游旨价《橫斷臺灣》：原來是山的存在，讓台灣得以成為一座小檗之島
我們想讓你知道的是
繼《通往世界的植物》後，游旨价從東亞特有的山地杜鵑花、硬葉櫟與小檗等植物類群著手，前往泛青藏高地的廣大山域追尋台灣高山植物的地理起源，試圖釐清喜馬拉雅與橫斷山和台灣高山生物相之間的關係。
文：游旨价
第四章 橫斷山巔的小檗王國
之一 星球的植物園
在這裡，鬱閉的林地和長滿苔蘚、耐蔭植物的原生森林早已是夢境中的畫面。它們過往的痕跡以腐殖層的形式在此地留下（在某些地方看起來類似於高山上的泥炭）。除了腐殖土之外，此地植被主要就由醜陋且低矮的荊棘灌叢，像是狹葉的血紅小檗和高山櫟所構成，其中零散分布著一些山地杜鵑花。
——馮．韓德爾－馬澤蒂（Heinrich von Handel-Mazzetti），《中國西南地區的植物學先驅者：一位奧地利植物學家在第一次世界大戰期間的經歷和印象》，一九二七年
在韓德爾－馬澤蒂的橫斷山探險裡，小檗的存在或許只是為了襯托美麗的山地針葉林或其他優雅的高山植物。這類可憎的植物或從山崖上垂下，或埋伏在小徑旁，用帶著尖刺的枝條突擊走過的旅人。但偏偏，卻又是這樣的醜陋之物，在橫斷山漫山遍野，隨處可見。它們的猖狂與其貌不揚讓只在意珍稀物種的植物獵人一點都不想為其留下紀錄。不論是在韓德爾－馬澤蒂的報告、金敦－渥德的旅札，甚至是在威爾森的研究中，滿山遍野的小檗只被當成橫斷山植被裡的某種基本元素，它們究竟有多少種，植物獵人們並不關切。
事實上，植物之美，見仁見智。人們覺得不美的植物，除了受限於本身的主觀美感，很多時候也是出自於對植物的不瞭解。二○二一年，《自然植物》（Nature Plants）雜誌的一篇報導指出，美麗的植物比較容易受到科學家的關注。這種現象造成某些具有研究潛力的植物長期被科學界忽略，也對全體人類的福祉帶來無謂的損失。從實際的經驗來看，許多植物學的新進展其實源於不起眼且「醜陋」的植物，譬如阿拉伯芥，其長期用於植物基礎科學的研究，在作物育種、品種改良上扮演著重要的角色。而在我眼裡，小檗或許也是類似的存在。
儘管沒有任何植物獵人願意為它花心思，但小檗在橫斷山當地少數民族的生活裡，好處早已眾人皆知。他們將小檗喚作三根針或是刺黃連（哈巴村的納西族朋友說，他們管大葉子的小檗叫大黃連，小葉子的叫小黃連）。這是因為小檗除了植株帶刺，體內組織也富含小檗鹼，使得去皮的枝條與根鬚經常呈現亮眼的鮮黃色。小檗鹼是一種植物二次代謝物，具有殺菌、消炎之效。當牙痛或拉肚子的時候，橫斷山的少數民族會將小檗枝條去皮嚼食，抑或冷泡成藥水來喝。據說上個世紀，山區裡還有居民發展出提煉小檗鹼，做成藥物的技術。足見其療效與在庶民生活中的重要性。
雖然在台灣，我不曾聽過原住民族會以小檗作為藥用，但卻是台灣的小檗讓我看見醜陋植物的平凡之美。台灣原生小檗的美好，對我來說不是藥性，而是它有趣的種化歷史。在我念研究所初期，我和登山社的夥伴在台灣山間奔波，採集小檗。在這個過程裡，我發現，在這些愛爬山的植物分類門外漢口中，那些都叫「小檗」的東西，其實可能是包含十多個不同物種的集合名詞。確定台灣島上到底有多少種小檗，闡明它們之間在形態上如何區分，遂成為博士班指導教授給我的第一個任務。
神武小檗與學姐
少時曾十分不解，台灣不過就一太平洋小島，何以各式媒體、書籍經常提到台灣生物多樣性很高，是一座生物多樣性之島。當時的我直覺想來，物種數多的地方通常應該土地面積很寬廣吧，不該是台灣這樣一座小島。這種刻板印象也影響了我對台灣產小檗屬物種多樣性的看法。起初，指導教授提到台灣有七、八種小檗的時候，我在心裡想著怎麼可能？台灣這樣的小島，小檗屬裡有兩、三個物種應該就很多了吧。老師說有七、八種，會不會都是分類學家亂分的？
未料命運弄人，自己後來不僅成為證明台灣就是有很多種小檗的分類學學生，甚至還為這個屬在台灣島上添加了三個新物種。在我們發現的小檗新種裡，神武小檗（Berberis ravenii）是我最難忘的一種。它的中文名稱聽起來有點武俠小說的感覺，但其實是指這種小檗的主要分布地——台灣南部萬山「神」池至大「武」地壘間的山區。神武小檗之所以讓我特別難忘，是因為它是一個意外之喜。
二○○九年的寒假，我和山社夥伴計劃了一趟中央山脈南南段的山旅，我們打算從高雄的 Langoathae （萬山神池）縱走到Talupalringi （大鬼湖）。途中，在萬山舊部落的後山上，我與一叢小檗偶然邂逅。由於那個地方海拔不高，我並沒有預期會遇到小檗這類「高山植物」。然而讓我覺得奇怪的是，這叢小檗，外觀形態似乎也不像我曾看過的物種。它有著狹長披針狀的葉片，莖是鮮豔的紫紅色且帶點匍匐性，不同於其他台灣產小檗常見的橢圓形葉片和直立形態。
當時因為我才剛開始接觸小檗屬的分類學，心中並無十足把握判斷眼前的東西是否是一個新物種。因此下山後，我急忙到林業試驗所的標本館查看館藏的小檗標本，竟在一份一九八三年由呂勝由老師採自林帕拉帕拉山（倫原山）的標本上，見到幾乎帶有一樣形態的植物。那份標本上貼上了一個寫著「長葉小檗」的鑑定籤。當時，長葉小檗是一個比較神祕、仍需要確認存在的物種。我和指導教授曾因此花了不少時間考證它的模式標本和原始發表文獻。基於這些經驗，我心裡很明白鑑定籤肯定有誤，眼前這標本並不是長葉小檗。於是，我第一次在心裡興起了去林帕拉帕拉山找小檗的念頭。
慚愧的是，雖然大學時代常常登山，我卻不知林帕拉帕拉山在哪裡。直到查閱社辦裡的地圖才恍然大悟，林帕拉帕拉山位於通往Talupalringi的山徑起點附近，是一座沒沒無名的偏僻山頭。儘管如此，相較我首次發現怪異小檗的萬山部落後山，林帕拉帕拉山因為Talupalringi的山徑存在，仍顯得較為可親。隔年春天，我興致勃勃地規劃起林帕拉帕拉山之旅（會挑春天是因為想看到花），沒想到，當我問起登山社夥伴，因為台北到屏東的交通開銷太大，他們一個個興致缺缺，幸虧最終得到指導教授的補助，才總算找來一群老夥伴。對他們來說，就當作是有人資助去遙遠的屏東蒐集一顆三角點。原本以為，在登山社的襄助下，登頂林帕拉帕拉山必然水到渠成，結果證明我還是把山想得太簡單了。
Tags：
VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html