數位性暴力受害者求助與發聲過程裡，「被認出來」的恐懼是會無限新生的創傷

文：張妤安⁣

數位性暴力的圖像，開始浮現於大眾視野。但面對那可能就在你、我周圍，被迫噤聲、日夜輪迴恐懼的當事人，我們準備好足夠的知能，不去重複傷害，甚至給予支援了嗎？本文專訪社工、心理師及律師的執業經驗。⁣

⁣非典型的受害現實⁣

提到數位／網路性暴力，前有南韓N號房事件赤裸的殘虐，後有AI Deepfake換臉的剝削盈利，在觸目驚心的故事面前，輿論得以指認犯罪與惡意。⁣

然而，未經同意散佈性私密影像的事件裡，受害的那方往往不符合「無辜」的典型想像，她們可能是在親密關係裡，自願以影像儲存情愛片刻；或在情慾探索的交友過程，主動交付性器官照片；甚至是在網路平台上，以展現性化身體為業，而遭逢側錄。⁣

儘管影像的傳遞、反覆上／下載早已掙脫原先合意的範疇，但是在求助與發聲的過程，「自作自受」永遠是難以撕下的標籤。⁣

任職社會局的江崇遠社工，談起曾經服務的青少年個案自述，「我這個禮拜每一天，經過旁邊可能不認識的人，他們都會默默的比我一下，『欸，那個』」，直到在校園裡親身聽聞耳語，她才驚覺性私密影像早已被前任伴侶散佈。那份焦慮源於，自己的身體可能已無止境的被不特定第三人閱覽、議論，在選擇求援之前，她更直接退避校園生活。⁣

記憶中，最初的拍攝時點明明並非充滿惡意。她彷彿在天真爛漫的世界裡，一回過神，才意識自己已立足一片荒煙蔓草中，且片片鋒利如刀割，身心狀況開始急速下降，人人都可能是兇手，卻找不到任何一個可以怪罪，只好回頭審判自己「幹麻同意他拍」。⁣

私密影像就是身體的延伸⁣

潘琴葳心理師提到，性別暴力之於數位與實體最明顯的差異，在於網路世界中的資訊難以被確切根除，每一次的點擊、下載、留言，都像強迫在血肉上重曝，致使創傷不再是單次發生的事件，而會無限新生、永恆延展。⁣

當事人若是現身說法，意味著自己的私密影像將再度曝光於大眾視野，再度被好奇、被討論，因此比起咎責，「迅速隱身」往往才是她們的渴求。於是，數位造成的傷害效果，是現實人際網絡的強力阻斷，乾脆逃學、拒絕外出，面對迫不得已的往來，還會以加倍的衣著遮蔽身體特徵。⁣

謝幸伶律師強調，不論影像是否清晰捕捉到臉部，「被認出來」的恐懼幾乎是普遍存在，曾有一位當事人，她合意拍攝的私密影像竟連同生活照、職業、經歷等資訊，被放到色情論壇上販售營利，她只好將收入大筆投入整型，藉手術改變面貌，切斷與影像中那個過往自己的連結。⁣

一則則實例，反映的是當事人被迫與自己的「肉身疏離」，置身透明牢籠一般被恣意侵襲。⁣

曾被散佈私密影像、近期高調轉職成人直播平台的八軍團輔導長，直言「我還是那個喜歡性感的自己」，宣示要以「自主的性展現」為自己發聲，網議仍持續對其蕩婦羞辱。⁣

潘琴葳心理師說道，踩踏著他人性私密影像所衍生出的種種暴行，本質終究是性別暴力，是根植於性別權力不對等所施展的一系列支配、控制慾望。在忌性的環境下，要以性與身體作為賦權仍舊十分艱難。⁣

每一次的「點擊」都有責任⁣

即便是單純的觀看者，也是借助窺探，享受掌有權力的快感，而不會遭遇「反凝視」的目光；那些「求上車」或「這個我不行」的留言，駐守在女性身體樣態合格與否的二元邊界之上，維穩了自己的主體性；更遑論以私密影像作為威脅籌碼者，藉由性污名的殺傷力，支配著他者的一切行動；偷、盜拍影像的集團式盈利，利用他人隱私與個資做無本生意，還聲稱影像出自對女性的「調教」，展現自己擁有控制他者的權力。⁣

面對指責受害者「不拍就沒事了」的言論，潘琴葳心理師一語道破盲點：私密影像即是性隱私的數位載體，是身體界線的延伸，only yes means yes。⁣

更白話的說，就像我們辦理日常業務，交付身分證件影本總會加蓋「不得另作他用」的戳章，那合意拍攝卻未經同意散佈，當然是對於性自主與人格的強力侵害。⁣

數位性暴力，不只傷害效果實際，那隱身於網路匿名性背後的「惡意」更是真切。⁣

閱覽、轉傳、評論、分享，性別暴力構築於數位介面的現實場景，是利用數位網絡的快速性，壯大人類一份一份渴望宰制他者身體與性的掌控欲，匯流而成大規模的暴力，還企圖為罪行開脫，江崇遠社工直言：「『+1』、『求上車』，是大家的嗜血、跟風、要趕流行、我不想落人之後這件事情，大過於『我讓人家不舒服』」，每一次看似微不足道的點擊，全是確確實實的刀剮。⁣

司法發聲的路上，滿布荊棘⁣

發聲與行動從來都不簡單，謝幸伶律師以豐富的實務經驗表示，當事人發現私密影像遭到散佈，通常已遠離拍攝的時點，即使檢察官順利發動搜索、扣押，甚至歷經數位鑑識，也常有找不到原始檔案的狀況，只能期待被告認罪。⁣

偷拍的案件中，檢察官反覆訊問人物的位置、眼神，是否真的未意識到鏡頭的存在，這更像一場殘酷的消耗戰。在精神暴力的案件裡，光是整理加害人因握有影像而屢屢出言恐嚇的證據，就足以再次受傷。⁣

那些大眾難以想像、微小卻致命的細節，還包括訴訟文書明明已指定由社工代收，卻還是送達住家，被迫要向親屬說明；又例如開庭前已聲請與被告隔離的遮蔽措施，也提前40分鐘抵達，卻還是在法院大門撞見對造。⁣

即使案件已進入偵查，當事人多半一心渴望銷毀檔案，寧願和解也不願再走下去。2022年台灣警方破獲兩大色情影像論壇，謝幸伶律師代理其中一位處理民事部分，被告原先已承諾一定數額的和解金，卻因越來越多受害人站出來發聲，變相成為受害人互相分食和解金的荒唐景象。她心疼說道，對當事人來說，明明是好不容易站出來求助，最後卻近乎一場空，又何況那些自始隱身的犯罪黑數。⁣

結語：數位即現實，圍堵那些微小之惡⁣