The 1975大馬演唱會風波，LGBT群體憂馬修希利的「白人救世主情結」會使處境更艱難
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英國樂團The 1975主唱馬修希利先前在馬來西亞演出時批評該國政府反對同性戀的立場，隨後遭取消演出，引起馬來西亞民眾廣泛批評與討論。部分輿論認為馬修希利使該國LGBT+族群陷入更惡劣的困境；也有人認為其沒有深入研究當地的文化便草率行動，具有「白人救世主情結（white saviour stunt）」。
英國樂團The 1975主唱馬修·希利（Matty Healy）7月21日在吉隆坡音樂節Good Vibes上批評馬來西亞政府反對同性戀的立場，他說：「我不認為邀請The 1975來到一個國家，然後告訴我們可以和誰發生性關係，這有什麼意義嗎」並在舞台上親吻了樂團貝斯手後表示：「如果這冒犯了你，我很抱歉，而且你是虔誠的。如果你想邀請我來這裡表演，你可以滾開。我會拿走你的錢，你可以禁止我，我以前也這樣做過，但感覺不太好。」
半小時後馬來西亞政府叫停了他們的演出，連帶後2天的音樂節活動也一併被取消。
據《半島新聞台》報導，馬來西亞通訊和數字部長Fahmi Fadzil抨擊馬修希利的行為「非常粗魯」，並表示：「不會與任何挑戰、貶低或違反馬來西亞法律的單位妥協。」
在穆斯林占多數的馬來西亞，同性戀是一種犯罪行為，人權團體警告說，該國對同性戀、雙性戀和跨性別及變性人的不容忍現象日益嚴重。
The 1975隨後也取消了原本預計23日在印尼雅加達及25日在台灣的演出，印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，但除了受伊斯蘭法律管轄的亞齊省外，同性戀在印尼並不違法；目前尚不清楚樂團為何取消在台灣的演出，台灣被譽為LGBTQ+權利和自由主義的堡壘，包括在2019年允許同性婚姻。
《BBC》指出，這起事件在馬來西亞社群平台上引起廣泛的討論，一部Tik Tok影片中，一名參加音樂節的女性嘀咕：「就唱那該死的歌吧！你來到這裡，然後汙辱我們的國家。」這部影片獲得超過百萬次的觀看。
在另一部超過200萬次觀看的Tik Tok影片中，一名用戶表示：「我看到很多類似『哦，馬修希利為馬來西亞酷兒群體的權利挺身而出。』之類的話－不！馬修希利，你是個白痴。你知道後果如何嗎？你知道酷兒群體現在生存有多困難嗎？」
此外，馬修·希利的行為被馬來西亞民眾認為具有強烈的「白人救世主情結（white saviour stunt）」。
吉隆坡的藝術家Dee May Tan表示：「這讓人聯想起白人救世主情結，這種論述一次又一次地講述了東方人民是多麼『不文明或不進步』，以及白人如何必須進入一個國家才能拯救或改善人民。」並補充：「他的做法純粹是文化上的不敏感，這非常自以為是、無知，而且與他想要宣傳的東西不符。」
《衛報》則指出，無論馬修希利的意圖是否友善，他明顯的白人救世主情結和表演性的激進主義反映了許多西方白人在訪問曾經被大英帝國統治的國家時的後殖民內疚感。
「馬來亞」的殖民最早可追溯1511年葡萄亞人的統治，至1641年後由荷蘭人殖民，而英國人又於1824年從荷蘭人手中接過統治權，日本則在1941年至1945年間佔領該地區。戰後英國人回歸，最終馬來亞於1957年8月31日獲得獨立。目前同性戀在64個國家是非法的，其中一半以上的國家曾受過歐洲殖民統治。，而馬來西亞刑法《377A》禁止同性戀行為，便是殖民時代留下的恐同遺產。
然而，前殖民時期的馬來群島是接受性別差異的，如在蘇丹宮殿中服務的「sida-sida」，他們是一群穿著女裝的男性祭司，並且可與同性或雙性發生性關係；在婆羅洲，馬南巴里人是一群沒有特定性別的薩滿，通常被稱為「變形薩滿（transformed shamans）」，也是當地原住民部落中級別最高的薩滿，這樣的實踐持續了數百年，直到19世紀英國人到來並帶來了基督教。
作為一個穆斯林國家，當代的馬來西亞也針對LGBTQ+人群制定了伊斯蘭教法，並以鞭刑和鞭刑作為懲罰，而馬修希利的錯誤便在於沒有事先瞭解馬來西亞高度複雜且悠久的性別歷史，才導致爭議。
據《BBC》報導，馬來西亞活動人士Dhia Rezki雖然認為馬修希利的抗議是真誠的，但擔心他採取的高調行為可能會加劇對 LGBT+族群的壓迫。Dhia Rezki表示，保守派團體將這起事件描述為違反「家庭價值觀」，並可能將其視為 LGBT 群體「做得太過分、越界」的證據。
「他們會用它來針對LGBT族群所做的任何事情，無論是牽手、接吻，甚至是在網路上發布有關戀愛關係的訊息。」他說。
馬來西亞被評為世界上跨性別者處境第二差的國家，當地倡導者彩虹運動 （Pelangi Campaign）的一項研究發現，該國近一半的LGBT群體面臨騷擾和威脅。
新聞來源
- The 1975 cancels Indonesia, Taiwan gigs after Malaysia LGBTQ row（半島電視台）
- Matty Healy: Malaysia LGBT community angry at 1975 'white saviour stunt'（BBC）
- The 1975’s Matty Healy has hurt Malaysia’s queer community, not uplifted it（衛報）
延伸閱讀
- The 1975男男吻遭馬來西亞禁演後取消台灣演唱會，民眾：為何已通過同婚法還受到牽連？
- 從反對Coldplay開唱到沒收彩虹手錶，馬來西亞社會該如何面對保守伊斯蘭「恐同」論述
- 馬來西亞更新演唱會指南，禁止海外藝人男扮女裝、在舞台上脫衣
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
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Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
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