布林肯兩個月來三度訪問印太，赴東加王國提醒中國在進行「掠奪性經濟活動」

文：德國之聲中文網（美聯社、路透社、法新社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週三（7月26日）出訪太平洋島國東加，批評中國在進行「充滿問題的行為」，並對此向南太平洋各國發出警告。

「我想我們看到的一件事是，隨著中國擴大參與（印太）區域事務，在我們看來，有些行為越來越有問題。」布林肯主張中國在推動「一些掠奪性經濟活動」，而且中國投資的方式「實際上會破壞好的治理、助長腐敗行為。」

在記者會上，布林肯表示美國並不反對中國參與此區域的事務，但認為中國的投資應該透明。

布林肯是首位訪問東加的美國國務卿，他出席了美國駐東加首都努瓜婁發（Nukuʻalofa）的大使館落成典禮。該使館今（2023）年5月正式開館。在太平洋地區，美國正在加強外交方面的努力，抗衡中國日益增長的影響力。

布林肯6月起先後造訪中國和印度尼西亞，這次訪問東加是他過去2個月來第3次訪問印太地區。值得一提的是，本週一（24日）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也展開南太平洋之旅，行程包含巴布亞紐幾內亞、萬那杜等國，主張要在美中的大國角力之間，替太平洋提供「其他的選擇」。

東加欠中國約1.3億美元，引西方憂慮

東加王國屬於波里尼西亞島群，人口約10萬人。東加欠中國的巨額債務達到1.3億美元（1.174億歐元），幾乎佔其國內生產總值的三分之一。

布林肯出訪東加時，針對中國的援助和投資發出警告，稱這類資金往往帶有附加條件。不過，東加首相索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）表示，該國今年已開始償還債務，並不擔心與中國的關係。他說，中國的投資主要集中在基礎設施等發展計畫。

布林肯稍早與索瓦萊尼討論了雙邊關係及其他區域與全球議題。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）透過聲明表示，布林肯向東加概述了美國如何履行承諾。去年9月，美國總統拜登（Joe Biden）在華府與太平洋島國領袖舉行歷史性的峰會，當時曾承諾要加強美國在當地的外交活動並促進發展；第2次的峰會預計今年9月登場。米勒補充道，布林肯這次赴東加也強調了美國對協助太平洋應對氣候危機的努力。

據《美聯社》報導，美國國務院14日已通知國會，未來5年內將在4座美國駐太平洋島國的使館（索羅門群島、東加已設立使館；萬那杜、吉里巴斯等國也將設使館）增設人員，並提高設施營運的花費。相較之下，在美國承認的12個太平洋島國之中，中國已在8國設立永久的駐外館舍，對此美國認為應迎頭趕上。

去年5月，中國外長王毅曾出訪太平洋島國，簽署一系列雙邊協議，但有一項關鍵的多邊區域安全與經濟發展協議最終破局。

布林肯出訪東加之際，美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）來到了巴布亞紐幾內亞。與此同時，《路透社》26日獨家報導引述美國官員說法稱，美國的海岸防衛隊正與太平洋國家商討，擴大美國在海上執法扮演的角色，容許美國官員在其經濟海域內登船、檢查是否有非法行為。

奧斯丁是首位造訪巴布亞紐幾內亞的美國防長，他週四（27日）宣佈自今年8月起，美國將在巴布亞紐幾內亞部署海岸防衛隊船艦，加強取締非法捕魚、走私等海上執法的合作。

布林肯出訪紐西蘭與澳大利亞

週四（27日），布林肯接著前往紐西蘭，並提出紐西蘭參與美英澳防務同盟（AUKUS）的可能性。他說：「若紐西蘭和其他夥伴接下來認為適當，參與的大門是敞開的。」

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）26日表示，只要不參與開發核動力潛艦，紐西蘭對於在AUKUS之中扮演某種角色「持開放態度」。《法新社》指出，紐西蘭自1980年代起，已走向無核化；相反地，該國更關注網路、人工智慧（AI）、高超音速武器等方面的防務合作，這些領域屬於AUKUS協議內的「第2大支柱」。

中國強烈反對AUKUS，批評其破壞區域穩定。紐西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）說，目前尚未針對AUKUS達成任何協議，且相關提案都須先經該國內閣商議。

結束紐西蘭行程之後，布林肯將前往澳大利亞，與奧斯丁一同會晤澳洲外長與防長。近期美國與澳洲正舉行大規模軍演；上週六（22日），美國在澳洲雪梨舉行了軍艦服役儀式，這是美國海軍艦艇首次在外國港口服役。

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原標題：布林肯出訪南太平洋 憂中國「掠奪性」經濟行為

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九