選前遭質疑為「親中派」，瓜地馬拉總統候選人阿雷巴洛：如當選不會改變和台邦交關係

台灣中美洲友邦瓜地馬拉8月將進行第二輪總統大選，種子黨（Semilla）候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）26日表示，沒有興趣改變台灣與瓜地馬拉的邦誼，但同時將擴大與中國的經貿關係。

瓜地馬拉是台灣在中美洲邦誼最長的友邦，兩國自1933年起便建立領事關係，瓜國也是台灣僅剩13個邦交國中人口最多的國家。不過中國近年於中美洲的影響力與日俱增，特別是在前友邦宏都拉斯今年3月轉與中國建交後，瓜地馬拉今年總統選舉結果也可能牽動台灣邦交。

瓜地馬拉中左派候選人阿雷巴洛是初選結果的大黑馬，此前沒有民調顯示他有機會進入第二輪選舉，阿雷巴洛不止一次受訪時提及有意擴大與中國的經貿往來，也讓外界質疑他為「親中派」、當選後是否會改變和台灣的邦交關係？

阿雷巴洛26日接受美國華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）視訊訪問，被問及如何看待瓜地馬拉與台灣的外交關係演變，阿雷巴洛強調，「我們已經非常清楚表明，沒有興趣改變兩國（台瓜）邦交關係」，他並稱已經與台灣政府接觸，討論如何與台灣合作推動瓜國發展計畫。

主持人追問，這是否意味著台瓜邦誼未來將維持現狀？阿雷巴洛表示，他認為瓜地馬拉與台灣的邦交與和中國建立、擴大經貿關係並不牴觸，瓜地馬拉可以雙軌並進，既維繫與台灣的邦交，同時尋求與中國的經貿關係，他認為這兩者是可以完全兼容的。

現年64歲的阿雷巴洛是瓜地馬拉第一位民選總統胡安・阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo）之子，胡安・阿雷巴洛執政期間曾發生30多次政變，一家人後來流亡南美洲。阿雷巴洛後來成為職業外交官，曾在1994年擔任外交部次長時訪問台灣。他的政黨標榜民主、多元化，並將打擊貪腐作為競選的首要任務，這或許是他在6月初選中脫穎而出的原因。

阿雷巴洛的對手為瓜地馬拉國會最大黨「希望團結黨」（UNE）的托瑞斯（Sandra Torres），她是瓜地馬拉前總統柯隆（Álvaro Colom Caballeros）的妻子，於2008-2011年為瓜地馬拉的第一夫人。

在對台政策上，托瑞斯選前接受《日本經濟新聞》專訪，表示如果當選，她將加強與台灣的外交和商業關係，並考慮建立一個稅收優惠的經濟特區，以吸引更多台灣到瓜地馬拉投資。

兩位候選人相較之下，讓阿雷巴洛顯得相對「親中」，阿雷巴洛6月底接受Con Criterio廣播節目採訪時表示，瓜地馬拉應強化對外貿易關係，並擴大與中國的貿易關係。他並稱瓜地馬拉應該成為自身外交政策的主人；若他當選，將尋求在互相尊重框架下，與中國和台灣同時維持良好的政治關係。

外界關注瓜地馬拉的選舉結果，也與台灣在中美洲區域組織「中美洲議會」（Parlacen）觀察員地位息息相關，2021年與我國二次斷交的尼加拉瓜，6月23日提案要求撤銷我國立法院在中美洲議會的觀察員資格，改接納中國全國人民代表大會（全國人大），該案將於今年8月中美洲議會開議後討論。

Last month, Nicaraguan President Daniel Ortega proposed that PARLACEN cancel #Taiwan's observer status and replace it with #Beijing. Since Guatemala is Taiwan's sole supporter, the proposal is expected to pass in August. https://t.co/Hx3XefJITX — Global Taiwan Inst. (@globaltaiwan) July 25, 2023

「中美洲議會」成立於1991年，屬於「中美洲統合體」的立法機構，會址設於瓜地馬拉，旨在促進中美洲國家進行政治對話，推動並擴大中美洲國家間之合作。我國於1999年加入並成為中美洲議會永久觀察員，每年派定額的立法委員參與，象徵台灣作為一個國家，以民主之名走進世界，並與中美洲各國連結在一起。

不過中美洲議會的成員國目前僅剩瓜地馬拉仍承認台灣，其他包括薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、多明尼加等5國，都已先後與台灣斷交。

瓜地馬拉選前風波不斷，阿雷巴洛黨部遭警察突襲

瓜地馬拉檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）本月指控阿雷巴洛領導的「種子黨」人頭黨員過多，要求刑事法院將阿雷巴洛的政黨暫時停權，瓜地馬拉警察本月21日更突襲種子黨辦公室，引發國際譴責。

Photo Credit: GettyImages 阿雷巴洛（左）所屬的種子黨遭瓜地馬拉檢察官指控人頭黨員過多。

不過瓜地馬拉憲法法庭駁回了檢察官的指控，稱法院和檢察官不能在選舉期間干預或將政黨停權。

美洲國家組織（OAS）主席將於下週一前往瓜地馬拉，會見政府當局和政界人士，表達對瓜地馬拉政府涉嫌干預總統決選投票的憂慮。

台灣外交部：兩位候選人都與台灣有淵源，誰當選都能繼續合作

台灣外交部發言人劉永健今日於例行新聞說明會上表示，瓜國政府將於8月20日進行第二輪投票，兩位候選人與我國都有淵源，我國駐瓜國大使館與兩位也都保持聯絡，未來任何政黨候選人當選，我國都有信心繼續與瓜國政府攜手合作，深化各項交流合作。

針對瓜地馬拉的選前動盪，外交部日前表示，民主是國際社會成員共同遵守的普遍原則，期盼各方遵循民主法治機制解決爭端。

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核稿編輯：翁世航