數位性暴力受害者求助與發聲過程裡，「被認出來」的恐懼是會無限新生的創傷
我們想讓你知道的是
謝幸伶律師強調，不論影像是否清晰捕捉到臉部，「被認出來」的恐懼幾乎是普遍存在，曾有一位當事人，她合意拍攝的私密影像竟連同生活照、職業、經歷等資訊，被放到色情論壇上販售營利，她只好將收入大筆投入整型，藉手術改變面貌，切斷與影像中那個過往自己的連結。
文：張妤安
數位性暴力的圖像，開始浮現於大眾視野。但面對那可能就在你、我周圍，被迫噤聲、日夜輪迴恐懼的當事人，我們準備好足夠的知能，不去重複傷害，甚至給予支援了嗎？本文專訪社工、心理師及律師的執業經驗。
非典型的受害現實
提到數位／網路性暴力，前有南韓N號房事件赤裸的殘虐，後有AI Deepfake換臉的剝削盈利，在觸目驚心的故事面前，輿論得以指認犯罪與惡意。
然而，未經同意散佈性私密影像的事件裡，受害的那方往往不符合「無辜」的典型想像，她們可能是在親密關係裡，自願以影像儲存情愛片刻；或在情慾探索的交友過程，主動交付性器官照片；甚至是在網路平台上，以展現性化身體為業，而遭逢側錄。
儘管影像的傳遞、反覆上／下載早已掙脫原先合意的範疇，但是在求助與發聲的過程，「自作自受」永遠是難以撕下的標籤。
任職社會局的江崇遠社工，談起曾經服務的青少年個案自述，「我這個禮拜每一天，經過旁邊可能不認識的人，他們都會默默的比我一下，『欸，那個』」，直到在校園裡親身聽聞耳語，她才驚覺性私密影像早已被前任伴侶散佈。那份焦慮源於，自己的身體可能已無止境的被不特定第三人閱覽、議論，在選擇求援之前，她更直接退避校園生活。
記憶中，最初的拍攝時點明明並非充滿惡意。她彷彿在天真爛漫的世界裡，一回過神，才意識自己已立足一片荒煙蔓草中，且片片鋒利如刀割，身心狀況開始急速下降，人人都可能是兇手，卻找不到任何一個可以怪罪，只好回頭審判自己「幹麻同意他拍」。
私密影像就是身體的延伸
潘琴葳心理師提到，性別暴力之於數位與實體最明顯的差異，在於網路世界中的資訊難以被確切根除，每一次的點擊、下載、留言，都像強迫在血肉上重曝，致使創傷不再是單次發生的事件，而會無限新生、永恆延展。
當事人若是現身說法，意味著自己的私密影像將再度曝光於大眾視野，再度被好奇、被討論，因此比起咎責，「迅速隱身」往往才是她們的渴求。於是，數位造成的傷害效果，是現實人際網絡的強力阻斷，乾脆逃學、拒絕外出，面對迫不得已的往來，還會以加倍的衣著遮蔽身體特徵。
謝幸伶律師強調，不論影像是否清晰捕捉到臉部，「被認出來」的恐懼幾乎是普遍存在，曾有一位當事人，她合意拍攝的私密影像竟連同生活照、職業、經歷等資訊，被放到色情論壇上販售營利，她只好將收入大筆投入整型，藉手術改變面貌，切斷與影像中那個過往自己的連結。
一則則實例，反映的是當事人被迫與自己的「肉身疏離」，置身透明牢籠一般被恣意侵襲。
曾被散佈私密影像、近期高調轉職成人直播平台的八軍團輔導長，直言「我還是那個喜歡性感的自己」，宣示要以「自主的性展現」為自己發聲，網議仍持續對其蕩婦羞辱。
潘琴葳心理師說道，踩踏著他人性私密影像所衍生出的種種暴行，本質終究是性別暴力，是根植於性別權力不對等所施展的一系列支配、控制慾望。在忌性的環境下，要以性與身體作為賦權仍舊十分艱難。
每一次的「點擊」都有責任
即便是單純的觀看者，也是借助窺探，享受掌有權力的快感，而不會遭遇「反凝視」的目光；那些「求上車」或「這個我不行」的留言，駐守在女性身體樣態合格與否的二元邊界之上，維穩了自己的主體性；更遑論以私密影像作為威脅籌碼者，藉由性污名的殺傷力，支配著他者的一切行動；偷、盜拍影像的集團式盈利，利用他人隱私與個資做無本生意，還聲稱影像出自對女性的「調教」，展現自己擁有控制他者的權力。
面對指責受害者「不拍就沒事了」的言論，潘琴葳心理師一語道破盲點：私密影像即是性隱私的數位載體，是身體界線的延伸，only yes means yes。
更白話的說，就像我們辦理日常業務，交付身分證件影本總會加蓋「不得另作他用」的戳章，那合意拍攝卻未經同意散佈，當然是對於性自主與人格的強力侵害。
數位性暴力，不只傷害效果實際，那隱身於網路匿名性背後的「惡意」更是真切。
閱覽、轉傳、評論、分享，性別暴力構築於數位介面的現實場景，是利用數位網絡的快速性，壯大人類一份一份渴望宰制他者身體與性的掌控欲，匯流而成大規模的暴力，還企圖為罪行開脫，江崇遠社工直言：「『+1』、『求上車』，是大家的嗜血、跟風、要趕流行、我不想落人之後這件事情，大過於『我讓人家不舒服』」，每一次看似微不足道的點擊，全是確確實實的刀剮。
司法發聲的路上，滿布荊棘
發聲與行動從來都不簡單，謝幸伶律師以豐富的實務經驗表示，當事人發現私密影像遭到散佈，通常已遠離拍攝的時點，即使檢察官順利發動搜索、扣押，甚至歷經數位鑑識，也常有找不到原始檔案的狀況，只能期待被告認罪。
偷拍的案件中，檢察官反覆訊問人物的位置、眼神，是否真的未意識到鏡頭的存在，這更像一場殘酷的消耗戰。在精神暴力的案件裡，光是整理加害人因握有影像而屢屢出言恐嚇的證據，就足以再次受傷。
那些大眾難以想像、微小卻致命的細節，還包括訴訟文書明明已指定由社工代收，卻還是送達住家，被迫要向親屬說明；又例如開庭前已聲請與被告隔離的遮蔽措施，也提前40分鐘抵達，卻還是在法院大門撞見對造。
即使案件已進入偵查，當事人多半一心渴望銷毀檔案，寧願和解也不願再走下去。2022年台灣警方破獲兩大色情影像論壇，謝幸伶律師代理其中一位處理民事部分，被告原先已承諾一定數額的和解金，卻因越來越多受害人站出來發聲，變相成為受害人互相分食和解金的荒唐景象。她心疼說道，對當事人來說，明明是好不容易站出來求助，最後卻近乎一場空，又何況那些自始隱身的犯罪黑數。
結語：數位即現實，圍堵那些微小之惡
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html