杜蘇芮颱風來襲，部分公路、道路、台鐵、航班停駛，各地最新交通異動一次看

因應杜蘇芮颱風來襲，全台各地交通異動。台鐵局今（27）日發布最新列車行駛資訊。根據中央氣象局第5號颱風第21報預測，27日18時以前列車行駛概況如下：

一、西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）：

（一）南下對號列車行駛至新左營。

（二）北上對號列車由新左營發車。

（三）區間車（基隆＝新左營間）正常行駛，（新左營＝潮州間）視風雨狀況機動行駛。

二、東部幹線（台北=花蓮=台東間）：

（一）花蓮=台東間各級列車停駛。

（二）台北=花蓮間：

1.花蓮往台北方向由羅東（部分蘇澳新）行駛至台北區間。

2.台北往花蓮方向僅行駛至羅東（部分蘇澳新）。

（三）台北=蘇澳間區間車正常行駛。

三、南迴線（枋寮=台東間）：各級列車停駛。

四、全區間停駛：554次（潮州12：46發車）、653次（台東11：35發車）。

五、各支線：

1.平溪／深澳線：列車停駛。

2.內灣／六家線、集集線、沙崙線：正常行駛。

部分道路預計明日解除封閉、花蓮公路視風雨情況

公路總局今日中午發布新聞稿，彙報道路災情，部分道路預計明（28）日解除預警性封閉，而花蓮地區的路口，則視風雨情況開放通行。

花蓮縣秀林鄉台8線合歡派出所前至金馬隧道東口，花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線豐南路段至北源路段，花蓮縣卓溪鄉台30線卓溪至南安路段，花蓮縣秀林鄉台8線金馬隧道至太魯閣口，花蓮縣光復鄉台11甲線東富至豐濱，視風雨情況開放通行。

台東縣海端鄉與高雄市桃源區台20線，高雄市那瑪夏區台29線那瑪夏至五里埔臨時便道，屏東縣三地門鄉台24線文德路口至神山路段，預計28日解除預警性封閉。

台東縣海端鄉台20線利稻至初來，原被列為道路災阻處，預計今日14時開放通行。原本因土石泥流堆積災情而被封閉的台東縣大武鄉台9線，也預計於今日15時開放通行。

國內線海空運全停航

（中央社）颱風杜蘇芮侵襲台灣，台鐵部分路線停駛或縮短行駛區間，國內線海空運都停航。

台鐵更新列車營運動態，上午花蓮至台東間的各級列車停駛，預計今日傍晚6時恢復，554次潮州至花蓮、653次台東至彰化區間車及平溪／深澳支線列車停駛。

台鐵也縮短部分列車行駛區間，西部幹線（基隆－潮州－枋寮間）：南下對號列車行駛至新左營、北上對號列車由新左營發車、新左營與潮州間的區間車視風雨狀況機動行駛。

東部幹線（台北－花蓮－台東間）：花蓮往台北方向由羅東（部分蘇澳新）行駛至台北、台北往花蓮方向僅行駛至羅東（部分蘇澳新）。

海運部分，包括13條國內航線及4條兩岸航線，共160航次全部停航。

空運部分，國內線全部停航，國際及兩岸航線部分，到今日上午10時，取消83架次、延誤22架次。

風雨將持續增強

根據中央氣象局今日最新發布的海上陸上颱風警報，杜蘇芮颱風中心位於鵝鑾鼻西南方海面，正朝著北北西方向移動。暴風圈已覆蓋台灣嘉義以南和東南部陸地，以及澎湖地區，對苗栗以南地區、南投、花蓮、臺東、恆春半島、澎湖、金門地區構成威脅。預計各地的風雨將持續增強，台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

受颱風及其外圍環流影響，台灣周邊海面將出現強風大浪，各沿海地區以及澎湖、金門、馬祖地區易有長浪發生，民眾應避免前往海邊進行任何活動，務必做好防颱措施。

各地出現9級以上陣風

今日預計基隆北海岸、屏東地區以及蘭嶼、綠島、金門地區將出現10至11級的強陣風。桃園以北、宜蘭、東南部沿海地區和馬祖地區則有9至10級的強陣風，桃園以北地區和台北盆地也將受到較強陣風的影響。

注意局部大豪雨、山區慎防坍方與溪水暴漲

此外，花蓮縣富里累積雨量達780毫米，台東縣利嘉林道647.5毫米，屏東縣大漢山616毫米，宜蘭縣翠峰湖417.5毫米，高雄市南天池294.5毫米，南投縣小奇萊290毫米，台中市南湖圈谷277毫米，新北市福山242.5毫米。

根據中央氣象局的豪雨特報，受到颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日花蓮縣地區及臺東縣、屏東縣山區台東縣及宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、台中市、高雄市、南投縣山區及宜蘭縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，新北、基隆、台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區要慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區則要嚴防淹水。

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：翁世航