愛爾蘭知名女歌手辛妮歐康諾逝世享年56歲，勇於挑戰權威、對抗不公，多年來飽受精神疾病所苦
我們想讓你知道的是
愛爾蘭知名女歌手辛妮歐康諾，由家人證實離世，而辛妮歐康諾最廣為人知的音樂作品，當數翻唱美國樂壇傳奇Prince的單曲〈Nothing Compares 2 U〉。不過，除了音樂的表現之外，辛妮歐康諾敢說敢言的「政治」行為，也時常遭致眾人熱議。最知名的事件，就是在電視直播時當眾撕毀教宗的照片。
根據《愛爾蘭時報》（The Irish Time）報導，愛爾蘭知名女歌手辛妮歐康諾（Sinead O'Connor）已經逝世，享年56歲，此消息由辛妮歐康諾的家人證實，但辛妮歐康諾的死因尚未證實。而消息一出，也引起各界的悼念。
辛妮歐康諾於1966年12月在愛爾蘭都柏林出生，除了辛妮歐康諾在音樂上的成就之外，令所有人討論的，幾乎皆是辛妮歐康諾有著一段不甚愉快的童年。
辛妮歐康諾8歲時，父母便離異，家庭分離後，與辛妮歐康諾住在一起的母親時常對她進行身體虐待，這也導致辛妮歐康諾年長後，經常公開為受虐待的兒童發聲。至於到了辛妮歐康諾15歲時，辛妮歐康諾因逃學和偷竊，而在精神病院度過了18個月。
但在成長階段時，辛妮歐康諾也展現出音樂天賦，辛妮歐康諾17歲時在寄宿學校中，據傳當時一位修女買了一把吉他送給了辛妮歐康諾，並替辛妮歐康諾介紹了一位音樂老師，開啟了其音樂生涯。而在音樂老師的鼓勵之下，辛妮歐康諾嘗試寫歌以及錄製音樂試聽帶，18歲時，就組了名為Ton Ton Macoute的樂團，逐步展露頭角。
接著，辛妮歐康諾與曾是搖滾樂團U2唱片負責人的Fachtna O'Ceallaigh合作，並在1987年發行了首張錄音室專輯《The Lion and the Cobra》，獲得了廣泛注意，該專輯同時入圍葛萊美提名最佳搖滾女聲表演獎。
到了1990年，辛妮歐康諾發行了第二張專輯《I Do Not Want What I Haven't Got》，其中翻唱美國樂壇傳奇王子（Prince）的單曲〈Nothing Compares 2 U〉讓辛妮歐康諾於全球走紅，當時在超過10個國家拿下排行榜冠軍，且在英國蟬聯4週冠軍，也入圍多項葛萊美獎，並以此專輯拿下葛萊美最佳另類演出獎。
1991年，辛妮歐康諾被《滾石》雜誌評為年度藝術家，並榮獲全英音樂獎國際女獨唱藝術家獎，接二連三的成績，讓辛妮歐康諾席捲了80年代末期以及90年代。
辛妮歐康諾的音樂生涯共發表過10張錄音室專輯，不過，除了音樂上的表現以及童年創傷之外，辛妮歐康諾敢說敢言的「政治」行為，對宗教、威權的挑戰，也時常遭致眾人熱議。
最知名的事件為，1993年，辛妮歐康諾在美國《周末夜現場》的直播節目中，當眾撕毀教宗諾望保祿二世的照片，表達抗議天主教性虐待的醜聞事件。此行為遭到轉播單位NBC的封殺，當時NBC則接獲超過4400投訴電話。不過，根據《BBC》指出，辛妮歐康諾在2021年接受《紐約時報》採訪時表示：「我並不後悔我這麼做了。這太棒了。」
到了2007年，辛妮歐康諾曾在一次專訪中表示，自己於2003年診斷患有躁鬱症，並於1999年33歲生日時試圖自殺。到了2017年8月，辛妮歐康諾公開表示自己患有3種精神疾病，在失去13歲兒子謝恩的監護權之後感到非常孤獨。
當時，辛妮歐康諾坦言：「多年來一直想自殺，只有精神科醫生才能讓我活下去。我是因精神疾病而受到污名的『數百萬人之一』。」至於辛妮歐康諾也在2018年改信伊斯蘭教，並且改名為舒哈達沙達卡特（Shuhada' Sadaqat）。
辛妮歐康諾這一生，不斷面對心理疾病的狀況，去（2022）年，辛妮歐康諾的兒子謝恩（Shane）自殺離世，年僅17歲，也造成了相關影響。今（2023）年7月17日，辛妮歐康諾則在推特上分享一首歌曲，並直言：「獻給所有自殺兒童的母親。」
如今，辛妮歐康諾離世，辛妮歐康諾的家人在一份聲明中表示：「我們懷著極大的悲痛，宣布我們深愛的辛妮歐去世。她的家人和朋友都很傷心，並在這個非常困難的時刻要求隱私。」
愛爾蘭總統麥可希金斯（Michael D Higgins）對於辛妮歐康諾的離世也表示哀悼，「記住她異常美麗、獨特的聲音」。
麥可希金斯表示：「愛爾蘭失去的是我們近幾十年來最偉大、最有天賦的作曲家、詞曲作者和表演者之一，她擁有獨特的才華，以及能夠與觀眾產生非凡聯繫，所有人都對她抱有如此的愛和溫暖。願她的靈魂以多種不同的方式，找到她所尋求的平靜。」
奧斯卡影帝羅素克洛（Russell Crowe ）在推特上表示描述了自己對辛妮歐康諾的印象，「當她的第二杯咖啡在夜風中飄散時，她站了起來，擁抱了我們所有人，然後大步走進霧濛濛的路燈裡，多麼了不起的女人。願妳勇敢的心得到平靜。」
搖滾樂團The Stone Roses的伊恩布朗（Ian Brown）也在推特表示悼念：「願辛妮歐康諾的美麗的靈魂獲得平靜，在都柏林時，與辛妮歐康諾合作，並聽見她演唱我的歌曲是非常神奇的，也是我音樂生涯中的一大亮點。」
而愛爾蘭作家瑪麗安凱斯（Marian Keyes）則在推特如此寫道：「這是心碎的事，辛妮歐康諾受了什麼樣的苦，願她美麗、勇敢、獨特的靈魂得到安息。」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
Momo獨家新品上市：點此選購