關於《奧本海默》的10個QA：彩色黑白畫面代表意義？核爆的畫面怎麼拍的？

由克里斯多福諾蘭執導的《奧本海默》，改編自傳記《美國普羅米修斯》，描述原子彈之父羅伯特奧本海默在二戰期間，研究製造原子彈的過程，以及二戰結束後他所遭受到的多方質疑。看完《奧本海默》後產生許多疑問，例如電影中出現某幾個角色，左右了奧本海默的職業生涯，而電影中所提到的許多專有名詞包含曼哈頓計劃、原子能委員會等等，也都是參考歷史中的事件拍攝而成，以下文章整理了10個QA，將透露部分劇情內容，請斟酌閱讀。

Q1：曼哈頓計劃的主要內容是什麼？

曼哈頓計劃是第二次世界大戰期間，1942年至1946年的秘密軍事計畫，由麥克戴蒙飾演的美國陸軍少將萊斯利格羅夫斯領導，將計劃交由奧本海默負責。曼哈頓計劃總共雇用了約13萬人，花費共22億美元，最後研究出槍式與內爆式2種不同的原子彈，這2顆便是投到日本廣島與長崎的槍式原子彈「小男孩」與內爆式原子彈「胖子」。

Photo Credit: 環球影業 曼哈頓計劃由陸軍少將萊斯利格羅夫斯領導，奧本海默負責，目的是研製原子彈。

Q2：美國原子能委員會、主席政治立場？

美國原子能委員會是二戰之後成立的政府機構，主要是提倡原子能的和平用途，杜魯門總統在1946年8月將核能的掌控權從軍方轉移至原子能委員會。台灣的行政院原子能委員會，也有與美國簽訂核能和平利用合作協定。

由小勞勃道尼飾演的原子能委員會主席路易斯史特勞斯，則是美國商人兼具慈善家與海軍軍官，因為他希望美國能夠持續領先俄國關於核能源的開發，所以他是氫彈的堅定支持者，不過因為1954年的安全聽證會，讓他在美國歷史中的評價偏向負面，最後也因此被美國參議院否決了美國商務部長的提名任命。

Photo Credit: 環球影業 美國原子能委員會成立是倡導原子能的和平使用，主席則是由小勞勃道尼主演。

Q3：1940年代的共產黨、麥卡錫主義是什麼？

美國共產黨成立於1919年，在1940年代美國共產黨達到10萬黨員，直到現在也都還有約1萬名黨員。麥卡錫主義冷戰時期由美國參議員麥卡錫掀起的反共浪潮，他根據白宮發布的「忠誠調查法令」調查許多知名人物，不過後來牽涉的範圍除了共產黨，還有同性戀、新興宗教、社會運動家等等都被針對調查。

受到美國議員麥卡錫指控的名單共有159人，經過各國翻譯破解後的蘇聯資訊，對照名單後發現只有9人確定為共諜，雖然有許多因此失業或是像奧本海默一樣被取消安全許可的受害者，但也讓美國社會正視蘇俄的威脅，當時的美國也確實有蘇俄間諜在偷取核彈科技。

Photo Credit: 環球影業 1940的美國共產黨黨員人數達到10萬，奧本海默的妻子為前共產黨黨員、情婦為現任共產黨黨員。

Q4：氫彈之父愛德華泰勒是誰？

愛德華泰勒在電影中被奧本海默的妻子極度厭惡，他也在秘密聽證會中指控奧本海默不值得信任。他和奧本海默同樣都是猶太裔理論物理學家，被譽為氫彈之父，同時也是曼哈頓計劃早期成員之一，從他的在聽證會中的證詞全文，可以看出他認為奧本海默阻撓他研究熱核的計畫，並建議美國政府不要讓奧本海默參與機密計畫。

因為聽證會上對於奧本海默的不利證詞，奧本海默的安全許可資格被駁回後，愛德華泰勒在學術圈變得不受歡迎，於是他開始支持並接近軍方與政治人物，也有推論說是因為泰勒想要取代奧本海默，成為美國政府在核能方面的領袖。

Photo Credit: 環球影業 愛德華泰勒在聽證會中做出不利奧本海默的證詞，在電影最後奧本海默的妻子以拒絕與他握手表達立場。

Q5：安全許可聽證會是什麼？

電影中的安全許可聽證會是美國原子能委員會在1954年舉行的秘密聽證會，主要是調查奧本海默的背景、行動與其他相關細項，最後因為許可被撤銷，也代表他與美國政府合作關係結束。此聽證會被發起的原因是原子能委員會主席，在1949年的公開聽證會上被奧本海默嘲諷，他也同時因為奧本海默的婚內出軌、忘記猶太身份傳統等原因，而希望美國政府能將所有機密的原子能相關工作都排除奧本海默。

在無法信任奧本海默的前提下，加上二戰前就懷疑奧本海默的種種可疑行為，包含娶了前共產黨員為妻，去飯店會面共產黨員情婦等等，再加上蘇聯在研究核武器落後約4年，卻在美國核試爆之後的1個月，蘇聯也宣布核試驗測試完畢，讓他更懷疑奧本海默是蘇聯間諜。

Photo Credit: 環球影業 奧本海默的聽證會主要是審查他的安全許可，被美國政府否決後就不能參與任何機密項目。

Q6：國會聽證會中最後出現的希爾是誰？

在電影中斷斷續續出現，最後在聽證會上讓原子能委員會主席被翻盤的大衛希爾，由飾演過波西米亞狂想曲的雷米馬利克詮釋。大衛希爾是歷史中真實出現過的角色，1942年畢業於加州理工學院，後來在物理學家恩里科費米的指導下工作至1946年，也在曼哈頓計劃中有所貢獻。

在請願杜魯門總統不要對日本使用原子彈的請願書中，希爾是70位簽署者之一。在廣島原子彈爆炸後，希爾加入了致力解決原子彈對政治與社會影響的組織。

Photo Credit: 環球影業 在國會聽證會最後出現的大衛希爾，不僅扭轉了路易斯史特勞斯的立場，也曾簽訂不要對日本使用原子彈的請願書。

Q7：克里斯多福諾蘭使用的拍攝器材有哪些？

克里斯多福諾蘭拍攝《奧本海默》使用了70釐米的IMAX膠卷，是諾蘭接續《黑暗騎士：黎明升起》、《星際效應》、《敦克爾克大行動》、《天能》後，第5部使用IMAX攝影機拍攝的電影。《奧本海默》由《天能》團隊製作，荷蘭攝影師霍伊特范霍伊特馬，和諾蘭從《星際效應》、《敦克爾克大行動》、《天能》合作至今。

Photo Credit: 環球影業 奧本海默是諾蘭第五部使用IMAX攝影機拍攝的電影，部分畫面也有諾蘭獨特的藍色調濾鏡。

Q8：奧本海默與《天能》的連結

電影《天能》中的印度軍火商人普莉亞，在與主角對話時就有提到曼哈頓計劃，與奧本海默擔心的連鎖反應，在《奧本海默》總算是將核爆後的連鎖反應解釋得更完整。拍攝《天能》後羅伯派汀森送了一本奧本海默演講選集給諾蘭，也造就了諾蘭拍攝這部電影的契機。

Photo Credit: 環球影業 天能中的軍火商人普莉亞就曾提到過奧本海默，主角之一羅伯派汀森也是諾蘭拍攝奧本海默的契機。

Q9：為什麼會穿插彩色、黑白畫面？

《奧本海默》的故事可以大致切成3個部分，從曼哈頓計劃成型前到處找尋科學家、以及奧本海默本人的感情故事，中間則是曼哈頓計劃的執行時期，最後是二戰結束後的聽證會。可以很明顯地看出彩色部分都是由奧本海默的第一人稱視角，帶領觀眾理解他的故事。原子能委員會主席路易斯史特勞斯的畫面、奧本海默被記者採訪時等畫面，則是多由黑白畫面呈現，所以黑白畫面是第三人稱視角。