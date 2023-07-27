美國聯準會7月升息1碼：鮑爾回應9、11月是否再升息，稱研究團隊不再預期經濟衰退

聯準會7月FOMC如預期再度升息1碼，本文將完整解析本次聯準會會議結果及會後記者會。

本次會議聯準會票委全員同意升息1碼至5.25～5.50％區間，聲明稿幾乎完全與6月一致，僅小幅修改利率指引段落的措辭，強調未來仍將評估更多信息及其對貨幣政策的影響。

圖片來源：財經Ｍ平方

由於聲明稿變動不大，所以本篇，我們會著重在鮑爾會後記者會重點分析。

鮑爾會後記者會重點

一、9、11月是否會升息：委員將依照經濟數據決策

記者提問：「鮑爾是否認為還會有額外的升息，升息方式是在未來 9、11月會議實時決定，還是處於每隔一次會議升息的模式？」

鮑爾表示，尚未對未來會議做出任何決定，包括考慮升息的速度，但委員將持續評估將通膨隨時間降至2％目標，所需要的、適當的緊縮程度。目前在這次會議期間，經濟數據基本上符合預期，而在9月會議前，我們還會收到2 份就業報告、2份CPI報告以及本週的ECI報告，如果數據支持的話，有可能在9月會議升息，也有可能保持利率不變，委員將在一次又一次的會議上仔細評估（meeting by meeting）。

圖片來源：財經Ｍ平方

二、升息速度：放慢是合理的

《Financial Times》記者提問委員，如果9月會議是一次實時會議（意思是將依賴經濟數據、事態發展而決定），那6月會議提到維持利率不變的理由，需要更加漸進的緊縮步伐該如何合理的理解？

鮑爾表示，並不是每次會議都會立即採取更加漸進的升息速度，如果放緩升息速度，這有可能是3次會議中的第2次（原文：It could be two out of three meetings.）。雖然鮑爾重申不排除連續升息，但是也明確表示隨著離升息終點越來越接近，放慢決策週期（原文：slow down the decision cycle）是合理的，其不希望提供大量的前瞻指引，因為仍有很多的不確定性，希望依照經濟數據進行實時的決策。

三、升降息看法：不用等到通膨回到2％才暫停升息

《Politico》記者提問6月SEP顯示整體PCE以及核心PCE達到3％左右時，聯準會將降息，所以想知道當考量通膨回到2％以及開始降息時，通膨水準或是通膨下降速度有多重要？

鮑爾表示當開始降息時會考慮這一切，許多委員預期明年會降息，主要建立在通膨明年會下降，並且對通膨的下降感到滿意，才會是時候開始降息，但目前連下一次會議之間，都存在很多不確定性，因此更不用說明年或是後年。

《Politico》記者追問，所以有可能高利率維持2年，聯準會不會進行降息？

鮑爾明確否認，並且表示不會給任何相關的數值，當委員會覺得滿意通膨的下降程度時，委員會就會降息。「不過我認為今年不會，利率點陣圖中很多人都傳遞了明年降息的可能，但只是對於明年的判斷，最終仍將取決於對通膨降至2％目標的信心有多大。」

《CNBC》記者提問，鮑爾與其他委員都曾提過通膨降至2％前，只要看到通膨持續放緩的進展，就不需要繼續升息，所以想知道通膨需要下降至接近多少，或是需要多少個月的數據才能讓聯準會有足夠的信心暫停升息？

鮑爾認為持續升息直到通膨回到2％將會是遠超過目標的方式，並不是正確的。事實上，可以觀察委員們點陣圖的預測，現在政策利率處在限制性水平。

鮑爾說：「如果我們見到通膨可靠（credibly）且持續地（sustainably）下降，那就不需要再處在限制性水平，我們可以回到中性水平，然後在某個時間點低於中性水平。當然我們會非常小心，希望確保通膨可以持續地下降。」

「這很難做到，所以不會嘗試對數值進行評估，但我的想法是將會在通膨降至2％之前很久就暫停升息，並且會在通膨達到2％前就開始降息，因為通膨不會很快降至2％，可能在2025 年才會達到。」（原文： I would think about it is you'd stop raising long before you got to2 percent inflation. And you'd start cutting before you got to2 percent inflation too.）

所謂限制性利率代表需要該利率來壓抑經濟、通膨的水準，中性利率則是聯準會判斷不會刺激經濟、通膨的水準。

四、經濟看法：不再預期經濟衰退

記者提問華爾街開始對聯準會能夠實現軟著陸更加有信心，並且降低了對經濟衰退的預測，想知道聯準會經濟研究團隊是否改變了經濟衰退可能性的看法，以及主席鮑爾是否對軟著陸更有信心？

鮑爾表示一直認為有機會軟著陸，並且獨立於委員的聯準會經濟研究團隊也不再預測經濟衰退。另外，後續記者追問通膨下降、就業市場依舊強勁是不是轉向樂觀的原因時，鮑爾強調還不會使用「樂觀」這個字，不過確實有一條道路（pathway）。

目前已經開始看到通膨下降，並且就業市場沒有任何成本（失業率沒有上升），就業市場的放緩不是透過民眾失業，而是職位空缺回到更正常的水平、民眾離職率的下降，同時勞動力供給回歸，也降低了就業市場的供需緊張程度。這是一件好事，並希望這樣健康的狀況能夠持續。