The 1975大馬演唱會風波，LGBT群體憂馬修希利的「白人救世主情結」會使處境更艱難

英國樂團The 1975主唱馬修·希利（Matty Healy）7月21日在吉隆坡音樂節Good Vibes上批評馬來西亞政府反對同性戀的立場，他說：「我不認為邀請The 1975來到一個國家，然後告訴我們可以和誰發生性關係，這有什麼意義嗎」並在舞台上親吻了樂團貝斯手後表示：「如果這冒犯了你，我很抱歉，而且你是虔誠的。如果你想邀請我來這裡表演，你可以滾開。我會拿走你的錢，你可以禁止我，我以前也這樣做過，但感覺不太好。」

The 1975 has been banned from Kuala Lumpur, Malaysia after Matty Healy and bandmate Ross MacDonald kissed on-stage during their set at Good Vibes Festival.



Before the kiss, Healy gave a speech on his disappointment in the country’s discrimination against the LGBTQIA+ community. pic.twitter.com/XcHuPHiYr5 — Pop Crave (@PopCrave) July 21, 2023

半小時後馬來西亞政府叫停了他們的演出，連帶後2天的音樂節活動也一併被取消。

據《半島新聞台》報導，馬來西亞通訊和數字部長Fahmi Fadzil抨擊馬修希利的行為「非常粗魯」，並表示：「不會與任何挑戰、貶低或違反馬來西亞法律的單位妥協。」

在穆斯林占多數的馬來西亞，同性戀是一種犯罪行為，人權團體警告說，該國對同性戀、雙性戀和跨性別及變性人的不容忍現象日益嚴重。

The 1975隨後也取消了原本預計23日在印尼雅加達及25日在台灣的演出，印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，但除了受伊斯蘭法律管轄的亞齊省外，同性戀在印尼並不違法；目前尚不清楚樂團為何取消在台灣的演出，台灣被譽為LGBTQ+權利和自由主義的堡壘，包括在2019年允許同性婚姻。

《BBC》指出，這起事件在馬來西亞社群平台上引起廣泛的討論，一部Tik Tok影片中，一名參加音樂節的女性嘀咕：「就唱那該死的歌吧！你來到這裡，然後汙辱我們的國家。」這部影片獲得超過百萬次的觀看。

在另一部超過200萬次觀看的Tik Tok影片中，一名用戶表示：「我看到很多類似『哦，馬修希利為馬來西亞酷兒群體的權利挺身而出。』之類的話－不！馬修希利，你是個白痴。你知道後果如何嗎？你知道酷兒群體現在生存有多困難嗎？」

此外，馬修·希利的行為被馬來西亞民眾認為具有強烈的「白人救世主情結（white saviour stunt）」。

吉隆坡的藝術家Dee May Tan表示：「這讓人聯想起白人救世主情結，這種論述一次又一次地講述了東方人民是多麼『不文明或不進步』，以及白人如何必須進入一個國家才能拯救或改善人民。」並補充：「他的做法純粹是文化上的不敏感，這非常自以為是、無知，而且與他想要宣傳的東西不符。」

《衛報》則指出，無論馬修希利的意圖是否友善，他明顯的白人救世主情結和表演性的激進主義反映了許多西方白人在訪問曾經被大英帝國統治的國家時的後殖民內疚感。

「馬來亞」的殖民最早可追溯1511年葡萄亞人的統治，至1641年後由荷蘭人殖民，而英國人又於1824年從荷蘭人手中接過統治權，日本則在1941年至1945年間佔領該地區。戰後英國人回歸，最終馬來亞於1957年8月31日獲得獨立。目前同性戀在64個國家是非法的，其中一半以上的國家曾受過歐洲殖民統治。，而馬來西亞刑法《377A》禁止同性戀行為，便是殖民時代留下的恐同遺產。

然而，前殖民時期的馬來群島是接受性別差異的，如在蘇丹宮殿中服務的「sida-sida」，他們是一群穿著女裝的男性祭司，並且可與同性或雙性發生性關係；在婆羅洲，馬南巴里人是一群沒有特定性別的薩滿，通常被稱為「變形薩滿（transformed shamans）」，也是當地原住民部落中級別最高的薩滿，這樣的實踐持續了數百年，直到19世紀英國人到來並帶來了基督教。

作為一個穆斯林國家，當代的馬來西亞也針對LGBTQ+人群制定了伊斯蘭教法，並以鞭刑和鞭刑作為懲罰，而馬修希利的錯誤便在於沒有事先瞭解馬來西亞高度複雜且悠久的性別歷史，才導致爭議。

據《BBC》報導，馬來西亞活動人士Dhia Rezki雖然認為馬修希利的抗議是真誠的，但擔心他採取的高調行為可能會加劇對 LGBT+族群的壓迫。Dhia Rezki表示，保守派團體將這起事件描述為違反「家庭價值觀」，並可能將其視為 LGBT 群體「做得太過分、越界」的證據。

「他們會用它來針對LGBT族群所做的任何事情，無論是牽手、接吻，甚至是在網路上發布有關戀愛關係的訊息。」他說。

馬來西亞被評為世界上跨性別者處境第二差的國家，當地倡導者彩虹運動 （Pelangi Campaign）的一項研究發現，該國近一半的LGBT群體面臨騷擾和威脅。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒