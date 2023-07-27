愛爾蘭知名女歌手辛妮歐康諾逝世享年56歲，勇於挑戰權威、對抗不公，多年來飽受精神疾病所苦

根據《愛爾蘭時報》（The Irish Time）報導，愛爾蘭知名女歌手辛妮歐康諾（Sinead O'Connor）已經逝世，享年56歲，此消息由辛妮歐康諾的家人證實，但辛妮歐康諾的死因尚未證實。而消息一出，也引起各界的悼念。

Photo Credit: GettyImages 辛妮歐康諾2014年在美國紐約演出。

辛妮歐康諾於1966年12月在愛爾蘭都柏林出生，除了辛妮歐康諾在音樂上的成就之外，令所有人討論的，幾乎皆是辛妮歐康諾有著一段不甚愉快的童年。

辛妮歐康諾8 歲時，父母便離異，家庭分離後，與 辛妮歐康諾 住在一起的母親時常對她進行身體虐待，這也導致 辛妮歐康諾年長後，經常 公開為受虐待的兒童發聲。至於到了 辛妮歐康諾 15歲時， 辛妮歐康諾 因逃學和偷竊，而在精神病院度過了18個月。

但在成長階段時，辛妮歐康諾也展現出音樂天賦，辛妮歐康諾17歲時在寄宿學校中，據傳當時一位修女買了一把吉他送給了辛妮歐康諾，並替辛妮歐康諾介紹了一位音樂老師，開啟了其音樂生涯。而在音樂老師的鼓勵之下，辛妮歐康諾嘗試寫歌以及錄製音樂試聽帶，18歲時，就組了名為Ton Ton Macoute的樂團，逐步展露頭角。

接著，辛妮歐康諾與曾是搖滾樂團U2唱片負責人的Fachtna O'Ceallaigh合作，並在1987年發行了首張錄音室專輯《The Lion and the Cobra》，獲得了廣泛注意，該專輯同時入圍葛萊美提名最佳搖滾女聲表演獎。

到了1990年，辛妮歐康諾發行了第二張專輯《I Do Not Want What I Haven't Got》，其中翻唱美國樂壇傳奇王子（Prince）的單曲〈Nothing Compares 2 U〉讓辛妮歐康諾於全球走紅，當時在超過10個國家拿下排行榜冠軍，且在英國蟬聯4週冠軍，也入圍多項葛萊美獎，並以此專輯拿下葛萊美最佳另類演出獎。

1991年，辛妮歐康諾被《滾石》雜誌評為年度藝術家，並榮獲全英音樂獎國際女獨唱藝術家獎，接二連三的成績，讓辛妮歐康諾席捲了80年代末期以及90年代。

辛妮歐康諾的音樂生涯共發表過10張錄音室專輯，不過，除了音樂上的表現以及童年創傷之外，辛妮歐康諾敢說敢言的「政治」行為，對宗教、威權的挑戰，也時常遭致眾人熱議。

最知名的事件為，1993年，辛妮歐康諾在美國《周末夜現場》的直播節目中，當眾撕毀教宗諾望保祿二世的照片，表達抗議天主教性虐待的醜聞事件。此行為遭到轉播單位NBC的封殺，當時NBC則接獲超過4400投訴電話。不過，根據《BBC》指出，辛妮歐康諾在2021年接受《紐約時報》採訪時表示：「我並不後悔我這麼做了。這太棒了。」

到了2007年，辛妮歐康諾曾在一次專訪中表示，自己於 2003年診斷患有躁鬱症，並於1999年33歲生日時試圖自殺。到了2017年8月， 辛妮歐康諾公開表示 自己患有3種精神疾病，在失去13歲兒子 謝恩 的監護權之後感到非常孤獨。

當時， 辛妮歐康諾坦言：「 多年來一直想自殺，只有精神科醫生才能讓我活下去。我是因精神疾病而受到污名的『數百萬人之一』。」 至於辛妮歐康諾也在2018年改信伊斯蘭教，並且改名為舒哈達沙達卡特（Shuhada' Sadaqat）。

辛妮歐康諾這一生，不斷面對心理疾病的狀況，去（2022）年，辛妮歐康諾的兒子謝恩（Shane）自殺離世，年僅17歲，也造成了相關影響。今（2023）年7月17日，辛妮歐康諾則在推特上分享一首歌曲，並直言：「獻給所有自殺兒童的母親。」

For all mothers of Suicided children.

Great Tibetan Compassion Mantra https://t.co/N7LT8NLa26 — Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023

Photo Credit: GettyImages 辛妮歐康諾2020年攝於美國洛杉磯。

如今，辛妮歐康諾離世，辛妮歐康諾 的家人在一份聲明中表示：「我們懷著極大的悲痛，宣布我們深愛的 辛妮歐 去世。她的家人和朋友都很傷心，並在這個非常困難的時刻要求隱私。」

愛爾蘭總統麥可希金斯（Michael D Higgins）對於 辛妮歐康諾的離世也 表示哀悼，「記住她異常美麗、獨特的聲音」。

麥可希金斯表示：「 愛爾蘭失去的是我們近幾十年來最偉大、最有天賦的作曲家、詞曲作者和表演者之一，她擁有獨特的才華，以及能夠與觀眾產生非凡聯繫，所有人都對她抱有如此的愛和溫暖。願她的靈魂以多種不同的方式，找到她所尋求的平靜。」

奧斯卡影帝羅素克洛（Russell Crowe ）在推特上表示描述了自己對 辛妮歐康諾的印象，「 當她的第二杯咖啡在夜風中飄散時，她站了起來，擁抱了我們所有人，然後大步走進霧濛濛的路燈裡， 多麼了不起的女人。 願妳勇敢的心得到平靜。」

搖滾樂團The Stone Roses的伊恩布朗（Ian Brown）也在推特表示悼念：「願辛妮歐康諾的美麗的靈魂獲得平靜，在都柏林時，與辛妮歐康諾合作，並聽見她演唱我的歌曲是非常神奇的，也是我音樂生涯中的一大亮點。」

而愛爾蘭作家瑪麗安凱斯（Marian Keyes）則在推特如此寫道：「這是心碎的事，辛妮歐康諾受了什麼樣的苦，願她美麗、勇敢、獨特的靈魂得到安息。」

Photo Credit: GettyImages 辛妮歐康諾2020年於加拿大溫哥華演出。

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核稿編輯：翁世航