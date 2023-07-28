2023成都世大運：16項賽事都能看見中華隊，比賽日期時間、播放資訊看這裡

成都世大運原定於2021年舉行，然而因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響兩度延期，最後確定將於2023年7月28日至8月8日舉辦。本屆成都世大運台灣將有212位選手參賽，總計參與16項賽事，項目包括柔道、跆拳道、游泳、桌球、籃球、排球等。以下介紹2023年成都世大運相關資訊，包括開閉幕時間、賽程表、中華隊選手名單查詢、以及電視直播和線上轉播資訊，其他更多的訊息可參考教育部第31屆世界大學運動會專區。

2023成都世大運：比賽日期時間、直播轉播資訊

世界大學運動會每隔2年舉辦，然而原定於2021年辦理的第31屆成都世大運因疫情影響延期，最終確定於2023年7月28日至8月8日辦理。2023年成都世大運以代表成都的金沙太陽神鳥和大學的英文字母「U」作為會徽，呈現鳳凰的形象，開幕式的時間為台灣時間7月28日晚上20點，閉幕式的時間為8月8日晚上20點，期間將舉行18個比賽項目，共269個小項。

2023年成都世大運台灣將由電視頻道東森電視台、線上串流平台愛爾達體育進行比賽直播與轉播服務，此外民眾也可以前往公視體育頻道、Hami Video收看賽事轉播。另外，愛爾達電視本次也推出成都世大運相關訂閱方案，即日起至8月9日，愛爾達電視半年方案訂閱費用為850元，加贈環保餐具1組，年租方案訂閱費用為1690元，加贈環保餐具2組。

2023年成都世大運：

2023年成都世大運賽程表、中華隊選手名單查詢

2023年成都世大運因疫情影響延期，故放寬參賽資格至27歲。本屆世大運中華隊共有212位選手參賽，比賽項目包括田徑、游泳、競技體操、韻律體操、桌球、羽球、網球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、籃球、排球、射擊、划船、武術等共16種運動競賽，參賽選手包括曾獲得2020東京奧運獎牌的體操選手李智凱、柔道選手楊勇緯、跆拳道選手羅嘉翎等。

體育署表示，本屆世大運培訓模式為延續2017年台北世大運培訓的資源整合模式，以結合2023年杭州亞運培訓計畫為原則辦理，期許國家隊優秀選手能夠透過參加世大運蓄積2023杭州亞運參賽能量，並且開拓國際視野，挑戰自我的運動成就。2023年成都世大運將於7月28日開始，賽事將持續至8月8日，而若是想要知道完整選手名單、比賽賽程表，可以前往教育部體育署網站查詢。

2023成都世大運：

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀