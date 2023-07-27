2023/07/27,
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立院朝野協商「性平三法」修法，爭議條文留待於31日討論拚三讀

立院朝野協商「性平三法」修法，爭議條文留待於31日討論拚三讀

我們想讓你知道的是

立法院協商通過《性騷擾防治法》第25條條文，意圖性騷擾、乘人不及抗拒而進行親吻、擁抱或觸摸他人臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，將處以2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金。若犯罪者利用權勢或機會犯行，其刑罰將加重至原刑的2分之1。

《中央社》昨（26）日報導，立法院朝野黨團就「性平三法」（《性別工作平等法》、《性別平等教育法》，以及《性騷擾防治法》）中的《性別工作平等法》與《性騷擾防治法》的修正草案，進行了長達2個半小時的協商。在這次協商中，僅保留部分條文。立法院長游錫堃裁示，將於28日先宣讀性平三法修法中沒有爭議的條文，而尚有爭議的條文，則待31日的院會上討論處理。

根據立法院，因《性別教育平等法》有協商結論，沒有保留條文，故不須表決，28日即會完成三讀。其餘二法僅宣讀條文，保留條文部分留待31日表決，保留部分院會進行處理前，由各黨團派1人，依時代力量黨團、台灣民眾黨黨團、國民黨黨團、民進黨黨團順序輪流發言。

保留條文待處理

根據《中央社》，行政院會已通過了「性平三法」中《性騷擾防治法》、《性別平等教育法》，以及《性別工作平等法》部分條文的修正草案。目前，立法院教育及文化委員會、社會福利及衛生環境委員會，已初審通過性平三法修正草案，但尚有部分保留條文。

《中時》報導，立法院就《性騷擾防治法》和《性別工作平等法》進行朝野協商，最終在「《性別工作平等法》部分條文修正草案」等37項提案，協商通過了第12條、增訂第32條之2、增訂第38條之2等條文，第13條、第38條之1等條文，保留至院會進一步處理。

《性騷擾防治法》第25條：利用權勢犯罪加重刑罰

同時，在「《性騷擾防治法》修正草案」等40項提案方面，立法院協商通過了第25條條文。該條文規定，對於意圖性騷擾、乘人不及抗拒而進行親吻、擁抱或觸摸他人臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，將處以2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金。若犯罪者利用權勢或機會犯行，其刑罰將加重至原刑的2分之1。而第2條、第7條、第14條等條文，則待送院會進一步討論。

立法院拼三讀通過

《NOWnews》報導，經過本次朝野協商，各黨團一致同意於本月17日至31日，召開第7會期第2次臨時會，其中「性平三法」的修正案，將於28日進行不需表決的宣讀。上述的爭議條文，則於31日的院會上處理，屆時立法院將上演表決，力拼三讀通過。

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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：翁世航


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