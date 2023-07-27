杜蘇芮颱風來襲，部分公路、道路、台鐵、航班停駛，各地最新交通異動一次看
我們想讓你知道的是
根據中央氣象局，由於受到杜蘇芮颱風及其外圍環流的影響，今（27）日全台各地預計會出現9級以上的強烈陣風，以及局部大豪雨和超大豪雨。為了應對颱風帶來的威脅，部分公路、道路、台鐵以及航班暫時停駛。
因應杜蘇芮颱風來襲，全台各地交通異動。台鐵局今（27）日發布最新列車行駛資訊。根據中央氣象局第5號颱風第21報預測，27日18時以前列車行駛概況如下：
一、西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）：
（一）南下對號列車行駛至新左營。
（二）北上對號列車由新左營發車。
（三）區間車（基隆＝新左營間）正常行駛，（新左營＝潮州間）視風雨狀況機動行駛。
二、東部幹線（台北=花蓮=台東間）：
（一）花蓮=台東間各級列車停駛。
（二）台北=花蓮間：
1.花蓮往台北方向由羅東（部分蘇澳新）行駛至台北區間。
2.台北往花蓮方向僅行駛至羅東（部分蘇澳新）。
（三）台北=蘇澳間區間車正常行駛。
三、南迴線（枋寮=台東間）：各級列車停駛。
四、全區間停駛：554次（潮州12：46發車）、653次（台東11：35發車）。
五、各支線：
1.平溪／深澳線：列車停駛。
2.內灣／六家線、集集線、沙崙線：正常行駛。
部分道路預計明日解除封閉、花蓮公路視風雨情況
公路總局今日中午發布新聞稿，彙報道路災情，部分道路預計明（28）日解除預警性封閉，而花蓮地區的路口，則視風雨情況開放通行。
花蓮縣秀林鄉台8線合歡派出所前至金馬隧道東口，花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線豐南路段至北源路段，花蓮縣卓溪鄉台30線卓溪至南安路段，花蓮縣秀林鄉台8線金馬隧道至太魯閣口，花蓮縣光復鄉台11甲線東富至豐濱，視風雨情況開放通行。
台東縣海端鄉與高雄市桃源區台20線，高雄市那瑪夏區台29線那瑪夏至五里埔臨時便道，屏東縣三地門鄉台24線文德路口至神山路段，預計28日解除預警性封閉。
台東縣海端鄉台20線利稻至初來，原被列為道路災阻處，預計今日14時開放通行。原本因土石泥流堆積災情而被封閉的台東縣大武鄉台9線，也預計於今日15時開放通行。
國內線海空運全停航
（中央社）颱風杜蘇芮侵襲台灣，台鐵部分路線停駛或縮短行駛區間，國內線海空運都停航。
台鐵更新列車營運動態，上午花蓮至台東間的各級列車停駛，預計今日傍晚6時恢復，554次潮州至花蓮、653次台東至彰化區間車及平溪／深澳支線列車停駛。
台鐵也縮短部分列車行駛區間，西部幹線（基隆－潮州－枋寮間）：南下對號列車行駛至新左營、北上對號列車由新左營發車、新左營與潮州間的區間車視風雨狀況機動行駛。
東部幹線（台北－花蓮－台東間）：花蓮往台北方向由羅東（部分蘇澳新）行駛至台北、台北往花蓮方向僅行駛至羅東（部分蘇澳新）。
海運部分，包括13條國內航線及4條兩岸航線，共160航次全部停航。
空運部分，國內線全部停航，國際及兩岸航線部分，到今日上午10時，取消83架次、延誤22架次。
風雨將持續增強
根據中央氣象局今日最新發布的海上陸上颱風警報，杜蘇芮颱風中心位於鵝鑾鼻西南方海面，正朝著北北西方向移動。暴風圈已覆蓋台灣嘉義以南和東南部陸地，以及澎湖地區，對苗栗以南地區、南投、花蓮、臺東、恆春半島、澎湖、金門地區構成威脅。預計各地的風雨將持續增強，台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
受颱風及其外圍環流影響，台灣周邊海面將出現強風大浪，各沿海地區以及澎湖、金門、馬祖地區易有長浪發生，民眾應避免前往海邊進行任何活動，務必做好防颱措施。
各地出現9級以上陣風
今日預計基隆北海岸、屏東地區以及蘭嶼、綠島、金門地區將出現10至11級的強陣風。桃園以北、宜蘭、東南部沿海地區和馬祖地區則有9至10級的強陣風，桃園以北地區和台北盆地也將受到較強陣風的影響。
注意局部大豪雨、山區慎防坍方與溪水暴漲
此外，花蓮縣富里累積雨量達780毫米，台東縣利嘉林道647.5毫米，屏東縣大漢山616毫米，宜蘭縣翠峰湖417.5毫米，高雄市南天池294.5毫米，南投縣小奇萊290毫米，台中市南湖圈谷277毫米，新北市福山242.5毫米。
根據中央氣象局的豪雨特報，受到颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日花蓮縣地區及臺東縣、屏東縣山區台東縣及宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、台中市、高雄市、南投縣山區及宜蘭縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，新北、基隆、台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區要慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區則要嚴防淹水。
新聞來源
- 杜蘇芮颱風來襲，公路總局道路災情彙報(第4報)（公路總局）
- 颱風來襲鐵路部分停駛或縮短區間 海空國內線全停（中央社）
- 台鐵局因應杜蘇芮颱風列車行駛資訊（台鐵局）
- 海上陸上颱風警報（中央氣象局）
- 豪雨特報（中央氣象局）
延伸閱讀
- 【不斷更新】杜蘇芮襲台：27日國內線航班全取消，各縣市停班停課一次看
- 颱風杜蘇芮陸警發布逼近南台灣，花東嚴防大豪雨，士林天德宮「升空」避免神明淹水
- 颱風杜蘇芮接近7縣市27日停班課，另一颱風卡努最快晚間生成
- 【圖表】颱風來勢洶洶，這些防颱準備你還記得嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：翁世航
Tags：
飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。