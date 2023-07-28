結帳、訂位一律「請掃QR Code」，熟齡族最怕的就是服務業沒有「人性」
我們想讓你知道的是
服務業不要以為數位化之後就有競爭力，訓練員工時，請記得把人性放進去；是人，我就會用人的角度與他對話，也希望他會以人的角度來回應我。溫度，才是服務業的關鍵。數位永遠只是輔助工具，它絕對無法取代服務業真正的核心價值。
文：丁菱娟
前幾天跟一群熟齡朋友聊天，大家聊到數位化的衝擊及不適應感，紛紛拿出自己的體驗來抒發，尤其是不舒服的經驗，讓大家忍不住詢問彼此：「是不是真的老了？」
對於中年人而言，要面對數位化衝擊，大家都在努力地適應中。請教年輕人使用方式，總希望自己不要落後太多，當然比起數位原生代的年輕人，不是那麼渾然天成，但看到很多熟齡族都很認真學習，也深怕自己落後時代太多；只是學習的過程反應沒那麼快，總要問東問西，教的人恐怕要有點耐心。
所以問他們面對數位最害怕的是什麼？最怕第一名竟是被年輕人嫌棄；第二名則是怕沒有「真人」服務，什麼都依賴AI，學習過程深受挫折。
朋友說，有一次經過一家連鎖餐廳，因為用餐時間較晚，所以想問櫃台是否還有位置，櫃台服務員指著外面一個玻璃板說：「請掃QR Code。」
朋友：「我只想問還有沒有位置，可不可以用餐？」
服務人員頭都不抬，還是重複那一句：「請掃QR Code。」
朋友說只是因為經過，想問一下有沒有位置，有的話再掃碼訂位，但顯然這位服務員並不這麼想，不管你要什麼答案他都不給，一律先掃碼，於是朋友當然頭也不回地去別家了。
最近1～2年，朋友發現這樣的情況和次數越來越多，服務員被訓練得只想用數位解決問答，不想動口回答問題。如果你多問幾句，他們不耐煩的表情就會顯露在臉上，其實消費者是感受得到的。
當然疫情之後全球通膨、大缺工，服務業也同樣要節省成本，運用數位代替人力來解決營運困境，這些現象皆可理解。但企業若一昧依賴數位，在服務的流程及客戶體驗上沒好好設計的話，就會流於冷冰冰、沒有人性，那麼服務業的核心價值就只剩下商品本身而已。最終消費者能比較的，就變成哪一家的數位化比較有溫度，因為只有人性溫度是機器做不到的。
多問一句就擺臭臉，熟齡客好受傷
此時，另一位朋友也舉了她的購買經驗。她表示幾天前和先生去買居家用品，結帳時客服人員說，「這張小椅子是樣品不能結帳，要重新訂購，有貨才能送。」然後冷冷地拿了一張訂購單，叫他填寫資料。
朋友一看到要填寫「個資」的文件，密密麻麻的有些遲疑，於是跟服務人員說，「你可不可以先幫我查看有沒有貨，有貨的話我再填寫」，當時店員給了一個白眼，心不甘情不願的去查看電腦。
在等待的過程，朋友先生看到櫃檯旁有立牌寫了優惠活動項目，於是多問了一句：「請問我們買的這個商品，金額有優惠嗎？」同樣地服務人員拿出一張DM叫他們掃QR Code，加入APP後就會知道了。服務人員顯然不耐煩，懶得說明，一律交給QR Code來解決。
朋友實在不能理解，明明他站在前面，後面也沒人排隊，只要回答「有」或「沒有」一句話，就可以省掉消費者一堆流程，有這麼難嗎？
恕我直言，如果是一位一問三不知的服務員，凡事都要交由QR Code或APP處理，那麼找個機器人來服務就可以了，我們跟機器人對話還不需要看臉色，而且還會指點我們如何掃QR Code或打開APP。
數位化要放進人性，有溫度才能留住客人
企業要做的話不要只做半套，要嘛教會消費者如何使用，要嘛全部AI處理。保留人力就是要補足機器做不到的地方，增加人性溫度的部分，否則沒有人性服務內涵的員工，機器人早晚可以取代。
所以服務業不要以為數位化之後就有競爭力，訓練員工時，請記得把人性放進去；是人，我就會用人的角度與他對話，也希望他會以人的角度來回應我。溫度，才是服務業的關鍵。數位永遠只是輔助工具，它絕對無法取代服務業真正的核心價值。
其實我們現正處於一個AI智能以及人工交叉合作的過渡期，還無法完全執行無人商店，所以服務員的工作大部分是在幫助消費者完成商家數位化的程序。說直白一點，這也是商家設下各種門檻在收集客戶資訊，作為數位化數據的一部分，是客戶讓你們完成數位的收集資料。大衛奧格威曾說過，「客戶不是白痴，他是你的妻子」，所以千萬不要對消費者不耐煩。
現在每個品牌都希望推廣自家APP，掌控會員資料，因此我們不斷地被要求加APP才能購物，對消費者而言其實並不開心。這在行銷過程中，已經耗損消費者的時間，當商家將購買程序建置得越繁瑣，消費者就離得越遠。當服務人員太依賴數位，連基本的問題都懶得回答，恐怕衍生更多的客訴危機，對商家而言成本反而墊高。
當然，我也碰過態度極佳的服務人員，耐心的解釋、幫忙操作如何在數位上完成交易。這樣的服務人員我們很容易就會被圈粉，下次再來光顧，並且口碑相傳，變成了最忠實的客戶。
本文經丁菱娟授權轉載，原文刊載於此
原標：結帳、訂位一律「掃QR Code」，多問一句店員就臭臉……丁菱娟：科技要補足人性，有溫度才有生意
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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