖物從烏國沿黑海港口運出。
俄羅斯對這些港口及多瑙河（Danube River）上的烏克蘭港口發動攻擊，加劇了俄羅斯退出協議後對世界糧食價格產生的衝擊。由於這些港口一直為彌補部分糧食短缺做出貢獻，如今這些地方遭到攻擊，可能導致依賴進口糧食的部分非洲地區出現糧食短缺情形。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這「對於苦於養活人民的弱勢國家來說，特別具有毀滅性。」
莫斯科當局表示，俄羅斯可以藉由商業和免費運輸俄國榖物來幫助非洲國家。俄國正尋求強化與地理位置上相對較遠國家之間的關係。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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