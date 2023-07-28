布林肯兩個月來三度訪問印太，赴東加王國提醒中國在進行「掠奪性經濟活動」
我們想讓你知道的是
美中持續在太平洋角力之際，美國國務卿布林肯來到島國東加，這個島國欠中國巨額債務，但該國首相表示不擔心與中國的關係。
文：德國之聲中文網（美聯社、路透社、法新社）
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週三（7月26日）出訪太平洋島國東加，批評中國在進行「充滿問題的行為」，並對此向南太平洋各國發出警告。
「我想我們看到的一件事是，隨著中國擴大參與（印太）區域事務，在我們看來，有些行為越來越有問題。」布林肯主張中國在推動「一些掠奪性經濟活動」，而且中國投資的方式「實際上會破壞好的治理、助長腐敗行為。」
在記者會上，布林肯表示美國並不反對中國參與此區域的事務，但認為中國的投資應該透明。
布林肯是首位訪問東加的美國國務卿，他出席了美國駐東加首都努瓜婁發（Nukuʻalofa）的大使館落成典禮。該使館今（2023）年5月正式開館。在太平洋地區，美國正在加強外交方面的努力，抗衡中國日益增長的影響力。
布林肯6月起先後造訪中國和印度尼西亞，這次訪問東加是他過去2個月來第3次訪問印太地區。值得一提的是，本週一（24日）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也展開南太平洋之旅，行程包含巴布亞紐幾內亞、萬那杜等國，主張要在美中的大國角力之間，替太平洋提供「其他的選擇」。
東加欠中國約1.3億美元，引西方憂慮
東加王國屬於波里尼西亞島群，人口約10萬人。東加欠中國的巨額債務達到1.3億美元（1.174億歐元），幾乎佔其國內生產總值的三分之一。
布林肯出訪東加時，針對中國的援助和投資發出警告，稱這類資金往往帶有附加條件。不過，東加首相索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）表示，該國今年已開始償還債務，並不擔心與中國的關係。他說，中國的投資主要集中在基礎設施等發展計畫。
布林肯稍早與索瓦萊尼討論了雙邊關係及其他區域與全球議題。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）透過聲明表示，布林肯向東加概述了美國如何履行承諾。去年9月，美國總統拜登（Joe Biden）在華府與太平洋島國領袖舉行歷史性的峰會，當時曾承諾要加強美國在當地的外交活動並促進發展；第2次的峰會預計今年9月登場。米勒補充道，布林肯這次赴東加也強調了美國對協助太平洋應對氣候危機的努力。
據《美聯社》報導，美國國務院14日已通知國會，未來5年內將在4座美國駐太平洋島國的使館（索羅門群島、東加已設立使館；萬那杜、吉里巴斯等國也將設使館）增設人員，並提高設施營運的花費。相較之下，在美國承認的12個太平洋島國之中，中國已在8國設立永久的駐外館舍，對此美國認為應迎頭趕上。
去年5月，中國外長王毅曾出訪太平洋島國，簽署一系列雙邊協議，但有一項關鍵的多邊區域安全與經濟發展協議最終破局。
布林肯出訪東加之際，美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）來到了巴布亞紐幾內亞。與此同時，《路透社》26日獨家報導引述美國官員說法稱，美國的海岸防衛隊正與太平洋國家商討，擴大美國在海上執法扮演的角色，容許美國官員在其經濟海域內登船、檢查是否有非法行為。
奧斯丁是首位造訪巴布亞紐幾內亞的美國防長，他週四（27日）宣佈自今年8月起，美國將在巴布亞紐幾內亞部署海岸防衛隊船艦，加強取締非法捕魚、走私等海上執法的合作。
布林肯出訪紐西蘭與澳大利亞
週四（27日），布林肯接著前往紐西蘭，並提出紐西蘭參與美英澳防務同盟（AUKUS）的可能性。他說：「若紐西蘭和其他夥伴接下來認為適當，參與的大門是敞開的。」
紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）26日表示，只要不參與開發核動力潛艦，紐西蘭對於在AUKUS之中扮演某種角色「持開放態度」。《法新社》指出，紐西蘭自1980年代起，已走向無核化；相反地，該國更關注網路、人工智慧（AI）、高超音速武器等方面的防務合作，這些領域屬於AUKUS協議內的「第2大支柱」。
中國強烈反對AUKUS，批評其破壞區域穩定。紐西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）說，目前尚未針對AUKUS達成任何協議，且相關提案都須先經該國內閣商議。
結束紐西蘭行程之後，布林肯將前往澳大利亞，與奧斯丁一同會晤澳洲外長與防長。近期美國與澳洲正舉行大規模軍演；上週六（22日），美國在澳洲雪梨舉行了軍艦服役儀式，這是美國海軍艦艇首次在外國港口服役。
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：布林肯出訪南太平洋 憂中國「掠奪性」經濟行為
延伸閱讀
- 國際反貪腐組織揭露：中國曾藉投資帛琉新媒體滲透輿論
- 從QUAD「小北約」到AUKUS，拜登政府延續重返亞洲政策，建立印太戰略新軸線
- 拜登取消巴紐行改由布林肯出席，美同意和帛琉續簽戰略協議，今年擇期舉辦島國領袖峰會
- 澳洲斥資13億美元與太平洋國家合作抗衡中國，中方批：「冷戰思維」
- 北京15年來不斷取悅太平洋諸島國，「遲到總比不到好」的美國努力重新贏得青睞
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
Tags：
當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
Momo獨家新品上市：點此選購