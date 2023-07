愛爾蘭知名女歌手辛妮歐康諾逝世享年56歲，勇於挑戰權威、對抗不公，多年來飽受精神疾病所苦

根據《愛爾蘭時報》(The Irish Time)報導,愛爾蘭知名女歌手辛妮歐康諾(Sinead O'Connor)已經逝世,享年56歲,此消息由辛妮歐康諾的家人證實,但辛妮歐康諾的死因尚未證實。而消息一出,也引起各界的悼念。

Photo Credit: GettyImages 辛妮歐康諾2014年在美國紐約演出。

辛妮歐康諾於1966年12月在愛爾蘭都柏林出生,除了辛妮歐康諾在音樂上的成就之外,令所有人討論的,幾乎皆是辛妮歐康諾有著一段不甚愉快的童年。

辛妮歐康諾8 歲時,父母便離異,家庭分離後,與 辛妮歐康諾 住在一起的母親時常對她進行身體虐待,這也導致 辛妮歐康諾年長後,經常 公開為受虐待的兒童發聲。至於到了 辛妮歐康諾 15歲時, 辛妮歐康諾 因逃學和偷竊,而在精神病院度過了18個月。

但在成長階段時,辛妮歐康諾也展現出音樂天賦,辛妮歐康諾17歲時在寄宿學校中,據傳當時一位修女買了一把吉他送給了辛妮歐康諾,並替辛妮歐康諾介紹了一位音樂老師,開啟了其音樂生涯。而在音樂老師的鼓勵之下,辛妮歐康諾嘗試寫歌以及錄製音樂試聽帶,18歲時,就組了名為Ton Ton Macoute的樂團,逐步展露頭角。

接著,辛妮歐康諾與曾是搖滾樂團U2唱片負責人的Fachtna O'Ceallaigh合作,並在1987年發行了首張錄音室專輯《The Lion and the Cobra》,獲得了廣泛注意,該專輯同時入圍葛萊美提名最佳搖滾女聲表演獎。

到了1990年,辛妮歐康諾發行了第二張專輯《I Do Not Want What I Haven't Got》,其中翻唱美國樂壇傳奇王子(Prince)的單曲〈Nothing Compares 2 U〉讓辛妮歐康諾於全球走紅,當時在超過10個國家拿下排行榜冠軍,且在英國蟬聯4週冠軍,也入圍多項葛萊美獎,並以此專輯拿下葛萊美最佳另類演出獎。

1991年,辛妮歐康諾被《滾石》雜誌評為年度藝術家,並榮獲全英音樂獎國際女獨唱藝術家獎,接二連三的成績,讓辛妮歐康諾席捲了80年代末期以及90年代。

辛妮歐康諾的音樂生涯共發表過10張錄音室專輯,不過,除了音樂上的表現以及童年創傷之外,辛妮歐康諾敢說敢言的「政治」行為,對宗教、威權的挑戰,也時常遭致眾人熱議。

最知名的事件為,1993年,辛妮歐康諾在美國《周末夜現場》的直播節目中,當眾撕毀教宗諾望保祿二世的照片,表達抗議天主教性虐待的醜聞事件。此行為遭到轉播單位NBC的封殺,當時NBC則接獲超過4400投訴電話。不過,根據《BBC》指出,辛妮歐康諾在2021年接受《紐約時報》採訪時表示:「我並不後悔我這麼做了。這太棒了。」

到了2007年,辛妮歐康諾曾在一次專訪中表示,自己於 2003年診斷患有躁鬱症,並於1999年33歲生日時試圖自殺。到了2017年8月, 辛妮歐康諾公開表示 自己患有3種精神疾病,在失去13歲兒子 謝恩 的監護權之後感到非常孤獨。

當時, 辛妮歐康諾坦言:「 多年來一直想自殺,只有精神科醫生才能讓我活下去。我是因精神疾病而受到污名的『數百萬人之一』。」 至於辛妮歐康諾也在2018年改信伊斯蘭教,並且改名為舒哈達沙達卡特(Shuhada' Sadaqat)。

辛妮歐康諾這一生,不斷面對心理疾病的狀況,去(2022)年,辛妮歐康諾的兒子謝恩(Shane)自殺離世,年僅17歲,也造成了相關影響。今(2023)年7月17日,辛妮歐康諾則在推特上分享一首歌曲,並直言:「獻給所有自殺兒童的母親。」

For all mothers of Suicided children.

Great Tibetan Compassion Mantra https://t.co/N7LT8NLa26 — Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023

Photo Credit: GettyImages 辛妮歐康諾2020年攝於美國洛杉磯。

如今,辛妮歐康諾離世,辛妮歐康諾 的家人在一份聲明中表示:「我們懷著極大的悲痛,宣布我們深愛的 辛妮歐 去世。她的家人和朋友都很傷心,並在這個非常困難的時刻要求隱私。」

愛爾蘭總統麥可希金斯(Michael D Higgins)對於 辛妮歐康諾的離世也 表示哀悼,「記住她異常美麗、獨特的聲音」。

麥可希金斯表示:「 愛爾蘭失去的是我們近幾十年來最偉大、最有天賦的作曲家、詞曲作者和表演者之一,她擁有獨特的才華,以及能夠與觀眾產生非凡聯繫,所有人都對她抱有如此的愛和溫暖。願她的靈魂以多種不同的方式,找到她所尋求的平靜。」

奧斯卡影帝羅素克洛(Russell Crowe )在推特上表示描述了自己對 辛妮歐康諾的印象,「 當她的第二杯咖啡在夜風中飄散時,她站了起來,擁抱了我們所有人,然後大步走進霧濛濛的路燈裡, 多麼了不起的女人。 願妳勇敢的心得到平靜。」

搖滾樂團The Stone Roses的伊恩布朗(Ian Brown)也在推特表示悼念:「願辛妮歐康諾的美麗的靈魂獲得平靜,在都柏林時,與辛妮歐康諾合作,並聽見她演唱我的歌曲是非常神奇的,也是我音樂生涯中的一大亮點。」

而愛爾蘭作家瑪麗安凱斯(Marian Keyes)則在推特如此寫道:「這是心碎的事,辛妮歐康諾受了什麼樣的苦,願她美麗、勇敢、獨特的靈魂得到安息。」

Photo Credit: GettyImages 辛妮歐康諾2020年於加拿大溫哥華演出。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

核稿編輯:翁世航