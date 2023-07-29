關於《奧本海默》的10個QA：彩色黑白畫面代表意義？核爆的畫面怎麼拍的？
我們想讓你知道的是
電影《天能》中的印度軍火商人普莉亞，在與主角對話時就有提到曼哈頓計劃，與奧本海默擔心的連鎖反應，在《奧本海默》總算是將核爆後的連鎖反應解釋得更完整。拍攝《天能》後羅伯派汀森送了一本奧本海默演講選集給諾蘭，也造就了諾蘭拍攝這部電影的契機。
由克里斯多福諾蘭執導的《奧本海默》，改編自傳記《美國普羅米修斯》，描述原子彈之父羅伯特奧本海默在二戰期間，研究製造原子彈的過程，以及二戰結束後他所遭受到的多方質疑。看完《奧本海默》後產生許多疑問，例如電影中出現某幾個角色，左右了奧本海默的職業生涯，而電影中所提到的許多專有名詞包含曼哈頓計劃、原子能委員會等等，也都是參考歷史中的事件拍攝而成，以下文章整理了10個QA，將透露部分劇情內容，請斟酌閱讀。
Q1：曼哈頓計劃的主要內容是什麼？
曼哈頓計劃是第二次世界大戰期間，1942年至1946年的秘密軍事計畫，由麥克戴蒙飾演的美國陸軍少將萊斯利格羅夫斯領導，將計劃交由奧本海默負責。曼哈頓計劃總共雇用了約13萬人，花費共22億美元，最後研究出槍式與內爆式2種不同的原子彈，這2顆便是投到日本廣島與長崎的槍式原子彈「小男孩」與內爆式原子彈「胖子」。
Q2：美國原子能委員會、主席政治立場？
美國原子能委員會是二戰之後成立的政府機構，主要是提倡原子能的和平用途，杜魯門總統在1946年8月將核能的掌控權從軍方轉移至原子能委員會。台灣的行政院原子能委員會，也有與美國簽訂核能和平利用合作協定。
由小勞勃道尼飾演的原子能委員會主席路易斯史特勞斯，則是美國商人兼具慈善家與海軍軍官，因為他希望美國能夠持續領先俄國關於核能源的開發，所以他是氫彈的堅定支持者，不過因為1954年的安全聽證會，讓他在美國歷史中的評價偏向負面，最後也因此被美國參議院否決了美國商務部長的提名任命。
Q3：1940年代的共產黨、麥卡錫主義是什麼？
美國共產黨成立於1919年，在1940年代美國共產黨達到10萬黨員，直到現在也都還有約1萬名黨員。麥卡錫主義冷戰時期由美國參議員麥卡錫掀起的反共浪潮，他根據白宮發布的「忠誠調查法令」調查許多知名人物，不過後來牽涉的範圍除了共產黨，還有同性戀、新興宗教、社會運動家等等都被針對調查。
受到美國議員麥卡錫指控的名單共有159人，經過各國翻譯破解後的蘇聯資訊，對照名單後發現只有9人確定為共諜，雖然有許多因此失業或是像奧本海默一樣被取消安全許可的受害者，但也讓美國社會正視蘇俄的威脅，當時的美國也確實有蘇俄間諜在偷取核彈科技。
Q4：氫彈之父愛德華泰勒是誰？
愛德華泰勒在電影中被奧本海默的妻子極度厭惡，他也在秘密聽證會中指控奧本海默不值得信任。他和奧本海默同樣都是猶太裔理論物理學家，被譽為氫彈之父，同時也是曼哈頓計劃早期成員之一，從他的在聽證會中的證詞全文，可以看出他認為奧本海默阻撓他研究熱核的計畫，並建議美國政府不要讓奧本海默參與機密計畫。
因為聽證會上對於奧本海默的不利證詞，奧本海默的安全許可資格被駁回後，愛德華泰勒在學術圈變得不受歡迎，於是他開始支持並接近軍方與政治人物，也有推論說是因為泰勒想要取代奧本海默，成為美國政府在核能方面的領袖。
Q5：安全許可聽證會是什麼？
電影中的安全許可聽證會是美國原子能委員會在1954年舉行的秘密聽證會，主要是調查奧本海默的背景、行動與其他相關細項，最後因為許可被撤銷，也代表他與美國政府合作關係結束。此聽證會被發起的原因是原子能委員會主席，在1949年的公開聽證會上被奧本海默嘲諷，他也同時因為奧本海默的婚內出軌、忘記猶太身份傳統等原因，而希望美國政府能將所有機密的原子能相關工作都排除奧本海默。
在無法信任奧本海默的前提下，加上二戰前就懷疑奧本海默的種種可疑行為，包含娶了前共產黨員為妻，去飯店會面共產黨員情婦等等，再加上蘇聯在研究核武器落後約4年，卻在美國核試爆之後的1個月，蘇聯也宣布核試驗測試完畢，讓他更懷疑奧本海默是蘇聯間諜。
Q6：國會聽證會中最後出現的希爾是誰？
在電影中斷斷續續出現，最後在聽證會上讓原子能委員會主席被翻盤的大衛希爾，由飾演過波西米亞狂想曲的雷米馬利克詮釋。大衛希爾是歷史中真實出現過的角色，1942年畢業於加州理工學院，後來在物理學家恩里科費米的指導下工作至1946年，也在曼哈頓計劃中有所貢獻。
在請願杜魯門總統不要對日本使用原子彈的請願書中，希爾是70位簽署者之一。在廣島原子彈爆炸後，希爾加入了致力解決原子彈對政治與社會影響的組織。
Q7：克里斯多福諾蘭使用的拍攝器材有哪些？
克里斯多福諾蘭拍攝《奧本海默》使用了70釐米的IMAX膠卷，是諾蘭接續《黑暗騎士：黎明升起》、《星際效應》、《敦克爾克大行動》、《天能》後，第5部使用IMAX攝影機拍攝的電影。《奧本海默》由《天能》團隊製作，荷蘭攝影師霍伊特范霍伊特馬，和諾蘭從《星際效應》、《敦克爾克大行動》、《天能》合作至今。
Q8：奧本海默與《天能》的連結
電影《天能》中的印度軍火商人普莉亞，在與主角對話時就有提到曼哈頓計劃，與奧本海默擔心的連鎖反應，在《奧本海默》總算是將核爆後的連鎖反應解釋得更完整。拍攝《天能》後羅伯派汀森送了一本奧本海默演講選集給諾蘭，也造就了諾蘭拍攝這部電影的契機。
Q9：為什麼會穿插彩色、黑白畫面？
《奧本海默》的故事可以大致切成3個部分，從曼哈頓計劃成型前到處找尋科學家、以及奧本海默本人的感情故事，中間則是曼哈頓計劃的執行時期，最後是二戰結束後的聽證會。可以很明顯地看出彩色部分都是由奧本海默的第一人稱視角，帶領觀眾理解他的故事。原子能委員會主席路易斯史特勞斯的畫面、奧本海默被記者採訪時等畫面，則是多由黑白畫面呈現，所以黑白畫面是第三人稱視角。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL