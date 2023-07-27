選前遭質疑為「親中派」，瓜地馬拉總統候選人阿雷巴洛：如當選不會改變和台邦交關係
我們想讓你知道的是
瓜地馬拉的選舉結果，也與台灣在中美洲區域組織「中美洲議會」觀察員地位息息相關，2021年與我國二次斷交的尼加拉瓜，提案要求撤銷我國立法院在中美洲議會的觀察員資格，改接納中國全國人大，該案將於今年8月中美洲議會開議後討論。
台灣中美洲友邦瓜地馬拉8月將進行第二輪總統大選，種子黨（Semilla）候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）26日表示，沒有興趣改變台灣與瓜地馬拉的邦誼，但同時將擴大與中國的經貿關係。
瓜地馬拉是台灣在中美洲邦誼最長的友邦，兩國自1933年起便建立領事關係，瓜國也是台灣僅剩13個邦交國中人口最多的國家。不過中國近年於中美洲的影響力與日俱增，特別是在前友邦宏都拉斯今年3月轉與中國建交後，瓜地馬拉今年總統選舉結果也可能牽動台灣邦交。
瓜地馬拉中左派候選人阿雷巴洛是初選結果的大黑馬，此前沒有民調顯示他有機會進入第二輪選舉，阿雷巴洛不止一次受訪時提及有意擴大與中國的經貿往來，也讓外界質疑他為「親中派」、當選後是否會改變和台灣的邦交關係？
阿雷巴洛26日接受美國華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）視訊訪問，被問及如何看待瓜地馬拉與台灣的外交關係演變，阿雷巴洛強調，「我們已經非常清楚表明，沒有興趣改變兩國（台瓜）邦交關係」，他並稱已經與台灣政府接觸，討論如何與台灣合作推動瓜國發展計畫。
主持人追問，這是否意味著台瓜邦誼未來將維持現狀？阿雷巴洛表示，他認為瓜地馬拉與台灣的邦交與和中國建立、擴大經貿關係並不牴觸，瓜地馬拉可以雙軌並進，既維繫與台灣的邦交，同時尋求與中國的經貿關係，他認為這兩者是可以完全兼容的。
現年64歲的阿雷巴洛是瓜地馬拉第一位民選總統胡安・阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo）之子，胡安・阿雷巴洛執政期間曾發生30多次政變，一家人後來流亡南美洲。阿雷巴洛後來成為職業外交官，曾在1994年擔任外交部次長時訪問台灣。他的政黨標榜民主、多元化，並將打擊貪腐作為競選的首要任務，這或許是他在6月初選中脫穎而出的原因。
阿雷巴洛的對手為瓜地馬拉國會最大黨「希望團結黨」（UNE）的托瑞斯（Sandra Torres），她是瓜地馬拉前總統柯隆（Álvaro Colom Caballeros）的妻子，於2008-2011年為瓜地馬拉的第一夫人。
在對台政策上，托瑞斯選前接受《日本經濟新聞》專訪，表示如果當選，她將加強與台灣的外交和商業關係，並考慮建立一個稅收優惠的經濟特區，以吸引更多台灣到瓜地馬拉投資。
兩位候選人相較之下，讓阿雷巴洛顯得相對「親中」，阿雷巴洛6月底接受Con Criterio廣播節目採訪時表示，瓜地馬拉應強化對外貿易關係，並擴大與中國的貿易關係。他並稱瓜地馬拉應該成為自身外交政策的主人；若他當選，將尋求在互相尊重框架下，與中國和台灣同時維持良好的政治關係。
外界關注瓜地馬拉的選舉結果，也與台灣在中美洲區域組織「中美洲議會」（Parlacen）觀察員地位息息相關，2021年與我國二次斷交的尼加拉瓜，6月23日提案要求撤銷我國立法院在中美洲議會的觀察員資格，改接納中國全國人民代表大會（全國人大），該案將於今年8月中美洲議會開議後討論。
「中美洲議會」成立於1991年，屬於「中美洲統合體」的立法機構，會址設於瓜地馬拉，旨在促進中美洲國家進行政治對話，推動並擴大中美洲國家間之合作。我國於1999年加入並成為中美洲議會永久觀察員，每年派定額的立法委員參與，象徵台灣作為一個國家，以民主之名走進世界，並與中美洲各國連結在一起。
不過中美洲議會的成員國目前僅剩瓜地馬拉仍承認台灣，其他包括薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、多明尼加等5國，都已先後與台灣斷交。
瓜地馬拉選前風波不斷，阿雷巴洛黨部遭警察突襲
瓜地馬拉檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）本月指控阿雷巴洛領導的「種子黨」人頭黨員過多，要求刑事法院將阿雷巴洛的政黨暫時停權，瓜地馬拉警察本月21日更突襲種子黨辦公室，引發國際譴責。
不過瓜地馬拉憲法法庭駁回了檢察官的指控，稱法院和檢察官不能在選舉期間干預或將政黨停權。
美洲國家組織（OAS）主席將於下週一前往瓜地馬拉，會見政府當局和政界人士，表達對瓜地馬拉政府涉嫌干預總統決選投票的憂慮。
台灣外交部：兩位候選人都與台灣有淵源，誰當選都能繼續合作
台灣外交部發言人劉永健今日於例行新聞說明會上表示，瓜國政府將於8月20日進行第二輪投票，兩位候選人與我國都有淵源，我國駐瓜國大使館與兩位也都保持聯絡，未來任何政黨候選人當選，我國都有信心繼續與瓜國政府攜手合作，深化各項交流合作。
針對瓜地馬拉的選前動盪，外交部日前表示，民主是國際社會成員共同遵守的普遍原則，期盼各方遵循民主法治機制解決爭端。
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核稿編輯：翁世航
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL