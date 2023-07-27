立院朝野協商「性平三法」修法，爭議條文留待於31日討論拚三讀
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立法院協商通過《性騷擾防治法》第25條條文，意圖性騷擾、乘人不及抗拒而進行親吻、擁抱或觸摸他人臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，將處以2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金。若犯罪者利用權勢或機會犯行，其刑罰將加重至原刑的2分之1。
《中央社》昨（26）日報導，立法院朝野黨團就「性平三法」（《性別工作平等法》、《性別平等教育法》，以及《性騷擾防治法》）中的《性別工作平等法》與《性騷擾防治法》的修正草案，進行了長達2個半小時的協商。在這次協商中，僅保留部分條文。立法院長游錫堃裁示，將於28日先宣讀性平三法修法中沒有爭議的條文，而尚有爭議的條文，則待31日的院會上討論處理。
根據立法院，因《性別教育平等法》有協商結論，沒有保留條文，故不須表決，28日即會完成三讀。其餘二法僅宣讀條文，保留條文部分留待31日表決，保留部分院會進行處理前，由各黨團派1人，依時代力量黨團、台灣民眾黨黨團、國民黨黨團、民進黨黨團順序輪流發言。
保留條文待處理
根據《中央社》，行政院會已通過了「性平三法」中《性騷擾防治法》、《性別平等教育法》，以及《性別工作平等法》部分條文的修正草案。目前，立法院教育及文化委員會、社會福利及衛生環境委員會，已初審通過性平三法修正草案，但尚有部分保留條文。
《中時》報導，立法院就《性騷擾防治法》和《性別工作平等法》進行朝野協商，最終在「《性別工作平等法》部分條文修正草案」等37項提案，協商通過了第12條、增訂第32條之2、增訂第38條之2等條文，第13條、第38條之1等條文，保留至院會進一步處理。
《性騷擾防治法》第25條：利用權勢犯罪加重刑罰
同時，在「《性騷擾防治法》修正草案」等40項提案方面，立法院協商通過了第25條條文。該條文規定，對於意圖性騷擾、乘人不及抗拒而進行親吻、擁抱或觸摸他人臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，將處以2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金。若犯罪者利用權勢或機會犯行，其刑罰將加重至原刑的2分之1。而第2條、第7條、第14條等條文，則待送院會進一步討論。
立法院拼三讀通過
《NOWnews》報導，經過本次朝野協商，各黨團一致同意於本月17日至31日，召開第7會期第2次臨時會，其中「性平三法」的修正案，將於28日進行不需表決的宣讀。上述的爭議條文，則於31日的院會上處理，屆時立法院將上演表決，力拼三讀通過。
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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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